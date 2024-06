Programa Morar Bem do Estado e baixo número de lançamento deixa estoque de residenciais em níveis mínimos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No primeiro tremestre o Minha Casa Minha Vida que no primeiro trimestre chegaram a sete lançamentos dentro do total de 23 no mercado geral.

Um estudo conduzido pela consultoria Braian para a Ademi-PE revela que a entrada efetiva de um ator como o Governo do Estado ajudando a compra de imóveis residenciais provoca impactos imediatos na venda e consequentemente na oferta de moradias abrindo um novo cenário de vendas para o setor da construção civil imobiliária na Região Metropolitana do Recife.



Segundo o estudo, o nível de imóveis disponíveis para venda ao final de março chegou a 4.838 unidades, revelando que o mercado residencial vertical conta com baixo estoque, se comparado à oferta lançada no Recife – apenas 26% e de apenas 24,1% na RMR.



Preço médio subiu

Considerando-se os 1º trimestre e 2023 e 2024 observamos queda de 45,5% no número de empreendimentos lançados. O resultado foi um aumento do preço/m2 residencial de 3,5% no 1º trimestre/2024 se comparado com o 4º trimestre/2023 (R$9.734) ficando em R$10.075.



Esse é um cenário propício para o desengavetamento de projetos especialmente destinados ao mercado do Minha Casa Minha Vida que no primeiro trimestre chegaram a sete lançamentos dentro do total de 23 no mercado geral.



No período, as vendas cresceram 5% quando foram vendidos 788 apartamentos, mudando uma tendência negativa que se mantinha desde 2019 nos primeiros três meses do ano. E como no período houve redução nos lançamentos quando comparado ao mesmo período desde 2020 os estoques disponíveis acabaram se reduzindo. A notícia boa é que em 12 meses a tendência de vendas começando a melhorar quando a lançamentos esteve em baixa faz o estoque diminuir levando ao mercado se movimentar para voltar a fazer lançamentos.



Morar bem impacta

A pesquisa da Ademi-PE ainda não captou o volume de vendas em função do programa Morar bem que já ajudou a financiar mais de 2000 unidades, o que deve acontecer ao longo do segundo trimestre que se encerra dia 30.



A pesquisa mostra que em março os 189 empreendimentos disponíveis na RMR tinham um oferta de 4.838 unidades disponíveis, considerada baixa ante ao crescimento das vendas com ajuda do Governo do Estado que paga R$20 para ser usada como entrada na compra de um imóvel. O que explica o crescimento dos lançamentos de imóveis standard (entre 350 mil e R$750 mil) o foco principal do setor que oferece 48,6% de todo o estoque ofertado.

Cine Art-Palácio

Os Edifício Trianon e Cine Art-Palácio que pertencia ao empresário Janguiê Diniz, fundador da Uninassau - Wagner Ramos e Marlon Diego

Após a adquirir, por R$ 13,5 milhões os Edifício Trianon e Cine Art-Palácio que pertencia à Ocktus Participações do empresário Janguiê Diniz, fundador da Uninassau, a Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (30), que doará os terrenos localizados no bairro de Santo Antônio, para a construção de um novo campus do IFPE como parte do programa de revitalização do centro da cidade, o Recentro.

Os imóveis que serão doados à União pela PCR possuem valor histórico e arquitetônico já que o Edifício Trianon foi construído nos anos 30. O Cine Art-Palácio foi inaugurado em 1940 e serão retrofitados para adequação às necessidades de um centro de ensino.



Usina Pumaty



Com ajuda da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCPe da Organização das Cooperativas do Brasil no Estado (OCB), a antiga usina Pumaty vai retomar suas atividades este ano através da CooafVale (Cooperativa de Fornecedores de Cana). A AFCP fará na CooafVale o mesmo trabalho que realiza para a Coaf e CooafSul. Analisa tecnicamente o teor de açúcar da cana fornecida pelos cooperados, dando a credibilidade neste processo que define a precificação da matéria-prima.



Custo de pedágio



A Rota dos Coqueiros (CRC), importante rodovia que conecta a Região Metropolitana do Recife e Jaboatão dos Guararapes ao Cabo de Santo Agostinho, terá reajuste do pedágio em 7,14%, a partir de 14 de junho. O reajuste foi autorizado pela Agência de Regulação de Pernambuco – Arpe.



Audens EDU



O gerente de Experiência do Cliente do Nubank, Gustavo Santiago, fala a respeito na “Imersão em Experiência do Cliente e do Colaborador” promovida pela Audens EDU. No próximo dia 13, no JCPM Trade Center. Informações no www.audensedu.com.br



Congresso ABPI



Nos dias 12 a 13 agosto de maneira híbrida e presencialmente em Porto de Galinhas, e remotamente pela web acontece o 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, o maior do gênero na América Latina promovido pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI).



WhatsApp NET

O aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo, o WhatsApp, com mais de 3 bilhões de usuários, se consolidou como ferramenta de comunicação para as empresas brasileiras. Pesquisa Panorama de Vendas, feita pela RD Station, TOTVS e Tallos, revela que 86% das empresas utilizam o WhatsApp como principal canal de vendas.

Mas apesar desse cenário, a pesquisa aponta desafios na profissionalização do uso da ferramenta. Apenas 21% das empresas integraram o WhatsApp ao CRM. E 80% não possuem nenhum processo estruturado para registrar informações das conversas com seus funcionários.

Elas usam as ferramentas básicas do mensageiro como grupos, os recursos de texto, voz e vídeo e as comunicações diretas entre gestores e equipes e os sistemas de disparo de mensagens. O Brasil é o país com maior uso do WhatsApp do mundo como ferramenta de comunicação. Perde apenas para Índia em usuários. Mas ganha em utilização ao longo do dia.