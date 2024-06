Descontrole do FGTS pode acabar inviabilizando crescimento da compra da casa própria já em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vem liberando FGTS para qualquer coisa agora, até para comprara passagem de avião

Num encontro sobre o setor imobiliário nesta terça-feira (4) o ministro das Cidades, Jader Filho, garantiu que não vai faltar dinheiro para os programas de financiamento habitacional e que o governo pretende liberar entre R$20 bilhões e R$25 bilhões extras em recursos do FGTS para habitação.



Pode ser. Mas é melhor ouvir a opinião do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que já a liberação dos depósitos compulsórios dos bancos como uma saída para driblar a possível falta de recursos para a concessão de financiamento imobiliário.



Política pura



Jader é político e Carlos Vieira também. Mas os dois sabem que se alguém não mandar parar a sangria do fundo ano que vem não vai ter verba para (com dinheiro próprio) manter a performance das linhas de financiamento.



O desafio dessa situação é que nos estados os governadores entenderam que o FGTS pode ser um instrumento importante para melhorar a popularidade de uma forma consistente. Pernambuco é um deles, onde a governadora Raquel Lyra está gastando R$200 milhões para alavancar R$6 bilhões em financiamentos do seu programa Morar Bem.

Até 2022 só Paraná e São Paulo faziam isso. Hoje tem seis estados usando a estratégia de pagar a entrada para o FGTS financiar o resto.



Entrega da casas do Programa Morara bem do Governo de Pernambuco. - Hesiodo Goes

Pia batismal



Mas o problema é que tudo quando é ministro, deputado e senador pensa que o FGTS é uma espécie de pia batismal de recursos onde todo mundo pode meter o dedo e se benzer.



Ontem (6) o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) anunciou que trabalhadores com carteira assinada poderão pedir empréstimo consignado pelo sistema da Carteira de Trabalho Digital, acessado por aplicativo ou site.



É um enorme equívoco. O argumento é que é preciso ajudar funcionário de empresa sem convênios com bancos para consignados e que estão recorrendo ao saque-aniversário do FGTS para ter crédito barato.



Buraco no fundo



Ou seja, o sujeito sai de uma situação dramática com o saque aniversário e entra outra pior para se abraçar com uma prestação no consignado. Nenhum dos dois casos ajuda a financiar uma casa.

Os dois negócios são muito interessantes: Para os bancos. Imagina as 80 instituições financeiras que já oferecem consignado aos aposentados e pensionistas do INSS agora podendo oferecer o crédito numa nova modalidade.



Esculhambação



O nível de esculhambação no saque do FGTS cresceu muito desde os tempos de Paulo Guedes no Governo Bolsonaro.

E como tudo que está ruim pode piorar também ontem a Azul informou que vai aceitar pagamento para passagens aéreas com a antecipação do saque-aniversário do FGTS, em parceria com o Banco Digio (o banco digital do Bradesco). Ou seja, o FGTS agora ajuda o turismo.



Naturalmente, para utilizar a modalidade de pagamento, o trabalhador precisa aderir à modalidade saque-aniversário por meio do aplicativo do FGTS provido pela Caixa Econômica Federal.

Apesar do aumento das vendas, impulsionado pelos imóveis do Minha Casa Minha Vida, há um movimento de represamento dos lançamentos - JC IMAGEM

Efeito perigoso

A questão FGTS esta se transformando numa bomba de efeito retardado para os anos de 2025 e 2026. Vai faltar dinheiro e o Governo não vai ter como não tem hoje quando faz contingenciamento de verbas do programa Farmácia Popular, ensino integral e Auxílio Gás e obras em rodovias federais, entre outras.

Alguém precisa dizer ao governo e ao próprio Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que dinheiro não aguenta desaforo de ninguém. Se o governo não tiver coragem de parar o saque adversário



Que os bancos se transformaram num recebível um dia não fazer dinheiro para mais nada. Inclusive financiar casas próprias.

Devolve isso

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), n a para de reclamar de mais um erro político do governo Lula na Medida Provisória 1227/25 que limita as compensações de créditos de PIS/Cofins. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não para de receber pressão para devolver a MP ao Executivo.



Ministro Renan Filho - Divulgação

Renan entrega

O ministro dos Transportes Renan Filho funciona. Ele determinou que o DNIT e Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário façam todos os dias um levantamentos com as e concessionária rodovias federais com a ANTT para produzir um balanço sobre a restauração do tráfego no Rio Grande do Sul, Nesta quinta feira(6) por exemplo havia apenas duas rodovias com interdição total em cinco trechos com problemas de duas rodovias federais (BR-116, no trecho e BR-470. Nesta sexta-feira (07) ao menos 15 trechos estão em obras ou com serviços para liberação das pistas e não há segmentos liberados somente para veículos de emergência.



Papel do Líder



Hoje, no Armazém 14, no bairro do Recife, o cientista e fundador da tds.company., Silvio Meira. Vai falar sobre a conexão entre a inovação e as pessoas, o papel das lideranças nas organizações mostrando o que um líder digital precisa saber e quais habilidades são essenciais desenvolver para uma gestão e estratégia digital capazes de otimizar o negócio para o futuro no no 16º Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco (Congepe)

Rui da Telecom

O empresário pernambucano Rui Gomes, CEO da Um Telecom, foi reeleito para o do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviço de Telecomunicações Competitivas (TelComp) no biênio 2024-2026. Entre os desafios elencados por ele para o próximo biênio estão a alocação das frequências de 700 MHz e 6 GHz, além da necessidade de descentralização dos cabos submarinos, hoje concentrados em apenas 4 cidades onze deles em Fortaleza (CE)

Cerveja verde

O Grupo Heineken recebeu o Selo Empresa Verde da Secretaria de Meio Ambiente, Agência Estadual de Meio Ambiente e Junta Comercial pelas as ações que vêm sendo desenvolvidas pela companhia no Estado nos últimos anos, como a adoção de práticas que promovem um ciclo de produção limpa.

A planta de Igarassu vai aumentar em 45% a operação de linhas de embalagens retornáveis, reduzir em 30% o consumo de água utilizada na produção de bebidas e diminuir 25% do consumo de energia térmica. A empresa finalizou de R$1,8 bilhão na sua planta em Pernambuco.



Amor Fiado

Estudo da CNC estima o volume de vendas do comércio varejista brasileiro no próximo Dia dos Namorados em aproximadamente R$2,59 bilhões em 2024. O Dia dos Namorados é a sexta data comemorativa mais importante do varejo em termos de movimentação financeira. A redução do comprometimento da renda das famílias, bem como da redução dos juros das operações de crédito.

Campos Neto afirma que não há sistema igual ao Pix no mundo - Marcello Casal JrAgência Brasil

Brasil do PIX

Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil do Banco Central revela que o Pix concentrou 39% das transações financeiras em 2023. A modalidade teve seu uso acrescido em 75%.

Rei da pipoca

A Kinitos Festas, empresa que atua há mais de 50 anos na comercialização de artigos para festas, inaugurou uma nova loja com 860 m2 no Shopping Tacaruna. Tem literalmente tudo para festas, artigos de confeitaria, decoração, doces, salgados, balões, velas, brinquedos e muito mais. A Kinitos Festas foi fundada pelo empreendedor Pedro Alexandre, que iniciou com um pequeno negócio no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.



No início, era uma pequena fábrica de pipocas, que em seguida se transformou em uma bomboniere. Depois o empreendedor expandiu o negócio, transformando a Kinitos Festas em uma das lojas mais completas de Pernambuco quando o assunto é artigos para eventos e utilidades.

Derrubando fio



A Neoenergia Pernambuco realizou uma ação de ordenamento de rede na Avenida Caxangá, no bairro da Madalena, no Recife. Equipes da concessionária passaram uma semana atuando nas duas localidades com a finalidade de retirar cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de forma irregular e não autorizada nos postes da distribuidora. Pena que isso seja uma ação que reprime mas não contém a desorganização que as teles fazem na cidade.