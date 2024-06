Compra de arroz pela Conab repete exemplo ruins do passado e revela ação de aproveitadores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma fabricante de sorvetes, uma mercearia de bairro especializada em queijo e uma locadora de veículos estão entre as vencedoras do leilão promovido pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a compra de 263 mil toneladas de arroz. Concluído nesta quinta-feira (06), o certame foi realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a importação de 263,37 mil toneladas do grão, ao preço de R$1,31 bilhão.



Não foi novidade no mercado de importação de alimentos e das tradings com expertise nesse setor. Já era corrente no setor arrozeiro que foi à Justiça tentar barrar a compra porque quem entende de vender sabe que o governo através da Conab não tem como fazer esse arroz chegar a R$4.00 sem gastar muito mais do que o valor arrematado. Mas ganhou o lobby de aproveitadores que convenceram o governo a embarcar numa aventura intervencionista do mercado.



Contestação

E como é normal um dia depois do pregão uma simples consulta às empresas vencedoras foi possível que nenhuma delas teve qualquer experiência.



Pouca gente tem ideia do que será essa operação de comprar 284 mil toneladas de arroz sabe-se lá onde, importá-lo, fazer sua classificação junto ao Ministério da Agricultura, empacotá-lo e distribuir aos estados selecionados para receber. Para começo de conversa serão ao menos seis navios e para chegar na ponta das mais de 8.200 viagens de carretas de 30 toneladas.



empresa suspeita

Das quatro empresas vencedoras do leilão de ontem, apenas uma – a Zafira Trading – é uma empresa do ramo. A empresa atua no comércio exterior desde 2010 e ganhou o direito de vender 73,8 toneladas de arroz, a R$368,9 milhões – o montante corresponde a 28% do total negociado no leilão.



Outra coisa assustadora sobre a forma amadora como é feita essa compra é que há uma enorme diferença em termos de padrão de qualidade que países da região da Ásia oferecem aos seus consumidores. Hoje no Brasil o mercado tem nichos bem definidos como ata a linha de Arroz Branco com até três tipos diferentes e parboilizado como mais três. Além do arroz especial e os pára culinárias italianas e japonesas. Essa classificação é mais para países da Europa e Estados Unidos e muito superiores ao arroz comum consumido em países asiáticos.



sem experiência

Como essas empresas não têm experiência, o Brasil corre o risco de receber um arroz de baixíssima qualidade criando um problema para o governo.



Mas o estrago no setor já está feito em termos de preços pelo impacto que o anúncio da importação de um milhão de toneladas num mercado que consome 10 milhões. Porque o discurso do governo é equivocado quando tenta proteger o consumidor com um eventual aumento de preços. O simples anúncio da importação fez os preços subirem quando as questões estão mais relacionadas a problemas logísticos.



E o que se viu foi mais uma vez a presença de aproveitadores e empresas de fachada que devem ganhar um bom dinheiro. Até porque não se sabe como será processado embalado e distribuído aqui no Brasil.

Mas isso agora importa pouco. Uma coisa é o governo comprar arroz quando existe oferta alta e preços baixos de modo a formar estoques reguladores. A outra é o governo entrar comprando na lata para viabilizar um negócio para especuladores.

Salvador investe



O prefeito de Salvador, Bruno Reis, programa visitar a sede da B3 antes das eleições. Será no lançamento de um fundo imobiliário ancorado em 23 terrenos desafetados do patrimônio da Prefeitura de Salvador futuros investimentos na cidade. A prefeitura quer também entrar como sócia de empreendimentos de capital misto com os terrenos ancorados no fundo através de sua companhia de investimentos Salvador Par. Estima-se que o fundo será de R$70 milhões. Um segundo fundo como mais terrenos deve vir a seguir.



Franchising

O novo estudo da Associação Brasileira de Franchising aponta que o mercado de franquias no 1º trimestre acelerou, registrando crescimento nominal de 19,1% sobre 2023. O faturamento geral do setor avançou de R$50,8 bilhões para R$60,5 bilhões. Um detalhe foi o forte desempenho dos segmentos de Alimentação (tanto Comércio e Distribuição, quanto Food Service) e Serviços e Outros Negócios.



RenovaBR



O ex-secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho é o convidado de um debate hoje sobre o RenovaBR, evento que faz parte do encerramento do curso de formação política para alunos e alunas da região Nordeste que pretendem se candidatar no pleito municipal de outubro. Ao lado do CEO da Casa Zero, Fábio Silva, cientista social e mestre em políticas públicas, Helton Souto.No Centro Cultural Cais do Sertão Às 13h.



Vitarella no forró



A Blackninja, de Renata Gusmão e a Play Marketing Promocional, de e Bruno Costa, comemoram o sucesso da ação tática para Vitarella na qual durante os 30 dias do São João de Caruaru termos um espaço na Estação Ferroviária, com um game inspirado no Guitar Hero: o Número 1 da Sanfona. A parceria inclui a empresa Antídoto, para desenvolver o game é da arquiteta Luana Fazio, do Laboratório Arquitetura.



Violência ao idoso



No próximo dia 15 de junho, se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, instituído em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. E serve mais para reflexão sobre o tema. E provoca debates sobre a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa.



Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), foram registradas mais de 82 mil denúncias de violência contra idosos somente em 2021 especialmente por força da pandemia. Mas em 2023 ainda foram 33.546 contas e 19.764 registros de 2022. A violência contra os idosos pode se manifestar de várias formas, incluindo abusos físicos, psicológicos, negligência, abandono e a mais recorrente: financeiros quando o parente se apropria dos benefícios sociais que eles recebem.



Direito Imobiliário



Nesta quarta-feira (12), na Escola Judicial de Pernambuco na Ilha Joana Bezerra teremos o Congresso de Direito Imobiliário e condominial da OAB-PE, O evento é destinado a todos os integrantes do mercado imobiliário, advogados, corretores, leiloeiros, investidores e outras pessoas que tenham interesse pelo tema e terá debates sobre a da Indústria da Construção Civil. Inscrições no no site da ESA (www.esape.com.br).



Copergás



A Companhia Pernambucana de Gás vai investir, nos próximos cinco anos(até o ano de 2029) R$223 milhões em infraestrutura para a região Agreste do Estado. Serão construídos mais 156 km de rede de gás natural, quase dobrando a malha atual, permitindo a interligação de mais 4.500 unidades consumidoras, chegando a 5.317 unidades consumidoras.



Direitos Creditórios



O patrimônio líquido dos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, um investimento em aplicações em títulos de crédito criados a partir de contas a receber de uma determinada entidade. deve se multiplicar por 6,5 vezes nos próximos seis anos, saindo dos atuais R$ 439 bilhões, registrados em fevereiro deste ano, para R$ 2,8 trilhões em 2030.

Um estudo elaborado pela Ouro Preto Investimentos mostra que a expectativa é que até o final de 2024 existam 2.702 FIDCs em operação, número que deve subir para 6.249 até 2030. Entre 2016 e setembro de 2023, a carteira de crédito nas mãos dos bancos cresceu 105,22%. No mesmo período a carteira sob gestão dos FIDCs evoluiu 347%.



Mais petróleo



Um estudo do Dieese para a Federação Única dos Petroleiros (FUP e o Instituto Clima e Sociedade (iCS) revela que O Plano Estratégico 2024-2028 (PE 24-28+) da Petrobrás, atualmente em vigor não busca pelo “net zero” (emissões líquidas zero de gases de efeito estufa). O contexto da transição energética da empresa é tímido para os níveis de investimentos da companhia. Na verdade, o PE 24-28+ destina menos de 4% para a transição energética e 70% para produção de petróleo.



Salário longo

O pagamento dos servidores do estado, que seria realizado no dia 28 de junho, foi antecipado para o dia 21 três dias antes do São João. Vai injetar R$1,47 bilhão na economia de Pernambuco, mas quer dizer também que o próximo contra-cheque só cai na conta depois de 40 dias já que a programação é 31 de julho.