Relação com Venezuela custa caro, dá trabalho e governo é desleal com Lula desde Hugo Chávez

Aqui para nós e o povo da rua mas a informação de que autoridade eleitoral venezuelana proclamou oficialmente, nesta segunda-feira(29), o presidente Nicolás Maduro vencedor das eleições de domingo (28) é surpresa zero. Assim como seria se o candidato da oposição, González Urrutia ter sua vitória reconhecida pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), presidido por Elvis Amoroso, cuja única credencial é ser amigo pessoal de Maduro e da primeira-dama Cilia Flores. Estava dado.



Mas a questão não é a maioria dos países democráticos não reconhecer a vitória “meia boca” de Maduro que segundo as apurações teria tido 52% dos votos quando os dois primeiros países a felicitá-lo fora a China onde o presidente, Xi Jinping foi reeleito como 98% dos votos e Vladimir Putin, reeleito como 89% dos votos. A questão é como fica o Brasil nessa eleição depois que o presidente Lula logo após a posse “reabilitou” Nicola Maduros o recebendo com as honras de Chefe de Estado, bancando sua presença no Mercosul, ou melhor empenhando seu prestígio no continente em favor dele.



Calote antigo



É difícil entender essa paixão de Lula pela Venezuela. Desde Hugo Chávez que essa aproximação só deu prejuízo. Pouca gente lembra, mas o BNDES no primeiro governo Lula 2003/2007 emprestou U$ 1,5 bilhão a Venezuela que até hoje não pagou nada e tem saldo devedor de U$ 199 milhões de dólares a vencer. Além de 40 prestações em atraso e nada menos 572 parcelas já foram cobertas ao BNDES pelo FGE.



Mas é que a Venezuela é um parceiro ruim mesmo. Entre 2013, já no governo Dilma Rousseff, o PIB do país, que naquela época não foi de US$258,93 bilhões, vem caindo sucessivamente a ponto de ter chegado a US$97,12 bilhões ano passado. Em 2020, o PIB venezuelano caiu 30%.



Ruim de paga



Quando se observa a corrente de comércio entre 2013 e 2023 essa queda no PIB se reproduziu na performance de exportações. Em 2013, vendemos US$4,8 bilhões àquele. Ano passado, esse número caiu para US$1,15 bilhões. Em 2019, as vendas brasileiras foram de apenas US$421 milhões. Como freguês, a Venezuela caiu para 47º na nossa lista de clientes. Já foi quinto em 2010.



Entretanto, a questão da Venezuela é mais séria. Há uma espécie de paixão de Lula e do PT para com a Venezuela que não tem nem mais justificativa de pragmatismo econômico.



A crise da Venezuela virou um custo social para o Brasil do tamanho de 575 mil pessoas refugiadas no Brasil segundo o ACNUR da ONU. Das quais 128.570 estão classificadas como pessoas em necessidade de proteção internacional. Esse é o número de pessoas que decidiram ficar no Brasil. Porque, como se sabe, três ou quatro vezes mais usa o Brasil para ir para a Colômbia ou Peru.



Nicolas Maduro comemora a vitoria na eleições de 2024. - Divulgação

Custo humanitário



Então hoje, a Venezuela representa um enorme custo humanitário para o Brasil. Porque as cidades de Roraima tiveram uma invasão que ela não tem como abrigar. Em Boa Vista, a situação é de caos.



Assim quando Lula veio com aquela relativização do conceito de Democracia todo mundo no continente perguntou: Como assim?



E como tudo que é ruim pode piorar, Lula entendeu de avalizar uma quimera proposta de Maduro dizendo que faria eleições limpas. De novo: Lula emprestou seu prestígio quando bancou as negociações em Barbados sem ter de Maduro uma garantia de políticos inabilitados, como a líder da oposição María Corina Machado, poderiam participar do pleito.



Amor ingênuo



Maduro não cumprir o que promete é normal. Ingenuidade é Lula e seu escudeiro Celso Amorim saírem dizendo que as eleições seriam democráticas.



Isso talvez explique o enorme constrangimento de Amorim ao ver que Maduro e sua turma não cumpriram nada do que haviam acertado. Ele ainda deve estar se perguntar por que teria ido a Caracas para ver a votação?



De fato, não há nada que justifique o apoio de Lula a Maduro. Ele é desonesto politicamente e depois de três mandatos implantou um regime de partilha privada do que ainda existe no país como grupos de empresários e militares que vão muito bem.



Putin e Xi Jinping



O presidente pode não ter percebido uma coisa óbvia que está por trás do apoio de Putin e Xi Jinping: Eles ocuparam o lugar de Lula no coração de Maduro. Até porque eles fornecem praticamente o que a Venezuela consome em termos de produtos manufaturados. A China ocupou o lugar do Brasil até em vendas de alimentos.



As exportações brasileiras se concentram em açúcar, gorduras e óleo vegetal, margarinas e derivados de soja e milho e alimentos comestíveis para preparação. Nem soja e milho a Venezuela compra muito do Brasil.



Nicolas Maduro se declara vencedor na eleições de 28 de julho de 2024. - Divulgação

Amigo de quem?



Então quando Celso Amorim diz que sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. Estou procurando a verdade, é porque já sabe que entrou numa roubada. Empenhou seu prestígio e do presidente num processo que qualquer oficial de chancelaria sabia que não daria certo.



Amorim trocou Aristóteles que teria sido o autor da frase;”Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade.” por César para tentar se proteger do constrangimento de ter que assinar embaixo de Putin e Xi Jinping que chegaram antes.



Não vai lá



Bom, ao menos o Itamaraty orientou a embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira, a não comparecer à proclamação de vitória de Nicolás Maduro. Não tem como ela ir mesmo depois do que a oposição está denunciando. Embora o Celso Amorim tenha mais uma vez ido falar com Nicolas Maduro, sabe-se lá dizer o que?



Mas quem ficou mal na foto foi o presidente Lula. Maduro não cumpriu nada que acertou com Lula e não vai pagar mesmo. Que, aliás, não aprende a lidar com a Venezuela desde o tempo em que Chávez disse que seria sócio na Refinaria Abreu e Lima e nunca mais em vida voltou a falar no assunto. Fazer o que se Lula ama Maduro?

A Construção Civil sente falta de mão de obra especialmente de ajudantes de pedreiro. - Divulgação



Sem mão de obra



A edição de junho da Sondagem Indústria da Construção feita pela revela uma informação curiosa. Empresas da indústria da construção têm relatado dificuldade em contratar mão de obra para o setor, seja ela qualificada ou não qualificada. A pesquisa mostra que a falta ou alto custo de trabalhador não qualificado foi assinalada por 24,7% dos industriais e ficou em segunda posição no ranking de principais problemas. Frente ao primeiro trimestre, a dificuldade aumentou 9,9 pontos percentuais.



Esse é um fenômeno geracional decorrente da resistência dos filhos de profissionais seguirem a carreira dos pais devido a uma maior escolaridade dos jovens. Eles até entram no setor, mas essencialmente em novas carreiras que agregam uso de TI. Mas pegar na colher de pedreiro não.



DataZAP



Vem aí o DataZAP: o Índice de visando oferecer uma visão mais abrangente e atualizada sobre o mercado primário no Brasil, contemplando 11 regiões estratégicas - Região Metropolitana de São Paulo (RMSP, excluindo a Capital), São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Fortaleza (CE). O ILI monitora empreendimentos desde sua concepção até a entrega das chaves, proporcionando análises contínuas dos preços praticados no segmento imobiliário.



SoftExpert



Parceira da Prefeitura do Recife desde 2019 por meio da utilização da plataforma SoftExpert, a empresa pernambucana especializada em soluções tecnológicas para otimização de negócios públicos e privados Suporte Gerencial vem apoiando a gestão municipal no seu processo de transformação digital. Cuida da modernização dos processos administrativos, com digitalização de cerca de 9,5 milhões de imagens de 145 mil documentos.

Chama-se iFood Pago, que opera com os restaurantes vinculados ao iFood. - Divulgação



Banco do IFood



Quem pede comida nem imagina que o iFood tem uma banco. Chama-se iFood Pago, que opera com os restaurantes vinculados ao iFood. Ele tem 140 mil contas digitais ativas para restaurantes e já emprestou R$1,5 bilhão em crédito aos estabelecimentos no gerenciamento de suas finanças, na contratação de soluções de crédito e também na adesão às tecnologias de pagamento.

A operação começou a se estruturar em 2019, com a oferta de pagamento via QR code, maquininha POS para o meio físico, crédito via parceiros e criação do iFood Benefícios, vale-alimentação e refeição do iFood. Esta semana ele se filiou à Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

O conselheiro Ranilson Ramos recebeu o secretário, Alexandre Schneider. - Divulgação



Creches de Raquel



Relator dos processos da Secretaria Educação e Esportes (SEE), o conselheiro Ranilson Ramos recebeu o secretário, Alexandre Schneider. Informou que o TCE concluiu análise técnica para o lançamento do primeiro lote da licitação, que contempla a construção de 51 creches pelo Governo de Pernambuco. O lote tem valor de R$282 milhões dentro do total de R$1,3 bilhão que o governo Raquel Lyra programa investir na área.



Novo Atacarejo



A rede nordestina Novo Atacarejo lançou segunda-feira (29) a campanha de aniversário de cinco anos. A ação vai premiar clientes com meio milhão de reais, além de contar com ofertas, benefícios exclusivos e sorteios diários e semanais, envolvendo motos zero quilômetro, Iphones, TV, Notebook e lava roupas e no final cinco carros zero quilômetro. A iniciativa vai até 8 de setembro nas 30 lojas, distribuídas em 21 cidades, sendo 19 em Pernambuco e duas na Paraíba.



TIM no agronegócio



Conhecida, essencialmente, na telefonia móvel, a operadora TIM foi pioneira no Brasil na digitalização do agronegócio e já cobre 17 milhões de hectares, beneficiando mais de 1,5 milhões de pessoas, em 943 municípios de 15 estados diferentes. A TIM vem consolidando sua liderança em conectividade no Agronegócio e como resultado dessa atuação venceu a 13ª edição do Prêmio Visão Agro Centro-Sul, na categoria Conectividade Rural.



Sebrae Previdência



A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), Bernardo Peixoto, oficializou adesão ao convênio que irá promover a segurança financeira dos funcionários da Fecomércio-PE, através do Sebrae Previdência. No plano para cada real que o empregado contribuir, a Fecomércio-PE contribuirá com igual valor, dobrando assim a contribuição básica do participante.



Reunião do Condic



Nesta terça-feira (30), na sede da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adeppe), o tema 127ª Reunião do Condic onde o Governo de Pernambuco detalha investimentos trazidos para implantação e ampliação de novas indústrias no Estado, além de Centrais de Distribuição e Importadores Atacadistas.



Pix por aproximação



A Rede e o Itaú Unibanco estão lançando o Pix por aproximação. A partir de outubro, as maquininhas da Rede aceitarão pagamentos por Pix utilizando a tecnologia NFC, de forma simples. Assim como com os cartões de crédito e débito, o consumidor será capaz de realizar um Pix apenas aproximando o celular da Laranjinha. Para os lojistas, receber via Pix é mais vantajoso. Para os consumidores, o Pix ajuda aqueles que não possuem cartão de crédito, e a jornada por aproximação facilitará muito a experiência.