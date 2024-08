Em tempo de crise para fechar orçamento de 2025, Pré-Sal S.A vai entregar ao governo R$ 17 bilhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fora do mercado financeiro e do setor de petróleo e energia pouca gente conhece a Pré-Sal Petróleo (PPSA) uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia criada em 2013 para fazer a Gestão dos Contratos de Partilha de Produção, Representar a União nos Acordos de Individualização da Produção e fazer a Gestão da comercialização de petróleo e gás natural dos contratos de partilha de produção em vigor na área do Polígono do Pré-Sal.



Ontem, a PPSA deu mais uma boa notícia ao governo: ao ter sucesso no 4º Leilão de Petróleo da União ela obteve recorde de participação de empresas habilitadas, recorde de empresas ofertantes e recorde de potencial de arrecadação para os cofres públicos que devem render R$ 17 bilhões a partir de abril de 2025.



Dividendos



Esse é um dinheiro decorrente da lei brasileira que manda quem explora petróleo nos campos Pré-Sal tem que entregar uma parcela à União que é a dona do óleo. Ano passado, quando completou dez anos na gestão de 23 contratos de partilha de produção, ela comercializou 16 milhões de barris de petróleo da União e 43 milhões de metros cúbicos de gás da União e obteve arrecadação de R$6,02 bilhões.



A PPSA funciona como uma sócia do tudo que se explora no Pré-Sal brasileiro e no leilão de ontem, dividido em quatro lotes, sendo três no campo de Mero (dois de 12 milhões de barris e um de 11 milhões de barris) e um de Búzios (de 2,5 milhões de barris) ela ganha R$ 2 bilhões a mais do que esperava devido ao forte concorrência que a Petrobras precisou enfrentar as empresas chinesas.



FPSO Marechal Duque de Caxias chega ao Brasil rumo ao campo de Mero. - Divulgação

Bom para China



Se para a Petrobras ter de volta o petróleo que ela mesma extraiu com suas plataformas e processar no seu parque de refino é um bom negócio, para a companhia chinesa que no máximo são sócias da Petrobras em alguns projetos a compra desse petróleo é literalmente um negócio da China.



As companhia chineses através da CNOOC compraram o lote produzido no campo de Mero de 12 milhões de barris de petróleo, com FPSO Sepetiba e mais 11 milhões de barris com a Petrochina retirados dos campos de Mero através das plataformas FPSOs Duque de Caxias e Pioneiro de Libra. Ou seja, elas terão 23 milhões de barris para processar comprados diretamente do governo.



A Petrobras arrematou 12 milhões de barris de petróleo do navio-plataforma FPSO Guanabara no campo de Mero e mais 2,5 milhões de barris extraídos do campo de Búzios.



Dona do óleo



Mas para a União foi um excelente resultado uma vez que todos os lotes foram comercializados com resultados melhores do que o 3º Leilão de Petróleo, que vendeu as cargas da União de Mero e de Búzios para o período de 2022 a 2024.



No caso do leilão desta quarta-feira (31), os valores serão depositados diretamente na conta única do Tesouro Nacional à medida que as cargas embarcadas forem sendo pagas pelo comprador, o que ocorre entre 30 e 45 dias após o embarque. Assim, os recursos entrarão no caixa do Tesouro entre abril de 2025 e abril de 2026.



Leilão disputado



E embora apenas a Petrobras as duas chinesas tenham comprado petróleo o certame teve a presença das empresas Refinaria de Mataripe, Petroleum Brasil, ExxonMobil Exploração Brasil, Equinor Brasil Energia, Galp Energia Brasil, PRIO Comercializadora, Shell Trading Brasil e Total Energies SP Brasil. As empresas poderão fazer ofertas para apenas um lote ou para todos os lotes.



E essa receita só deve aumentar uma vez que mais duas Unidades Offshore de Produção de Petróleo e Gás (Floating Production, Storage and Offloading – FPSO) entrarão em operação até 2030 em contratos de partilha de produção no Polígono do Pré-Sal, geridos pela Pré-Sal Petróleo (PPSA).



A Petrobras contratou a construção dos FPSOs P-84 e P-85. As unidades serão destinadas aos campos de Sépia e Atapu, na Bacia de Santos, com início de produção previsto entre 2029 e 2030. Cada um terá capacidade de produção diária de 225 mil barris de óleo por dia e processamento de 10 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Porto de Pecém que desej aser o hub de hidrogênio verde. - Divulgação



Lula em Peém



O presidente Lula sancionou, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), na sexta-feira (2), o projeto de lei (2.308/2023) que cria um marco legal para a produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono aprovada pelo Plenário do Senado no último dia 19 de julho. É a chamada lei que regulamenta a produção de hidrogênio verde no Brasil.



Na agenda de Lula no Ceará também está prevista a sanção da lei do FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) para a conclusão da Transnordestina. O Projeto de Lei n° 858/2024 foi apresentado pelo senador, Confúcio Moura (PMDB/RO) no dia 16 de março e teve uma tramitação de apenas 120 dias sendo enviado para o Palácio do Planalto também no último dia 19 onde. Estarão em Pecém o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além do governador do Estado, Elmano de Freitas.



Efeito apagão



Lembra do apagão de 15 de agosto de 2023 pela queda de uma conexão de fornecedores de energia eólica? O Operador Nacional do Sistema Elétrico promoveu nesta quarta-feira (31) workshop para os agentes com o objetivo de apresentar um painel dinâmico e interativo para orientar escoamento de novos projetos de geração de energia. Investidores têm acesso a mais informações úteis na tomada de decisão e avaliação de risco sobre novos projetos.

O sistema abrange cerca de 600 pontos de conexão candidatos da Rede Básica (RB), considerando todas as configurações de transmissão previstas no horizonte de estudos do Planejamento Elétrico de Médio Prazo do ciclo 2025-2029.



Canabidiol



Novos dados da Kaya Mind, empresa brasileira especializada em dados de mercado de terapias com canabidiol no Brasil, revelam que o Brasil já cerca de 430 mil brasileiros fazem algum tipo de tratamento com produtos à base de canabidiol, sendo que em torno de 51% importam de outros países, segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o estudo Mais de 6,9 milhões de pessoas podem ser atendidas pelas terapias



DataZAP



O Grupo OLX, e a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), anunciaram na última terça, 30, a ampliação do Índice FipeZAP com a inclusão de novas cidades brasileiras nas versões venda e locação residencial. Atualmente, o índice de venda residencial é de 50 cidades brasileiras. Agora,Aracaju (SE), Belém (PA), Cuiabá (MT), Natal (RN), São Luís (MA) e Teresina (PI) passam a integrar a cobertura de análise, totalizando 56 localidades.



A maior geomanta do Brasil, com 10,2 mil metros quadrados, que ganhou destaque com a maior arte urbana do Recife. - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Super geomanta



A Prefeitura do Recife concluiu uma ação beneficiando a comunidade da UR-1, no bairro do Ibura, com a entrega da maior geomanta do Brasil, com 10,2 mil metros quadrados, que ganhou destaque com a maior arte urbana do Recife. Custou quase 500 mil (R$488,7 mil), com apoio das Tintas Coral e Cimento Forte, beneficiando diretamente 500 famílias.



A geomanta protege cerca de 40 famílias, atrás da Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques. Geomanta é um produto geotêxtil de PVC, com proteção UVA e UVB e elevada resistência à tração, com tempo útil de cinco anos, que pode ser estendido de acordo com os cuidados tomados. Impermeável e flexível, ela pode ser aplicada em taludes de grande extensão.



Startups Senac



Quatro startups apoiadas pela Incubadora para o Desenvolvimento de Inovação e Aceleração do Senac (i.de.i.a.S.) foram selecionadas para participar do programa Fast Motion, promovido pelo Sebrae-PE. A Apé, Ecopass, Passou Encontrou e PredView Analytics foram aprovadas entre 88 inscritos e agora participarão de workshops, rodadas de mentoria e Demodays, aprimorando suas habilidades e estratégias de mercado com foco em negócios pernambucanos em estágio inicial que já possuem um produto ou serviço em fase de validação com o mercado.



Porto de Galinhas é o quarto destino mais buscados para o segundo semestre de 2024, segundo pesquisa de site de viagens Decolar. - Vinicius Lubambo

Porto de Galinhas



A praia de Porto de Galinhas é o quarto destino brasileiro mais buscado para viagens do segundo semestre, de acordo com levantamento do site de viagens Decolar. O estudo identificou ainda um aumento de 52% nas buscas por hospedagens em relação ao mesmo período de 2023.



Energia solar



O banco Santander Brasil ampliou o número de clientes correntistas de Pernambuco que podem escolher a fonte da sua própria energia, com economia de custos. O processo de adesão é gratuito, simples e 100% digital. O serviço não exige fidelidade e está disponível para clientes de 15 estados brasileiros e do Distrito Federal, atendidos por 21 distribuidoras de energia.

Até o fim do ano, a expectativa é que o serviço oferecido pela FIT Energia chegue a 20 estados e o DF, assistidos por 27 distribuidoras. No site www.fitenergia.com.br/santander e anexar uma conta de luz recente e a documentação solicitada.



Energia com IA

Um estudo da Minsait, empresa de transformação digital e TI do grupo Indra intitulado “IA: radiografia de uma evolução em curso” revelou que nos próximos dois anos, 67% das empresas de energia e serviços públicos devem aumentar os orçamentos voltados para esta tecnologia. O estudo diz a adoção da inteligência artificial em mais de 900 empresas privadas e instituições públicas ao redor do mundo, vinculadas a 15 diferentes segmentos de mercado.