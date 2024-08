Liderança do general Padrino López é expressão da força do militares do governo Nicolás Maduro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No final de 1998, quando se elegeu pela primeira vez, o então coronel Hugo Chávez levou para o novo governo alguns companheiros da caserna que ajudaram na campanha eleitoral. Entre eles estava o também coronel Vladimir Padrino López que se integrou à campanha e, a seguir, foi promovido a general. Ele está no Ministerio del Poder Popular para la Defensa desde 2014.



Em 2002, ainda como coronel, Padrino López, comandante do Batalhão de Infantaria Simón Bolívar, liderou a resistência ao golpe de estado que um grupo de adversários do governo sendo um dos personagens militares que mais defendeu a república bolivariana de Chávez tendo, inclusive, cuidado de organizar a guarda pessoal do presidente.

Profissional



Ele também foi responsável pela atualização do currículo da escola de preparação de cadetes da Venezuela. Padrino López é autor do livro "Operações do Processo de Preparação", que é usado como referência em todos os institutos, escolas e universidades e na formação profissional das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. Tornou-se forte e influente desde então. Os militares, como se sabe, ganharam mais força e poder ainda durante o governo de Hugo Chávez, entre 1999 e 2013.

O tempo passou e quando da morte do seu líder e amigo Hugo Chávez, Vladimir Padrino López já estava próximo a Nicolás Maduro ampliando ainda mais sua influência no governo. Na Venezuela, os analistas costumam lembrar que Hugo Chávez fez um acordo com o ex-presidente cubano, Fidel Castro para monitorar não chavistas e, até mesmo chavistas, para detectar possíveis pontos de dissidência.

Vladimir Padrino López contra Edmundo González Urrutia - Divulgação Sem Hugo Chávez

Quando Nicolás Maduro assumiu a Presidência em 2014, logo após a morte de Chávez tratou de continuar a política de parceria com os militares. Na verdade ampliando-a e definindo que o governo seria militarizado. Uma das pessoas que deixou o governo foi o presidente da PDVSA, o civil, Rafael Darío Ramírez Carreño que chegou a negociar com a Petrobras a formação da joint-venture na futura Refinaria Abreu e Lima.



Graças à influência dos militares, a Venezuela investiu parte de seus recursos em armamento e elevou o número de militares. Hoje, esse número está entre 95 mil a 150 mil oficiais, segundo dados do Ministério da Defesa do país. Essa força é liderada por aproximadamente 1.300 oficiais generais.



Contingente

Para esse contingente o número é desproporcional, pois os Estados Unidos para uma força de 1.360 mil militares têm 801 generais. E o Brasil para uma foi de 235 mil têm 351. E por trás dessa reforma está o ministro da defesa, Vladimir Padrino López. Ele também lidera a Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela, é uma organização estruturada como ramo das Forças Armadas Nacionais da República Bolivariana da Venezuela, seu comandante, Major-General César Vega González foi escolhido por Padrino López



Para quem não liga o nome a pessoa basta dizer que foi o general Padrino López quem assegurou apoio total ao presidente Maduro uma hora depois de o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) , Elvis Amoroso, anunciar que o presidente tinha sido reeleito com 51% dos votos. Padrino López é frequentemente apresentado como um grande amigo de Maduro, mas depois do dia da eleição está claro que é Maduro quem é amigo do comandante. Pouca gente percebe, mas dos 34 ministérios da Venezuela 17 são liderados por militares.



Vladimir Padrino López também pé contra a vitoria de Edmundo González Urrutia - Divulgação

Força da PDVSA

Quando se diz que em dez anos o PIB da Venezuela caiu de 258 bilhões, em 2014 para US$95 bilhões ano passado se costuma dizer que a única coisa que sobrou foi a PDVSA. Faz sentido que no ano passado o lucro da PDVSA foi de U$$ $48 bilhões, ou seja, metade de tudo que a Venezuela produziu veio da PDVSA.



E isso exige cuidado permanente. O ministério do petróleo é o terceiro cargo em importância vem depois do ministério da economia. E seu ministro Pedro Rafael Tellechea Ruiz (cargo chama-se Ministério del Poder Popular de Petróleo) também é um militar com uma longa lista de serviços prestados aos governo de Chávez e Maduro.

Força militar

Todo esse quadro torna qualquer decisão sobre o reconhecimento dos militares de um governo liderado por Edmundo González Urrutia (Plataforma Unitária Democrática, centro-direita). Os militares, na verdade, são quem governam a Venezuela e Nicolás Maduro apenas orquestra esse poder. Na prática, a vida da Venezuela já é internamente controlada por militares que nos últimos anos passaram a ter mais contatos com oficiais da Rússia e da China.



A China e a Rússia enviaram cerca de R$5 bilhões em armamentos para a Venezuela desde 2010, segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Nesse mesmo período foram mais de 400 blindados, como o modelo soviético BMP-3, além do ZBD-05, veículo blindado anfíbio dos chineses. Os aliados também enviaram mais de 5 mil mísseis.

Chgea o Irã

Finalmente, em 2022 o Irã disponibilizou 12 veículos aéreos não tripulados, que são pilotados por controle remoto ou computadores de bordo. A tecnologia veio equipada com mísseis e tem a capacidade de permanecer no ar por 24 horas.



Dito de outra forma: qualquer solução para a Venezuela não passa mais pelos Estados Unidos, Brasil. México e Colômbia. Agora isso precisa ser negociado com outros atores e essa conversa terá que ser com o general Vladimir Padrino López.



Sistema fotovoltaicos na Amazonia também gera lixo tecnológico - Divulgação

O custo de energia reversa



Um artigo científico publicado pela equipe do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) na revista Renewable and Sustainable Energy Reviews (Volume 203), em julho último alerta para um aspecto pouco divulgado em meio ao discurso da energia limpa produzida por fonte solar: processo de universalização e a gestão de resíduos e logística reversa desses sistemas.



A pesquisa avaliou a capacidade dos agentes do setor em atender à demanda pela universalização do acesso à energia elétrica via Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos. Para isso haverá uma demanda de até 15 milhões de módulos fotovoltaicos, baterias e inversores com um custo de R$38 bilhões (cerca de US$7,4 bilhões). Esses sistemas, ao longo de 33 anos, devem gerar entre 58 e 234 mil toneladas de resíduos eletrônicos.

Muito lixo



Segundo Vinícius Oliveira, um dos autores do estudo e líder de projetos do IEMA o programpoderá ser menos oneroso para a população, que hoje tem energia por meio de geradores a derivados do petróleo ou estão no escuro, provendo uma energia barata e de qualidade. Mas a gestão e logística reversa dos resíduos de fontes renováveis em regiões remotas: a Amazônia Legal carece de infraestrutura adequada para gerenciar esses resíduos eletrônicos.



Para ele, uma diversificação das fontes de energia renováveis poderia reduzir os resíduos gerados pelos equipamentos fotovoltaicos e estimular o desenvolvimento de uma cadeia de serviços nas regiões que passarão a ter acesso aos serviços de eletricidade.



Nova chinesa



A Temu, plataforma de compras direto da fábrica presente em 75 mercados em todo o mundo que foi lançada no mercado brasileiro em junho, está fazendo sua primeira campanha de vendas para os pais. A plataforma pertence à Pinduoduo (PDD Holdings), gigante chinesa de tecnologia, que opera plataformas de comércio eletrônico desde 2015. No Brasil, o App Magic, teve o segundo maior número de downloads nos últimos 30 dias, com mais de 5 milhões de downloads, apenas atrás dos Estados Unidos.



Loja da Shein



Por sua vez a Shein, varejista global de moda, beleza e lifestyle, anuncia a abertura de mais uma loja temporária em 2024. A pop-up store Olinda ficará aberta ao público de 15 a 18 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco.



Reservatório de Sobradinho - ANDRÉ SCHULER/DIVULGAÇÃO CHESF

Menos água



O ONS divulgou as projeções para a Energia Natural Afluente (ENA) revelando que elas se mantêm abaixo da média histórica em todo o Brasil. A região Sul tem a perspectiva mais elevada, com 84% da Média de Longo Termo (MLT), mas no Nordeste, com 44% da MLT tem o cenário mais preocupante. Os cenários prospectivos para a demanda de carga são de crescimento no SIN e em todos os subsistemas para a demanda de carga são de crescimento. A expansão do SIN é estimada em 3,8% chegando a 75.864 MWmed.



Consumo maior



A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o ONS e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) divulgaram a previsão de consumo de energia para 2024 com aumento de 4,0%, atingindo o valor 78.978 MW médios. A expectativa de crescimento do PIB para este ano foi revisada, de 2,0% para 2,2%, em decorrência do crescimento brasileiro no 1º trimestre (2,5%), acima do esperado.



Dinheiro do gesso



A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) abriu linha de crédito AGE Gesso às empresas do polo gesseiro do Araripe, no Sertão do Estado. Este financiamento visa apoiar a conversão dos equipamentos das indústrias locais para uma matriz energética mais sustentável e segura: o gás natural. Cada empresa ou grupo econômico poderá obter até R$3 milhões em crédito, com uma taxa de juros de 0,7% ao mês (equalizada pelo fundo Inovar). O prazo de pagamento é de até 36 meses, com uma carência de seis meses.

Recife Assunção



Entre os dias 22 de dezembro e 2 de fevereiro de 2025 quem desejar visitar o Paraguai já vai pode ir em voo direto. Os voos vão decolar uma vez por semana, aos domingos, saindo de Recife às 09h15 e chegando em Assunção às 13h55. O voo de retorno parte do Paraguai às 15h10 e pousa na capital pernambucana às 19h30. As passagens já estão à venda pela Azul.

Produção de óleo para o biodiesel se concentra no uso de soja - DIVULGAÇÃO

Fim do diesel sujo



A ANP instituiu grupo de trabalho para o cronograma de descontinuidade do óleo diesel S500 e do óleo diesel S1800 de uso não rodoviário e sua substituição pelo óleo diesel S10, de baixo teor de enxofre. O grupo de trabalho terá duração de até seis meses, data de entrada em vigor da Resolução ANP nº 968/2024. A Resolução ANP nº 968/2024 prevê que a ANP, após ouvir produtores e importadores, entre outros agentes econômicos, elaborará, em prazo de até seis meses, plano e cronograma para substituição do S500 e S1800 pelo S10.



Top 5 do brega



A plataforma Nikita Music detectou um crescimento no consumo do gênero musical brega, nos últimos 18 meses impulsionado por novos artistas e ressurgimento do interesse em álbuns clássicos do segmento. O ritmo, genuinamente brasileiro, não mostra sinais de desaceleração. O crescimento vem de artistas clássicos como Ronaldo Adriano, Waldick Soriano, Bartô Galeno, Raimundo Soldado, Sandro Becker, Banda Saíra, João Gonçalves, Banda Sayonara e Orlando.