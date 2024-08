Tarifas ocultas em transações financeiras pesam no bolso do consumidor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando se trata de direito do consumidor no mundo das transações financeiras, é essencial garantir boas práticas, independentemente da moeda que os brasileiros estão usando. No caso de movimentações internacionais, a transparência das tarifas cobradas no envio de dinheiro para fora do país é um grande desafio.

Na prática, a maioria dos provedores de serviços de câmbio utiliza taxas cambiais infladas sem informar aos usuários quais tarifas compõem essa taxa. Isso resulta na cobrança de um valor artificialmente elevado, já que a maneira mais comum de ocultar as tarifas é apresentá-las como parte da taxa de câmbio geral.

Além disso, muitos provedores comunicam uma falsa "tarifa zero", o que pode confundir o usuário. Para evitar cair na farsa da "transação gratuita", o consumidor deve se atentar ao valor do câmbio de mercado — aquele apresentado pelo Google ou por ferramentas especializadas, como a Reuters.

Quanto custa essa prática para o consumidor?

Para entender o impacto dessas tarifas ocultas cobradas por prestadores de serviços de câmbio no Brasil, a Wise encomendou um levantamento à Alderson Consulting. O estudo revelou que alguns provedores incluem custos não identificados que podem chegar a 5.8% do valor do câmbio de mercado.

Isso significa que, em um dos competidores analisados, há um custo extra de R$ 58,88 pago pelo cliente em uma operação de câmbio de 200 dólares americanos (equivalente a R$ 985,76).

Imagem ilustrativa dos serviços da Wise, empresa de tecnologia financeira - Divulgação/Wise

Dicas valiosas

Felizmente, existem algumas dicas para não ser surpreendido - ou até mesmo enganado - com o valor das tarifas ocultas:

Revisão do custo

Verifique se o provedor oferece a oportunidade de revisar o custo total da transação antes de efetuar o pagamento. Na prática, isso ajuda na tomada de decisões mais conscientes, já que apresenta o detalhamento do valor cobrado pelo serviço, além das taxas e impostos.

Falsa "tarifa zero"

Não se deixe enganar por ofertas de "tarifa zero" ou letras miúdas. Geralmente, instituições que oferecem tarifas zeradas em suas transações escondem os custos extras ou inflam a taxa de câmbio.

Taxa de Câmbio de Mercado

Prefira serviços que ofereçam uma taxa de câmbio de mercado, aquele mostrado no Google. Isso evita surpresas na hora das transações.

Por mais transparência

Para mobilizar empresas, governo e sociedade civil pelo fim da falta de transparência nos valores cobrados em remessas internacionais, a Wise lançou a petição "Nada a Esconder". Ao assinar, você passa a fazer parte desse movimento que visa garantir o direito do consumidor de escolher serviços de maneira informada e consciente, sem manipulação do custo total por parte dos provedores.

"A petição da Wise busca não apenas conscientizar, mas também catalisar mudanças para garantir que os brasileiros tenham acesso a informações claras e justas ao realizar transações internacionais. Trabalhamos para promover a transparência global nos preços, e eliminar tarifas ocultas é crucial para essa missão, permitindo que mais pessoas movimentem e gerenciem seu dinheiro de maneira conveniente, transparente e acessível”, afirma Enio Almeida, diretor-executivo da Wise no Brasil.

