Super Mix e HFN 2024 começam nesta quarta (2) no Pernambuco Centro de Convenções

Expectativa é de atrair 26 mil visitantes em um dos maiores eventos do setor supermercadista, de varejo e hospitalidade do Norte e Nordeste

Nesta quarta-feira, 2 de outubro, o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, será palco de dois grandes eventos que movimentam o setor de varejo e hospitalidade: a 18ª edição da Super Mix e a HFN – Hotel & Food Nordeste 2024.

Desde 2021, as duas feiras são realizadas de forma conjunta, oferecendo uma visão abrangente para profissionais de ambas as áreas, desde grandes redes de atacado até pequenos varejistas e empreendedores do setor de alimentação e hospitalidade.

Juntos, os eventos prometem atrair cerca de 26 mil visitantes até o encerramento no dia 4 de outubro, reunindo mais de mil marcas e expositores que apresentam novidades, tecnologias e soluções para o mercado.

Leitores do JC PE têm gratuidade no credenciamento das feiras utilizando o cupom CONVIDADO_JC. Aproveite!

Super Mix

Considerada a maior feira do setor supermercadista e de varejo do Norte e Nordeste, a Super Mix destaca as principais inovações e tendências que estão moldando o futuro do varejo. Os visitantes poderão conferir de perto tecnologias externas para automação de lojas, marketing sensorial e otimização de layout, além de uma série de produtos de destaque para o mercado.

A feira é organizada pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) e pela Associação Pernambucana de Supermercados (APES), com o apoio da Insight Feiras & Negócios.



De acordo com Inácio Miranda, presidente da ASPA, trata-se de um mercado em pleno crescimento, com a chegada de grandes redes de supermercados de atacado convivendo com o pequeno varejo. “O PIB de Pernambuco vem crescendo mais do que o do Brasil e da região Nordeste. É um setor em expansão, briguento, com uma concorrência muito acirrada, mas com um movimento sadio, em que o consumidor é quem sai ganhando”, coloca Inácio.



Silvana Buarque, superintendente da APES, ressalta que o público vai em busca dos melhores preços, mas também quer serviços de qualidade. “O diferencial do supermercado é buscar esse equilíbrio entre preços e serviços, que nem sempre o atacarejo consegue fazer, por estar mais focado no preço. É uma briga boa, para atender à necessidade do cliente, que é se abastecer”, comenta ela.

Expositores

Empresas de alimentos, tecnologia e soluções inteligentes estão entre os expositores que irão transformar a experiência de compra e a gestão de lojas. Tozzi Alimentos é uma das empresas que promete atrair a atenção do público, com um catálogo de mais de 200 produtos, incluindo uma linha de azeitonas com mais de 50 variações, além de frutas em calda, geleias, grãos e pimentas. A marca aposta em inovação culinária para se destacar no evento.

Outro nome de destaque é a FAL – Pipocas Gravatá, tradicional empresa pernambucana, fundada em 1971, que começou com pipocas e hoje conta com uma ampla linha de produtos, como paçocas, amendoins, batatas fritas e salgadinhos saborizados. A marca segue crescendo e conquistando consumidores com um portfólio diversificado de snacks.

No setor de produtos de limpeza, a AB Araújo lança a Linha Conforto Actif e o novo Limpa Pis Lavanda Saturno & Soécia, que promete trazer um aroma especial para o mercado de limpeza doméstica. A empresa apresenta o conceito "Plante suas Intenções", convidando o público a refletir sobre práticas sustentáveis em suas rotinas de limpeza.

Para os interessados em tecnologia aplicada ao varejo, a Inwave chega com uma solução inovadora para caixas de pagamento: a Plataforma Darwin. Esse sistema oferece módulos tanto para o checkout tradicional quanto para o self-checkout, permitindo que os próprios clientes realizem parte das operações de pagamento, eliminando erros e aumentando a eficiência no atendimento.

Super Mix - Super Mix/Divulgação

Já para os amantes de vinhos, a Wine Concept Brasil se destaca por trazer ao mercado nacional novos rótulos de vinícolas renomadas. A distribuidora, que já opera há cinco anos no Brasil, anuncia a chegada dos vinhos da vinícola argentina Casa La Primavera e dos portugueses DIVAI, do premiado enólogo Luís Duarte, e Quinta do Mouro, de Miguel Louro. Além disso, apresenta os chilenos da vinícola Marchigue e a linha completa da Família Geisse, de Bento Gonçalves, no Brasil.

Para quem busca soluções tecnológicas avançadas, a Retano promete revolucionar o varejo com o uso de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML), tecnologias baseadas em Big Data que já são sucesso em países da Europa e da Ásia. Essas ferramentas permitem uma gestão mais eficiente e estratégica de lojas e estoques, ajudando a evitar desperdícios e otimizar a rentabilidade do negócio.

Outro expositor que desperta grande interesse é a Kärcher, marca reconhecida mundialmente por suas soluções de limpeza. Durante a Super Mix, a empresa apresentará sua linha de robôs aspiradores domésticos, equipada com sensores inteligentes que permitem mapear ambientes e realizar a limpeza de forma independente, facilitando o dia a dia dos consumidores.

No setor jurídico e tributário, a Save Inteligência Tributária oferece soluções jurídicas para a recuperação de tributos pagos indevidamente, beneficiando empresários que desejam maximizar seus lucros dentro da lei. A empresa já ajudou a recuperar mais de R$ 1,1 bilhão para cerca de 3 mil clientes.

HFN – Hotel & Food Nordeste

Enquanto a Super Mix foca no varejo, a HFN – Hotel & Food Nordeste atende a uma demanda crescente do setor de hospitalidade, trazendo inovações que atendem desde grandes redes hoteleiras até pequenos bares e restaurantes.

O evento é organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), e pela Insight Feiras & Negócios, com patrocínio da Pan Cristal.

Leia Também Feira HFN: Fórum Gourmet e de Hospedagem e Alimentação do Nordeste são destaques da programação

Expositores

Entre os expositores, destaca-se a Mult-Grill, com 22 anos de mercado e especializada em equipamentos para cozinhas industriais. A empresa oferece produtos como chapas e grelhados, fritadeiras, tostadores de pão e churrasqueiras elétricas, que atendem desde hamburguerias até grandes restaurantes.

Outro grande nome é o gaúcha Scheer Churrasqueiras e Parrillas , que estreia na feira apresentando equipamentos de churrasco reconhecidos mundialmente. Com quase 50 anos de atuação e exportações para mais de 90 países, a Scheer se destaca pela qualidade e funcionalidade de seus produtos, específicas tanto para o uso profissional quanto residencial.

A Quantum Pão, fabricante de pães artesanais para hambúrgueres, também é um dos expositores que promete surpreender o público com sua nova identidade, a Quantum 3.0, focada na tradição e inovação no mercado de panificação.

Já a Vertrau Cozinhas Profissionais atua com inovações tecnológicas e equipamentos premium para cozinhas profissionais. Em novembro, a indústria baiana inaugurará um showroom de 109 m² na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem.

A CAF Máquinas, pioneira em equipamentos para processamento de carne e alimentos, também marca presença com uma linha de produtos que inclui moedores de carne, misturadoras e ensacadeiras de linguiça. A empresa é referência no setor desde 1948 e atraiu tanto revendedores quanto distribuidores para suas soluções de alta qualidade.

Já para quem busca o melhor da culinária baiana, o Abarajé da Mônica traz uma seleção de pratos típicos, como acarajé, abará, vatapá e caruru, prontos para consumo e congelados. A marca se tornou um sucesso em todo o Brasil, levando o sabor tradicional da Bahia para restaurantes e consumidores de diversas regiões.

Feira HFN 2024 - HFN/Divulgação

Networking e oportunidades

Além de inovações e produtos, a HFN também é um espaço importante para networking, permitindo que micro e pequenas empresas possam conhecer fornecedores e fechar negócios que impulsionam suas operações.

Com 88 mil CNPJs registrados em Pernambuco, sendo 72% deles microempreendedores individuais (MEIs), a feira busca também capacitar esses profissionais, oferecendo conteúdos sobre gestão, sustentabilidade e inovação.

“Nossa expectativa está altíssima, pois receberemos representantes de toda a cadeia produtiva e da indústria brasileira do setor, para se conectar com os compradores, trazendo novidades que interessam ao turismo como um todo”, garantem os sócios da Insight Feiras & Negócios Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes.

“Quem está pensando em abrir sua empresa também pode fazer uma degustação do que precisa para começar. Contaremos com a participação de representantes do Governo do Estado, como a Adepe (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) e Prefeituras”, explicam.

Expectativa de atrair 26 mil visitantes e reunir mais de mil marcas em eventos simultâneos - Divulgação

Credenciamento



Profissionais do setor que possuem CNPJ podem realizar o credenciamento de forma gratuita. Os leitores do Jornal do Commercio (JC PE) também podem acessar às feiras gratuitamente utilizando o cupom CONVIDADO_JC.

Serviço

Data: 2 a 4 de outubro de 2024, das 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Instagram: @feirasupermix / @feira_hfn

Sites: feirasupermix.com.br / hfne.com.br