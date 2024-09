Galípolo no comando do BC é fruto do convencimento de Lula de sua integridade sem adesão ao governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o economista Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central (BC), para suceder Roberto Campos Neto na presidência da instituição. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta tarde de quarta-feira, 28.



Surpresa zero porque em maio Gabriel Galípolo, então secretário executivo, foi indicado por Haddad para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Ficou claro que o ministro da Fazenda estava abrindo mão do homem que tocava o dia-a-dia do ministério para que ele resolvesse o problema que o presidente Lula criara quando personalizou na figura de Roberto Campos Neto sua insatisfação com o fato de pela indicação com mandato fixo ter que conviver com um funcionário de alto nível indicado por Jair Bolsonaro.



Em maio, Lula indicou para a Diretoria de Fiscalização, Ailton Aquino, que era o chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira, ligado à diretoria de Administração do BC. Começava a mudança em todo o comando da instituição que vai avançar nos próximos meses quando o presidente deve indicar um substituto de Otávio Damaso (Regulação) e de Carolina de Assis Barros (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta) –única mulher na cúpula da autoridade monetária atualmente.



Não é da Unicamp

O economista Gabriel Galípolo tem uma coisa muito importante na sua formação que o credencia já na partida para comandar o BC. É formado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e fez seu mestrado em economia na mesma instituição, Galípolo:



Não vem de Campinas onde o PT vai buscar orientação para suas políticas econômicas. Além disso, já foi presidente de um banco, o Fator, entre 2017 e 2021. E, portanto, sabe muito sobre tesouraria, que para quem não lembra é de onde veio Roberto Campos Neto vindo dessa diretoria no Santander. Isso ajuda muito.



Tanto que ele ainda na graduação, na PUC-SP, se aproximou de economistas de perfis distintos, como Pérsio Arida, um dos criadores do Plano Real levado pelo professor José Marcio Rego. Embora tenha construído uma amizade como Luiz Gonzaga Belluzzo, de perfil mais desenvolvimentista e que anos depois até assinou três livros.



Roberto Campos Neto, presidnete do Banco Central. - Reprodução

Boas influências



Essa informação é importante porque diz que Gabriel Galípolo não é um economista de esquerda no entendimento do PT. Ele fechou sua formação ouvindo Fernando Henrique Cardoso, Ruy Fausto, José Arthur Giannotti e Fernando Haddad.



Outra qualidade é que mesmo com interlocutores iniciados, ele fala português e não financês para exibir conhecimento. Se prestarmos atenção, Galípolo diferente de Campos Neto não recheia suas falas como termos em inglês que o mercado financeiro adora só para dizer que fala o mesmo idioma da NYSE.



Linguagem simples



Essa comunicação direta e sem tom professoral, o que costuma irritar o presidente, foi reconhecida até mesmo pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), quando Galípolo era secretário-executivo da Fazenda ajudou muito. Porque até na comissão de Assuntos Econômicos do Senado, os senadores gostam de interlocutores que explicam temas complexos de forma simples e perceptível.



Mas é importante destacar que Fernando Haddad foi muito hábil em colocar Galípolo no circuito antes e depois que foi para o BC. E já foi chamado por Lula para conversas pessoais para mostrar o quadro geral ao presidente. No círculo do poder pode se dizer que Galípolo seja no governo seja como diretor do BC já teve conversas diretas com Lula que foram dois termos dos ministros do governo.



Surpresa zero



Então, sua indicação é surpresa zero. Prova disso é que a Bolsa fechou em alta de 0,42%, aos 137.343 pontos —novo recorde para o mercado acionário brasileiro. É como o mercado que já estava precificando o fato de uma nota oficial de apoio ao ex-integrante da Faria Lima.



O problema do agora presidente indicado é que ele se sentará na cadeira da presidência do BC até 31 de dezembro de 2028 com uma enorme expectativa da esquerda do PT de que ele lidere um ciclo de baixa da Selic.



Fetiche da Selic

Lula e o PT tem um certo fetiche sobre a taxa de juros achando que o BC está ali para ajudar o governo reduzindo a taxa de juros. É uma estupidez, pois o Banco Central se apoia em cenários olhando o futuro com base nos dados do presidente.

E como a próxima reunião do Copom será nos dias 17 e 18 de setembro, ninguém acha impossível haver uma nova alta de 0,25% (até para dizer que Galípolo não será um funcionário do governo no BC) embora todas as apostas sejam de um manutenção.



Alta é prestígio



Ontem, tinha analista dizendo que uma das avaliações é a de que a alta da Selic em setembro seria vista como uma forma de trazer credibilidade para Galípolo e para a diretoria que comandará o BC a partir de 2025.



Ontem, (28) quando Fernando Haddad cheio de orgulho disse que estava informando que o presidente Lula estava encaminhando ao Senado Federal, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao senador Vanderlan Cardoso, presidente da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), disse apenas que era “uma honra, prazer e responsabilidade imensa ser indicado à presidência do BC do Brasil pelo presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. É uma honra enorme e grande responsabilidade, e estou muito contente”.



Emprego indemissível



No final, é importante não esquecer que em 2025 o presidente Lula terá indicado não só o presidente mais a maioria dos diretores do Banco Central. E isso vai colocar uma pressão muito forte sobre os escolhidos, embora depois de terem os nomes aprovados publicados no Diário Oficial da União apenas o próximo presidente poderá substituí-los.



Essa é uma das razões de o mercado ter ficado feliz com a indicação antes das eleições, de modo que a CAE possa fazer uma aprovação bem tranquila. E Galípolo sabe que em algum momento o PT, a esquerda e as centrais sindicais vão criticá-lo quando a BBC alterar a taxa de juros. Mas e daí não queria ser presidente do Banco Central?



Encontro sobre segurança de processos das aposta feitas nas empresas .bet no Recife. - Divulgação

Gente das bets



Hoje (29) às 19h, no Cais Rooftop Lounge, no Recife Antigo, tem o Gambling Experience, evento promovido pela plataforma Caf, que discutirá as melhores práticas para adaptar operações, implementar controles eficientes e garantida de regras de conformidade e pagamentos digitais, especializada no mercado de apostas esportivas. O evento traz ao Recife alguns dos maiores líderes da indústria de bets, entre eles Rafael Storch, Key Account Sales Executive na Caf e Ruy Conolly, CTO da Esportes da Sorte, além do diretor da consultoria OKTO no Brasil, Leonardo Chaves.



A conversa gira em torno do apontamento da Strategy& - consultoria estratégica da PwC – que estimou o mercado de apostas esportivas deve movimentar até R$ 130 bilhões este ano num grande aumento em relação a 2023, onde o valor ficou entre R$ 67,1 bilhões e R$ 97,6 bilhões. A OKTO oferece soluções de pagamentos digitais para empresas online e varejistas em todo o mundo e foca os benefícios da nova regulamentação para o mercado de bets no Brasil.



Exata Engenharia



Aproveitando o aquecimento do mercado imobiliário que registra alta em todas as faixas, a construtora pernambucana Exata Engenharia está desenvolvendo ao menos sete empreendimentos residenciais simultaneamente na Região Metropolitana do Recife. Apenas na categoria Premium ela construiu o “Terrazza” novo edifício com 56 unidades foi entregue este mês com 85% das unidades vendidas. Outros três estão em construção nos bairros de Apipucos, Beira Rio e Beira Mar de Piedade e prepara três lançamentos na linha econômica e alto padrão.



Tech Woman



Neste sábado (31) a partir das 8h, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife tem a segunda edição do Tech Woman evento com foco em ações de conexão exclusiva para mulheres CIS ou trans que trabalham com tecnologia da informação ou desejam realizar a migração de carreira para a área. O evento visa inspirar cerca de 1.500 mulheres a conhecer melhor o mercado e ajudar na independência financeira do público.



ANiversário da Associação Comercial de Pernambuco. - Divulgação

ACP 185 anos



A Associação Comercial de Pernambuco (ACP), a mais antiga e icônica entidade representativa do setor empresarial do estado e a segunda do gênero criada no Brasil, celebra 185 anos de história nesta quinta-feira (29)com uma cerimônia especial na próxima quinta-feira (29 às 19h no Palácio do Comércio, sede da ACP, no Marco Zero, no centro do Recife. Às Medalhas Hermes e Medalha Dom Pedro II serão concedidas a personalidades que prestaram relevantes serviços à ACP.



Novo economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira - Fernando Cavalcante

Economista-chefe



Doutor em Economia pelo Instituto de Economia (IE) da UFRJ, Rogério Sobreira é o novo economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB) atuando na assessoria ao presidente e à Alta Administração do Banco nas decisões com impactos econômicos e sociais. Rogério Sobreira possui graduação em Ciências Econômicas pela UFPE e mestrado em Economia UFF. Foi professor associado de economia e finanças na EBAPE/FGV e Diretor Financeiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais



Roma Joias no Recife



Liderada pelo empresário Henrique Lima, a rede Roma Joias, empresa de joias folheadas, vai inaugurar sua primeira loja em Recife operando no modelo “atacarejo”, com vendas em varejo e atacado. A Roma Joias, também atua no segmento de venda direta com um time de 6 mil revendedoras. Suas joias douradas contam com 15 milésimos de ouro no banho, enquanto a média do mercado é de apenas milésimos além das com prata 925.



Novo Atacarejo



A rede nordestina de varejo Novo Atacarejo inaugura, nesta quinta (29) sua primeira loja em Salgueiro gerando 400 empregos diretos e indiretos. Essa é a quarta loja em operação só no Sertão. As outras ficam em Arcoverde, Araripina e Ouricuri. E chega ao número de 31 onde 29 lojas estão em Pernambuco e duas na Paraíba. A rede tem hoje oito mil empregos diretos.



Potência Feminina



Nesta sexta (30), às 9h30, no Ponto BB do Banco do Brasil, o Movimento Mulheres na TI promove o encontro “Potência Feminina da Tecnologia: Liderando e Moldando o Futuro Digital”, evento com foco no trabalho feminino. O Ponto B fica no Porto Digital.