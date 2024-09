Transição energética vira apenas discurso numa Petrobras focada em refino e gás natural de petróleo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), na última segunda-feira (26) ao apresentar a Política Nacional de Transição Energética (PNTE) o presidente Lula da Silva disse que “Nós não vamos jogar fora o significado dessa coisa chamada transição energética”



E advertiu que “As pessoas respeitam o Brasil, porque nós podemos chegar a qualquer lugar e dizer: 80% da nossa energia elétrica é renovável e 51% da nossa matriz total já é renovável e a gente pode chegar a 100%. Quem imaginava, 30 anos atrás, a gente ficar dizendo aqui biomassa, biodiesel, etanol, que vai fazer transição energética, que vai ter eólica, solar e biodiesel verde?”



Petróleo e gás

Como se sabe naquela reunião, o CNPE deliberou outras seis propostas que visam criar novas oportunidades de desenvolvimento econômico sustentável, principalmente nos setores de óleo e gás. Na reunião também houve a aprovação de resolução que estabeleceu diretrizes adicionais à política de comercialização do petróleo e gás natural da União.



Ela cria condições para que o gás natural da União chegue mais próximo aos agentes consumidores, definindo que a PPSA, estatal vinculada ao MME, passe a poder contratar o escoamento e o processamento do volume do gás natural que cabe a União nos contratos de partilha de produção.



Reuni]ao do ´residnete Lula com Alexandre Silveira - Ricardo Stuckert

Magda Chambriard

Presente na reunião, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard sabia que toda aquela exaltação a ideia de uma economia verde passa a quilômetros da sede da empresa no Rio de Janeiro até porque como está no último relatório de sustentabilidade da Petrobras, de 2023, 98% do consumo de energia da estatal veio de combustíveis oriundos de fontes não renováveis. Ou seja, a fatia que a petroleira diz ter neutralizado representa apenas 2% da energia consumida.



A presidente da Petrobras disse ao próprio presidente que apesar do discurso de Silveira sobre a ampliação da oferta de gás natural, a empresa não está preparada para reduzir os níveis de reinjeção de gás natural em todos os campos explorados pela empresa, para aumentar a oferta do combustível no país. Até porque nem todas as plataformas foram construídas para levar o gás até a costa brasileira.



Dois trilhões

O ministro estimou que o Brasil poderia receber R$2 trilhões em investimentos na chamada economia verde, em dez anos, e uma de suas ações é reduzir a reinjeção de gás nas plataformas quando extrai petróleo de modo a aumentar a produção. O objetivo é aumentar a oferta do produto e reduzir preços entre 35% a 40%, uma bandeira antiga que vem atravessando diversos governos, mas sem sucesso.



O que pouca gente sabe é que a tese de Silveira desta vez veio suportada pelos novos estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que estimou que os novos investimentos no setor de gás natural no Brasil, incluindo plantas de fertilizantes nitrogenados, podem alcançar R$ 94,6 bilhões nos próximos anos, com geração de 436 mil empregos diretos e indiretos.



Apoio da EPE

E que na terça-feira (27) o Decreto nº 12.153 consolidou as recomendações propostas pelo Grupo de Trabalho que contou com a participação ativa da EPE. Foi a empresa que informou ao governo que se estima uma produção de petróleo de 4,4 milhões de barris/dia em 2034, com um pico de 5,3 milhões de barris/dia em 2030. E que nesse cenário o Pré-sal contribuirá com 76% da produção nacional em 2034.



Segundo e EPE no período terão uma produção bruta de gás natural (GN) de 315 milhões de m³/dia em 2034, com pico de 316 milhões de m³/dia em 2031 que, em 10 anos, proporciona um crescimento na produção bruta de GN de 110% comparada à realizada em 2023. Sobre transição energética nenhuma linha.



O topo de produção do FPSO Sepetiba foi favorecido pela boa produtividade de Mero.jpg - Divulgação

Plano Indicativo

O uso do gás natural como insumo estratégico para todo o setor de energia está revelado no Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural (PIPE) que prevê investimentos em oito novos campos nas bacias de Campos, Santos, Bahia, Sergipe e Alagoas e na região de Calçoene, na Foz do Rio Amazonas.



Para esses campos estão previstos investimentos de R$ 10,88 bilhões em Projeto de Engenharia, Materiais e equipamentos, Construção e montagem além de Seguros e Certificação para a exploração e construção de 10 novas UPNG que sustentam as previsões do ministro quando aposta que com maior oferta de gás nacional os preços vão cair.



A Petrobras é agente ativa desses projetos que complementam sua estratégia de investimentos não só no seu plano de investimentos até 2028 que está executando em uma década.



Diversificar a matriz

Até porque a própria Magda Chambriard afirmou na sua primeira entrevista que a empresa vai “usar o poder de todos os recursos brasileiros para investir em um pacote de investimentos pensando na sociedade brasileira” e que “é o momento de tirar proveito disso, diversificar a matriz energética do Brasil” lembrando que “mais de 50% da energia no mundo está baseada em combustíveis fósseis”.



Isso talvez explique porque Magda Chambriard preferiu falar do Projeto Rota 3, por exemplo, vamos trazer gás para a costa do Rio de Janeiro e reduzir a reinjeção de gás. E insista que a “correção de rota”, para retirar mais gás seja feita a partir de novas plataformas.



Fundo Mubadala

No fundo o que fica claro é que apesar do discurso de transição energética o foco da Petrobras é ficar no seu negócio que explora e alguns empreendimentos afins como fertilizantes onde poderá fornecer gás natural a preços menores e no refino.



Até porque o Fundo Mubadala que adquiriu a refinaria Mataripe da Petrobras, na Bahia, em 2022 desistiu de ficar no mercado de refino depois que a Petrobras desistiu de vender qualquer novo ativo, ficou liberada pelo CADE para recomprar até 100% de participação no empreendimento e, consequentemente, travando a entrada ou permanência de outras empresas no setor.



Finalmente, a presença mais forte da estatal no setor de gás associada à decisão do governo em estimular o uso do insumo na indústria também abre perspectivas para o uso do gás em novos projetos de geração térmica de energia elétrica voltados para garantir reserva no fornecimento na hora de pico.

Horário de pico

A presença das novas termicas se tornou necessário devido exatamente ao crescimento exponencial da geração de energia solar, que oferta 7,37% da nossa matriz energética e eólica, com 15,49%, mas que não estão disponíveis para serem despachadas durante todo o dia a qualquer momento.



Tudo isso acaba ajudando a estratégia da Petrobras focada em petróleo e gás. Ironicamente, até para garantir a oferta de energia firme - gerada a partir de térmicas movidas a gás natural de petróleo (que hoje respondem por 8,64% na nossa matriz) e que vão precisar de mais combustível depois da implantação da Política Nacional de Transição Energética que estimula energia limpa.



Geraldo Alkimun, vice presidente da Republica. - Secom VPR

Fórum Nordeste



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin estará na abertura do Fórum Nordeste, nesta segunda-feira (2), com a presença de líderes nacionais do setor sucroenergético e de bioenergia com autoridades da República.

Será o primeiro encontro do setor sucroenergético, após o lançamento da Política Nacional de Transição Energética (PNTE), pelo Governo Federal na semana passada. Além de Alckmin estará presente o secretário especial da Reforma Tributária, Bernard Appy que fará a palestra de abertura.



Geraldo Alckmin também estará nesta segunda-feira (2) na Fiepe, num encontro sobre competitividade das micro, pequenas e médias empresas industriais de Pernambuco promovido pelo Senai-PE e o Sebrae/PE. Ele vai apresentar aos empresários locais as quatro modalidades do Brasil + Produtivo, programa federal que irá destinar mais de R$2 bilhões para o engajamento digital de 200 mil indú. O evento terá início às 17h.



Morar Bem



Pelas contas da secretaria de Habitação de Pernambuco, desde o lançamento do Morar Bem,

as vendas de imóveis novos para a faixa de renda de até dois salários-mínimos mais que dobraram. Até julho de 2024, houve um aumento de 143% na quantidade de imóveis financiados saindo de 2.810 unidades para 6.841 financiadas. No periodo, o estado conseguiu a liberação de R$829 milhões em recursos do FGTS para financiar habitação para famílias na faixa de renda de até dois salários-mínimos, foco do Morar Bem PE.



Destaque da construção



No dia 15 de outubro, às 18h30, no auditório da Fiepe tem o Prêmio Destaques do Ano - ACOMAC-PE, promovido pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Pernambuco. Na solenidade serão agraciadas o empresário Carlos Aurélio de Carvalho Nunes (Carlinhos da Tupã), Presidente do Grupo Tupan; Pedro Ivo Viana Moura, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Moura.



Capitalização



Para a maioria das pessoas a palavra capitalização só se tornou conhecida depois que Silvio Santos começou a falar da Tele Sena. De fato, a sua empresa a Liderança Capitalização por ano foi líder do mercado até que os grandes bancos entraram fortemente no setor. Ela está completando 95 anos, em setembro consolidada no mercado a Capitalização registra bons resultados a arrecadação no setor somou R$15,07 bilhões de janeiro a junho de 2024. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), analisados pela FenaCap.



BNDES revela empresasd do projeto Escolas Conectadas no Nordeste. - Divulgação

Escolas Conectadas



O BNDES divulgou o resultado da chamada pública para o programa BNDES FUST – Escolas Conectadas, parceria com os ministérios das Comunicações e Educação. O edital selecionou as empresas que vão implementar a infraestrutura e monitorar o funcionamento de conectividade em 1.396 escolas públicas nas regiões Norte e Nordeste. As empresas Rix Internet e Norte Brasil Network foram selecionadas para implementar a infraestrutura de internet de internet nas escolas do Norte e do Nordeste. O Instituto Tecnológico Inovação foi selecionado para a implantação da solução de monitoramento remoto. Cerca de 500 mil alunos de escolas públicas devem ser beneficiados nas duas regiões.



Franchising



A Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgou o balanço do 2º Trimestre de 2024 que apresentou faturamento crescimento 12,8% em comparação a 2023 faturando R$61,205 bilhões. No semestre, o setor atingiu R$121,766 bilhões. Os segmentos que mais cresceram foram o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, 21,7%, seguido de Alimentação - Food- Service, com 16,4% e Casa e Construção, com 15,1%.



Debate Tributário



Promovido pelo Centro Nacional Para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret), presidido pela advogada Mary Elbe Queiroz, nesta quina(5) e sexta-feira (6) no Grand Mercure Boa Viagem tem o I Workshop Sobre Prevenção e Solução de Conflitos Tributários, reunindo autoridades na área, professores, advogados e juristas de várias regiões do país com o objetivo de discutir práticas inovadoras para acelerar a resolução consensual de litígios tributários e apresentar novos métodos para solução dos conflitos. Inscrições no bit.ly/45LxcBW.



B# comemroa recorde de leilões feitos na seua sede em SP. - Divulgação

Concessões



Balanço da Bolsa de Valores do Brasil revela que no primeiro semestre foram realizados 20 leilões na B3, nos quais 34 ativos públicos foram alienados ou concedidos à iniciativa privada. Com investimentos de R$52,7 bilhões em mais de 200 mil empregos. Destaque para concessão de parques com leilões estruturados pelo BNDES nos parques nacionais, da Chapada dos Guimarães (MT) e de Jericoacoara (CE).



Marlim Summit



O Recife vai sediar entre os dias 14 a 16 de novembro de 2024 no Espaço Cais do Sertão no Recife Antigo, o I Congresso Nacional de Lixo no Mar – Marlim EXP. Trata-se de um evento inovador que busca transformar o comportamento das pessoas além de atividades imersivas e lúdicas gratuitas para escolas. Em paralelo será o Marlim Summit contará com palestras e debates de alto nível, apresentados por especialistas apaixonados que entendem profundamente o problema do lixo no mar e suas soluções.Inscrições no https://marlim.org.br/