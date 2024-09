Grupo Ricardo Brennand anuncia novo empreendimento imobiliário na praia do Paiva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O investimento estimado é de R$1,22 bilhão e arrecadação anual de R$10,9 milhões em IPTU para o município do Cabo de Santo Agostinho.

O Grupo Ricardo Brennand anunciou novo projeto turístico imobiliário para o Litoral Sul, entre a Praia do Xaréu e a Enseada dos Corais, visando potencializar a vocação turística da região. O empreendimento está planejado para ser desenvolvido em seis fases, em uma área de 150 mil m², incluindo 1 km de extensão beira-mar.

O master plan propõe hotel, condo-hotéis, residenciais e comércio e serviços, contemplando soluções urbanísticas modernas. No projeto, há previsão de calçadas largas, ciclovias, canteiros verdes e faixa para veículos, distribuindo os modais de forma a garantir conforto e segurança para moradores, turistas e visitantes.



A infraestrutura prevê também espaços públicos abrigando o conceito de gentileza urbana e sustentabilidade nas soluções de construção e operação do empreendimento. O projeto prevê o equilíbrio entre o desenvolvimento turístico imobiliário de alta qualidade e o respeito ao ambiente natural existente de acordo com a atuação do Grupo Ricardo Brennand nos seus negócios.

O investimento estimado é de R$ 1,22 bilhão e arrecadação anual de R$ 10,9 milhões em IPTU para o município do Cabo de Santo Agostinho.

Um quilômetro de praia

De acordo com Luís Henrique Valverde, representante do Grupo Ricardo Brennand, o projeto, que ocupa uma área de 150 mil m², incluindo 1 km de extensão à beira-mar, tem como objetivo transformar a região com a construção de hotéis, condo-hotéis, residenciais, além de espaços comerciais e de serviços.

A iniciativa promete gerar 22 mil postos de trabalho ao longo de suas seis fases de desenvolvimento. Além disso, a arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS), durante o período de construção está projetada em R$ 60,7 milhões, trazendo um significativo reforço financeiro para o município.