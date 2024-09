Referência na humanização dos pacientes, Hospital Albert Sabin Recife comemora 50 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos primeiros hospitais construídos no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife, localização que conhecemos nas últimas décadas como coração do Pólo Médico de Pernambuco, o Hospital Albert Sabin está comemorando 50 anos.

Fundado em setembro de 1974, o centro hospitalar foi um dos primeiros a render homenagem ao cientista polonês Albert Sabin (1906-1993), famoso, especialmente, pela criação da vacina contra a poliomielite, que revolucionou a saúde em todo o planeta.

O lendário médico tinha uma forte ligação com o Recife e chegou a conhecer as instalações do hospital durante visita à cidade no ano de 1989. Por isso a história do Sabin, como é carinhosamente chamado, se confunde com a evolução da medicina e dos hospitais na cidade.

“O Sabin, inspirado em um grande cientista do mundo, sempre se espalhou na criatividade. Da cirurgia plástica ao cuidado com as infecções, do parto com acolhimento às primeiras cirurgias plásticas do estado, o Sabin sempre foi pioneiro”, resume o médico George Trigueiro, diz que o hospital sempre foi sinônimo de inovação.

Integrante da equipe médica desde a fundação e atualmente na direção administrativa do hospital ele diz o hospital vem desde o fim de 2023 com uma grande mudança, que relançou sua identidade visual, mudou a fachada do hospital e ampliou as dinâmicas de atendimento, com novas alas hospitalares premium (Sabin Prime), atendimento especializado (GerontodoDay) e um centro de estudos e pesquisas (Centro de Estudos Carlos Dantas Trigueiro).

Por ocasião das celebrações pelas bodas de ouro do hospital personalidades pernambucanas enviaram depoimentos sobre o trabalho do hospital. A governadora do estado, Raquel Lyra, disse que o Sabin “chega aos cinquenta anos com uma história dedicada à saúde dos pernambucanos e pernambucanos”.

A vice-governadora, Priscila Krause, também celebrou a instituição: “ao longo desses 50 anos, tem feito um trabalho de excelência na saúde dos pernambucanos”, disse.

O prefeito do Recife, João Campos, lembrou que o “O Albert Sabin não só fortalece o nosso Polo Médico, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. E o senador e ex-ministro da saúde, Humberto Costa, ressaltou a força da instituição desejando que: “o hospital siga ainda por muitos anos ajudando a cuidar das pessoas”.

Para marcar o cinquentenário, o Hospital Albert Sabin Recife realiza um culto ecumêmico nesta quarta-feira (04), seguido de um coquetel para convidados no hotel Othon Suítes Metrópolis, no bairro da Ilha do Leite, a partir das 18h30.