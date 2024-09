Entrada do governo com Programa Morar Bem aquece mercado imobiliário que já estava com boas vendas em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A elevação do preço do imóvel financiado pelo FGTS deve colocar na prateleira mais unidades na RMR embora no Recife o impacto não seja o mesmo.

Na última quarta-feira (4), na reunião do Conselho de Administração da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a governadora Raquel Lyra anunciou que o programa Morar Bem Pernambuco, o qual paga um subsídio de R$ 20 mil para o financiamento habitacional, vai incluir imóveis com valores de até R$ 210 mil na Região Metropolitana do Recife (RMR), é de R$ 220 mil na capital pernambucana. Mantendo nas demais regiões do Estado, o limite de R$ 190 mil.



A informação animou ainda mais o setor de construção civil, que desde o lançamento do programa, em abril do ano passado, viu a comercialização de 5.400 unidades que ampliaram a captura de recursos do FGTS num aumento de 143% na quantidade de imóveis financiados em Pernambuco de 2.810 unidades financiadas até dezembro de 2022 para 6.841 financiadas até julho. O programa já está impactando 28 mil famílias.



Custo no Recife



A elevação do preço do imóvel financiado tem o efeito de colocar na prateleira ao menos três mil unidades na RMR embora no Recife o impacto não seja o mesmo uma vez que as construtoras não têm o produto com esse preço. Na verdade, atualmente, apenas a construtora Tenda tem opções.



Os novos tetos de preços dos imóveis têm um enorme potencial de fazer as empresas colocarem novos projetos e definir nos empreendimentos com essa característica, por que abre perspectivas de serem localizados, especialmente na RMR, e mais ainda se forem próximos a serviços como linhas de ônibus, metrô e serviços urbanos.



Entrada do governo financiando a entrega dos imóveis turbinou as vendas do MCMV em Pernambuco. - Divulgação

Poucas opções



E acabam fazendo o setor oferecer produtos um pouco acima dos limites do programa que embora não tendo o subsídio do governo do estado podem receber os mesmo subsídios. E também encontram o mercado mais aquecido nas demais faixas.



Um ano e meio depois o programa, de fato, impactou o mercado. Mas ele não pode ser usado no Recife exatamente pelo valor máximo financiável. Uma frustração já que do número de inscritos 60% estão na capital. E isso tem a ver com a questão do custo do terreno que tem oferta incompatível com o teto de R$220 mil.

Prédio caixão



Esse é um velho diagnóstico que a Ademi-PE deseja mudar a partir de uma nova realidade criada com o acordo de indenização dos antigos moradores dos prédios caixão cujos terrenos vão passar para o estado e para os quais a entidade propõe uma nova abordagem dentro do Morar Bem.



O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões acredita que com a posse dos terrenos o estado pode promover troca de área onde o terreno entra no valor de R$20 mil de modo que as construtoras possam construir os imóveis dentro do escopo do programa.



Esses novos edifícios também poderão aproveitar o potencial construtivo dos terrenos que tem boa localização para edifícios com mais andares e, consequentemente, maior adensamento urbano. Os prédios caixão têm um modelo de apenas quatro pavimentos.



Teto no Ceará



O empresário Avelar Loureiro, que já presidiu a Ademi-PE, também comemora o aumento do teto de inclusão dos imóveis no Morar Bem para R$ 210 mil e R$ 220 mil no Recife porque, efetivamente, ele coloca mais imóveis nesse mercado e revela que o sucesso do programa Pernambuco fez o governo do Ceará após estudá-lo criar o seu programa com uma entrada de R$ 21 mil e limite de renda de até R$ 4,400 (menos de três salários mínimos em 2025) de modo a ampliar o número de famílias elegíveis.



A Ademi-PE também espera que o próximo prefeito do Recife assine uma mudança da Lei de Uso do Solo que, embora não tire a mesma força do Plano Diretor, vai permitir que parte dos critérios sejam atualizados ajustando o mercado à nova realidade.



Rafael Simões, presidente da Ademi-PE - ARMANDO ARTONI/ADEMI

Depois do FAR



Rafael Simões comemora que tanto a Prefeitura como o Governo do Estado tenham alocado projetos para terrenos de sua propriedade junto ao Ministério das Cidades que cuida do MCMV FAR, no momento da seleção e apresentação de terrenos, processo iniciado no ano passado. Esse programa se destina a construção de imóveis para as famílias inscritas no CadÚnico e que não doados ao selecionado uma vez que o estado ou a prefeitura paga o financiamento da obra.



Esta semana, a governadora Raquel Lyra enviou dois Projetos de Lei para a Assembleia Legislativa autorizando a doação de cinco terrenos do Estado que vão permitir a construção de habitacionais com 1.238 unidades residenciais de interesse social nos municípios do Recife, Paulista (Região Metropolitana) e São Benedito do Sul (Zona da Mata).

Até 2026, a meta do Governo de Pernambuco é facilitar a compra de até 40 mil imóveis no estado, o que, segundo o governo, está ajudando a resolver um gargalo histórico no acesso à moradia por pessoas com essa renda.



Num deles, o estado vai construir, num terreno do da Avenida Caxangá, no Cordeiro, 736 unidades na modalidade MCMV-FAR que serão repassados a famílias de baixa renda inscritas em um cadastro de beneficiados através da Cehab.

A construtora Sertenge, da Bahia venceu a concorrência com projeto que atende algumas características exigidas pelo governo do Estado, como área de primeira infância, e outras exigências do próprio MCMV.



Aumentar gabarito



O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, acha que na cidade do Recife, o governo do Estado e a Prefeitura poderiam ampliar a densidade optando por projetos com mais andares saindo do modelo de térreo mais três. Esse modelo trabalha com uma área de 50 m 2, por unidade, quando um prédio com mais andares poderia reduzir a ocupação para até 10 m 2 com o município ou estado que já vai pagar as prestações assumir os custos do elevador, por exemplo.



No ano que vem a Prefeitura do Recife programa também destinar recursos para bancar a compra de imóveis segundo estima o seu orçamento embora ainda não tenha sido detalhado quantas unidades poderão ser atendidas. Com a oferta de crédito para os projetos abrigados no MCMV-FAR a Prefeitura decidiu aproveitar a oferta de recursos do Ministério das Cidades deixando o programa de pagamento de poupança para 2025.

Clube Libano restaurado terá mais espaço para um novo restautante. - Divulgação

Novo Libano

Projeto do arquiteto Jerônimo da Cunha Lima, o Edifício Líbano - que deverá abrigar um novo restaurante focado em frutos mar - prevê a entrega ao empresário Rui Silva de um espaço completamente restaurado e estrutura segregada da entre o prédio residencial que abrigará apartamentos entre 40m 2 e 45 m 2. A nova destinação do prédio foi revelada pelo colunista do JC João Alberto, na última sexta-feira(6)



A Moura Dubeux tem no escopo do contrato, a restauração do edifício um Imóvel Especial de Preservação o compromisso de devolver suas características originais. O Clube Líbano Brasileiro foi fundado em 1952 por amigos e parentes árabes, libaneses, armênios, sírios e palestinos fundaram o clube em busca de um espaço para se reunir.



O projeto do arquiteto Dílson Mota Neves se destaca na paisagem coberta em uma só água, cujo resultado do sistema estrutural adotado consiste em uma laje apoiada em uma extremidade sobre paredes e colunas e a outra em dois arcos atirantados. Isso significa que o espaço a ser reocupado pelo futuro restaurante será completamente diferente do que os recifenses conhecem do Bargaço que agora está no Novohotel Marinas.



Água de menos



O Boletim do Programa Mensal de Operação do ONS para a semana operativa entre os dias 7 e 13 de setembro repete as projeções abaixo de 50% da Média de Longo Termo. A afluência de chuvas abaixo da média vem sendo um ponto de atenção desde dezembro de 2023. As perspectivas para a Energia Armazenada em 30 de setembro são de patamares superiores a 50%. Os níveis dos reservatórios estão dentro do esperado para o período tipicamente seco. Mas se preocupam muito.

A blefaroplastia que é uma cirurgia plástica que tem como principal objetivo reposicionar e remover os excessos de pele e gordura na região das pálpebras - Divulgação



Homem cuidado



Os homens estão fazendo mais cirurgias plásticas. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelam que em 2022, os homens representavam quase um terço dos pacientes de cirurgia plástica no Brasil.

Esse crescimento é particularmente evidente em procedimentos como a lipoaspiração, que teve uma escalada de 46% entre homens no mesmo período. Mas está crescendo a demanda por blefaroplastia que é uma cirurgia plástica que tem como principal objetivo reposicionar e remover os excessos de pele e gordura na região das pálpebras.



E essa demanda por cirurgias plásticas pode ser um fator que aumenta o gargalo de pedidos em processamento pelos planos de saúde. É que boa parte dos procedimentos são passíveis de cobertura, desde que comprovada a necessidade para a melhoria na qualidade de vida dos pacientes.

Mercado de lojas de festa sem crise depois da pandemia. - Divulgação



Hoje tem festa



Se é verdade que o brasileiro adora uma festa típica, o setor de comércio de artigos para festas, candies, confeitaria e correlatos tem mostrado sinais de recuperação desde o final das restrições da pandemia. Essa recuperação é atribuída à estabilização da inflação e ao aumento da renda das famílias, fatores que impulsionaram a demanda e as contratações de serviços compra de materiais.



Endividados



A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) revelou que 78,5% das famílias brasileiras possuíam dívidas a vencer em julho deste ano. Dessas 28,8% têm dívidas em atraso e 11,9% afirmam que não conseguirão quitá-las. Encomendada pela Febraban, a pesquisa revelou que 28% dos entrevistados enfrentaram estresse devido a compromissos financeiros, e 68% não se sentiam seguros em relação ao futuro financeiro.



Gesso na Casacor



O gesso do Araripe estará no ambiente da Copergás na Casacor Pernambuco este ano. O espaço gourmet, assinado pela arquiteta Luiza Nogueira, traz o material do Polo Gesseiro como protagonista. Em destaque, uma mesa de 6 metros, onde devem sentar muitos convidados do Governo de Pernambuco e da empresa.



Littmann Smart



A Urbanic Empreendimentos lançou o Littmann Smart Home com entrega prevista para final de 2025. O prédio é localizado em Bairro Novo, Olinda, a apenas 200 metros da praia. O edifício tem um valor geral de vendas estimado superior a R$24 milhões.