Conceito de Dilma Rousseff sobre estocar vento terá leilão em 2025 para eólica e solar serem usadas à noite

Atualizado às 11h25

Ainda não foi definida uma data. Mas no setor de energia, a semana foi de alegria depois que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira anunciou, nesta quinta-feira (12), que o governo fará um leilão para a contratação de armazenagem de baterias em 2025. A primeira consulta pública sobre o tema deve ser aberta nos próximos dias.



Para quem não sabe o que isso significa, é bom lembrar a frase da então presidente Dilma Rousseff na abertura da sessão da ONU, em 2015, quando sugeriu que era preciso criar uma tecnologia para “estocar vento”. O vídeo de um minuto com a exposição do ponto de vista da presidente foi compartilhado no antigo Twitter e no Facebook e virou motivo de piada.



Visionária na ONU



Mas a presidente (visionária) estava certa. Em menos de uma década depois de sua cobrança, o governo Lula vai atender às pressões de várias empresas brasileiras (entre elas a pernambucana Moura) e internacionais, reunidas na Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia - entidade que conta com 30 associados, entre elas (além da Moura), gente como a WEG, Huawei, Eletrobras e a Tesla de Elon Musk.



A Absae mira num mercado extraordinário com o discurso de promover a integração efetiva de soluções de armazenamento, que se tornaram fundamentais para a matriz energética do Brasil, que hoje tem um parque instalado de astronômicos 224.5 milhões de MW, que serão 252.5 milhões MW em 2028 e pretende chegar a 280,1 milhões em 2030.



Parque de energia eólica e solar no Nordeste - Divulgação

Parque de geração



Esse parque pode gerar três vezes mais que o consumo atual de 80 gigawatt/hora e que por ter 48% dele ancorado em hidrelétricas, está hoje sofrendo cma seca e a ameaça de aumento de preços com o despacho de energia gerada por termelétrica nos horários de pico.



Na verdade, a "profecia" da então presidente Dilma Rousseff atende pelo nome de BESS, sigla em inglês que significa "Battery Energy Storage System" ou, em português, "Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias", que basicamente é uma tecnologia que permite coletar e armazenar energia elétrica quando ela está disponível para uso posterior.



Placas solares



A "profecia" de Dilma começou a se tornar uma realidade quando o Brasil entendeu de investir em soluções como a eólica e solar - que virou uma febre nos consumidores na ponta e num negócio de futuro quando grandes empresas começaram a colocar bilhões em seus parques de placas solares, que ja representam 6,4% da capacidade do sistema de geração instalada, com 14.4 milhões de MW .



Hoje, o Brasil também tem 31,6 milhões de MW instalados depois que o cidadão entendeu de colocar placas no teto de sua casa, virando produtor de energia limpa. Apenas esses micro geradores já representam 14,4% de todo o parque brasileiro e ekes podem gerar energia limpa ao longo das horas de Sol do dia. Ou seja, o Brasil tem energia sobrando.



Intermitentes



O problema é que essa fontes são intermitentes (não geram todo o dia), e aí surgiram as condições para a "profecia" de Dilma Roussef se materializar.



A Absae defende uma lógica bem simples: uma solução que possibilita armazenar energia em momento oportuno para sua utilização em momento oportuno.

E nesse sentido, o armazenamento de energia contribui para a integração de fontes de energia renovável, como a solar e a eólica e ainda pode atuar rapidamente para estabilizar a tensão e a frequência da rede elétrica, que hoje é um problema.



Novos leilões



Atualmente, a Aneel trabalha com um Leilão de Transmissão de energia confirmado para 27 de setembro na sede da B3, em São Paulo, com a oferta de três lotes em seis estados com previsão de R$ 3,35 bilhões em investimentos.



No ano passado, ela fez um leilão destinado a contratar energia de reserva proveniente de fonte termelétrica a gás natural pelo prazo de 15 anos, com início do período de suprimento em 2026.

Outro certame, voltado à contratação de reserva de capacidade, deve ocorrer até o final deste ano, mas ainda é necessário avaliar a demanda para definir as fontes de geração de energia a serem contratadas.



Presidente Dilma Rousseff discursa na Onu em 2015, - Divulgação

Necessidade real



Mas o anúncio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, animou o setor, que numa declaração considerou um avanço significativo diante o crescimento das fontes não-despacháveis, mudanças nos patamares de consumo e os impactos cada vez mais adversos das mudanças climáticas.



Faz sentido. Até agosto, a matriz elétrica brasileira agregou mais sete milhões de megawatts em novas usinas instaladas com a entrada em operação de 203 usinas (sendo 93,22% eólicas e solares fotovoltaicas), segundo a Aneel. Um mercado espetacular que a ex-presidente previu e que ninguém levou a sério...

CMN quer que o IBGE promova uma nova contagem fisica da população. - Divulgação IBGE

CNM quer novo Censo



A Confederação Nacional de Municípios quer uma nova contagem populacional em 2025. Segundo a CNM, os impactos decorrentes do Censo Demográfico de 2022 realizado pelo IBGE, e que este ano apresentou nova estimativa populacional, apontou que o Brasil tem 212.583.750 habitantes, num crescimento de 4,68% (ou 9.502.994 habitantes) em dois anos, levanta dúvidas sobre a confiabilidade do Censo e da atual estimativa populacional.

A CNM entende que é imprescindível realizar uma nova contagem populacional em 2025 para dirimir as crescentes dúvidas sobre a qualidade dos dados populacionais.



Fogo na cana



A Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil divulgou novo balanço das queimadas nas propriedades rurais de São Paulo e em outras regiões do Brasil. Entre os dias 23 de agosto e 10 de setembro foram identificados mais de 3 mil focos de incêndios, que resultaram em mais de 181 mil hectares queimados em áreas de cana-de-açúcar e áreas de rebrota de cana no estado de SP, resultando num prejuízo estimado em R$ 1,2 bilhão pelos contados dos efeitos dos incêndios na cana em pé, soqueiras e qualidade ruim da matéria-prima, manejo e custos de replantio.



Os banheiros prontos entregues no Novohotel Marinas pela empresa CMC Modular receberma premiação internacional. - Divulgação

Banheiro premiado



O conceito aplicado nos 320 banheiros prontos entregues no Novohotel Marinas pela empresa CMC Modular, líder brasileira em soluções construtivas industrializadas, recebeu premiações no World of Modular, em Orlando, e no Encontro Nacional de Inovação na Construção a Seco (ENICS), em São Paulo. Os módulos pré-fabricados com dimensões de 1,70m x 2,80m foram implementados em 300 dormitórios padrão.

Eles foram fabricados na unidade na cidade de Mirassol, em São Paulo, e viajaram mais de 2,5 mil quilômetros até Recife com entrega just-in-time, que minimiza as necessidades de armazenamento e otimiza a utilização de recursos. Segundo o coordenador de engenharia da CMC Modular, Leandro Fangel, a escolha por banheiros modulares permitiu uma redução de 20% no prazo total de obra. Empresas de Pernambuco já analisam o conceito em seus novos projetos.



Comprar de pequenos



O Portal de Compras do Governo Federal (Compras.gov) recebeu importante atualização este mês para operar com a possibilidade de aplicação de margem de preferência em seus processos licitatórios. A mudança atende ao Decreto 11.890/2024, que visa estimular o desenvolvimento interno de elos essenciais de cadeias produtivas consideradas estratégicas.

Ela permitirá à Administração Pública priorizar produtos e serviços nacionais, recicláveis ou biodegradáveis. Seu objetivo é fortalecer a indústria nacional, gerar empregos, impulsionar a inovação e promover o desenvolvimento sustentável permitindo acesso às pequenas empresas.



MV no Healthcare



O CEO da MV, multinacional brasileira líder da América Latina no desenvolvimento de softwares para a saúde, Paulo Magnus participa ao lado de Daennye Oliveira, CEO da TechinPulse e Luís Galvão, superintendente de TI do Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo da 10ª edição do Healthcare Innovation Show (HIS) que acontece nesta quarta e quinta-feira em São Paulo.

A MV estará na feira apresentando na mostra seu Ecossistema processos administrativos das instituições; como a tecnologia pode contribuir para o conceito “paperless” na saúde focado na humanização e na melhora da qualidade do atendimento ao paciente.



Impostos ao morrer



Depois da Reforma Tributária, morrer vai ficar bem mais caro. Segundo o presidente do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep) e da Associação dos Cemitérios e Crematórios do Brasil (Acembra), se o setor não conseguir mudar o tratamento no texto da regulamentação da Reforma Tributária, tendo sido enquadrado na alíquota geral de 26,5% quando atualmente, a média de impostos sobre serviços funerários é de 8,65%.

Ou seja, uma alta de 206%, que proporcionará aumento de 18% no valor final dos serviços, o que afetará o bolso e a dignidade dos brasileiros na hora da morte.



Lista de presentes



O iCasei, plataforma pioneira no segmento de site de casamento e lista de presentes virtuais, está celebrando 17 anos com números impressionantes: o iCasei já auxiliou mais de 2 milhões de casais que movimentaram R$ 3 bilhões em presentes vendidos. Ela oferece mais de 200 layouts e 150 recursos disponíveis, com o objetivo de surpreender noivos e convidados com serviços inovadores, que facilitam o planejamento do grande dia.



Vibra faz comemoração dos 30 anos da BR Mania - Divulgação

Vibra com a BR



Apesar das ameaças do governo Lula para desfazer a venda da BR-Distribuidora, assim como pretende desfazer a venda da Refinaria Mataripe (BA), a Vibra pretende reforçar portfólio de produtos e a comemoração dos 30 anos da BR Mania, agora com um novo modelo de gestão.

Na ExpoPostos & Conveniência 2024, feira realizada no São Paulo Expo, ela apresentou o aplicativo “Bora!”, projetado para aumentar a eficiência e facilitar o dia a dia das equipes dos postos, novas ações na venda de combustíveis Petrobras Podium e Petrobras Grid, através de uma simulação de realidade virtual numa estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do país, a empresa atende mais de 9 mil clientes em 26,7 mil pontos de consumo em todo o Brasil.



Novidades na indústria



O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial que avalia a intenção da indústria em renovar seu portfólio de produtos e trazer novidades para o varejo e o consumidor voltou a ser positivo, após apresentar queda nos últimos meses. Foi o melhor resultado ( +18,6%) para o mês de agosto desde 2018, devendo impulsionar as vendas no quarto trimestre com datas como Dia das Crianças, Black Friday, Natal e Ano Novo.



Um Telecom na ABDC



O COO da Um Telecom, Daniel Gomes, foi eleito para a compor o Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Data Center (ABDC) , instituição que a Telecom associou-se à ABDC após o anúncio recente da construção de seu data center Tier 3. O empreendimento foi concebido em três fases, com a primeira com capacidade para até 150 racks e recebeu aporte de R$ 41 milhões do BNDES para a construção.



Rota de Fernando Noronha transportou mais de 70 mil pessoas, - Divulgação

Azul e Noronha



A Azul, a maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, ultrapassou a marca de 70 mil clientes de janeiro até agosto nas suas rotas para o arquipélago de Fernando de Noronha, desde 2013, a empresa mantém uma operação regular na ilha e hoje, opera cinco voos diários saindo da cidade de Recife (PE).