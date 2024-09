Construtoras estudam tecnologia de banheiros prontos no Novotel Marina em novos residenciais no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empreendimento no Cais de Santa Rita conta com módulos pré-fabricados com dimensões de 1,70m x 2,80m e foi utilizado nos 300 dormitórios padrão

Qualquer pessoa que se utilize de um dos 320 banheiros do Novotel Recife Marina, empreendimento projetado pelo arquiteto Jerônimo da Cunha Lima e abrange mais de 18,5 mil metros quadrados, integrando hotel, marina e o centro de convenções Recife Expor Center, certamente vai perceber um padrão único na sua construção, além design diferenciado.



Mas poucos vão saber que eles foram feitos bem distante do Recife e entregues prontos pela CMC Modular, líder brasileira em soluções construtivas industrializadas, que foi apresentado pela primeira vez na Expo Construção Offsite no ano passado, e recentemente recebeu premiações em dois eventos em 2024: no World of Modular, em Orlando, e no Encontro Nacional de Inovação na Construção a Seco (ENICS), em São Paulo.



Segundo o coordenador de engenharia da CMC Modular, Leandro Fangel, a escolha por banheiros modulares permite, além de um rigoroso padrão construtivo, uma redução em média de 20% no prazo total de obra.



O primeiro tipo conta com módulos pré-fabricados com dimensões de 1,70m x 2,80m e foi implementado nos 300 dormitórios padrão. O Novotel Recife Marina destaca-se pela inovação e eficiência no setor da construção civil e o projeto desenhado para os banheiros dos dormitórios oferece quatro opções de layout.

Embora ainda esteja sendo divulgada, a tecnologia acabou interessando a várias empresas do setor da construção por ser um produto com custo ajustado por contrato e que permite o cálculo exato do preço do módulo.



banheiros Novotel Recife Marina projetado pelo arquiteto Jerônimo da Cunha Lima - Dilvulgação

A empresa está oferecendo a possibilidade de que, em conjuntos de maior número de apartamentos, ela possa ser adotada, já que o cliente pode definir os itens que deseja colocar de acordo com o projeto do arquiteto.



Isso porque o cronograma de entrega just-in-time minimiza as necessidades de armazenamento no canteiro da obra e otimiza a utilização de recursos. A coordenação de materiais no local reduziu as entregas em 50%, diminuindo o tráfego e o desperdício para menos de 2%, em comparação às obras tradicionais, em que normalmente ultrapassam a taxa de 10%.



“Os banheiros prontos foram fabricados na nossa unidade na cidade de Mirassol, em São Paulo, e viajaram mais de 2,5 mil quilômetros até Recife. Isso mostra o quão resilientes são logisticamente, uma vez que oferecem leveza estrutural e integração com o trabalho que está sendo realizado no local”, acrescenta o especialista.



Para chegarem ao destino, os módulos foram transportados por carretas da Lafaete Transportes, que, assim como a CMC, é parte integrante do Grupo Lafaete, que possui mais de 50 anos de expertise em construção civil. Após a chegada no local, a instalação foi concluída em uma semana.



Novotel Recife Marina recebeu 300 banheiros modulados feitos em São Paulo. - Divulgação

Apenas no caso das 20 suítes, foram utilizados modelos de banheiros produzidos por meio de sistema industrializado no local do empreendimento. Devido ao seu tamanho, não poderiam ser transportados, por isso, optou-se pela construção dos banheiros no próprio local.



Uma das características do projeto é a presença de uma parede em arco. Este foi o primeiro banheiro projetado pela Michaelis Arquitetos e executado pela CMC Modular neste modelo e, para acompanhar os perfis calandrados, também foram incluídos gessos acartonados e revestimentos em pastilhas para atender ao design específico e conferir personalidade aos corredores do hotel, uma vez que o formato das paredes pode ser visto também do lado de fora do dormitório.



Com mais de uma década de atuação, a CMC Modular é líder brasileira em soluções construtivas industrializadas. Sua sede em Mirassol, São Paulo, abrange um parque fabril de 27 mil metros quadrados.



Ela pertencente ao Grupo Lafaete; a marca é reconhecida pela equipe técnica qualificada e investimentos constantes em pesquisa e inovação. Seu portfólio inclui estruturas metálicas, sistemas em light steel frame, banheiros prontos, fachadas penalizadas e construções modulares, destacando-se na indústria 4.0.



Além disso, a empresa se diferencia nos setores da construção civil, industrial e comercial, graças à sua agilidade e flexibilidade em produtos.