Mercado Modelo e Supermix Talks impulsionam inovação e conhecimento na Supermix com Workshops e Palestras

Super Mix 2024 reúne inovação, workshops e palestras para varejistas, com foco em tecnologia, marketing sensorial e tendências globais

A 18ª edição da Super Mix, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, promete trazer uma experiência imersiva e inovadora para os profissionais do setor, entre os dias 2 e 4 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco.



A Super Mix 2024 terá um foco especial na inovação do varejo, antecipando as tendências globais para o mercado nordestino.

Entre os destaques do evento, estão o Mercado Modelo e o SindVarejista, que proporcionarão palestras, workshops e inovações.

Super Mix 2024

A feira acontece entre os dias 2 e 4 de outubro - Divulgação

A Super Mix 2024 não será apenas uma vitrine para inovações tecnológicas e experiências sensoriais, mas também um espaço para a disseminação de conhecimento.

Com palestras que discutem desde a segurança alimentar até novas estratégias de marketing, a feira é uma oportunidade única para os profissionais do setor varejista se atualizarem e expandirem suas habilidades.

A Super Mix é uma feira realizada pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) e pela Associação Pernambucana de Supermercados (APES), com o patrocínio de São Braz, Enel, Arruda Alimentos, Hapvida - Notredame Intermédica Saúde e apoio da Praso.

Para mais informações e inscrições, clique aqui.

Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras utilizando o cupom CONVIDADO_JC. Aproveite!

Mercado Modelo

Coordenado pela consultora de varejo Mônica Leão, e com o apoio de empresas como Metal Design, Fricon e Ludmec, o Mercado Modelo é um dos estandes mais visitados da Super Mix.

Este ano, o projeto vai oferecer aos participantes uma verdadeira experiência sensorial, focando em elementos como marketing olfativo, layout otimizado e tecnologia avançada para o varejo.

Uma das grandes novidades desta edição é o espaço exclusivo para o café, criado em parceria com a São Braz. Nele, um dispositivo liberará o aroma do café, proporcionando aos visitantes uma experiência olfativa.

A consultora Mônica Leão, coordenadora responsável pelo espaço, ressalta: "A missão do Mercado Modelo é a de levar conhecimento e inspiração para os pequenos e médios varejistas, para que eles estejam mais capacitados e saibam se posicionar diante de um mercado tão competitivo".

Fátima Nogueira, arquiteta especializada em varejo e supermercados, foi a responsável pelo layout e desenvolveu um projeto mostrando que uma loja pequena, como o Mercado Modelo, pode ter todas as seções de um mercado grande de uma forma otimizada e harmônica.

O ambiente também contará com uma série de palestras diárias, abordando temas como engajamento do cliente, neurociência da liderança e a importância de um layout eficiente para o sucesso no varejo.

Clique aqui para conferir a programação completa de palestras.

3D do Mercado Modelo - Divulgação

Super Mix Talks by SindVarejista

O SindVarejista-PE, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Recife, também estará presente na Super Mix com uma programação especial. O espaço é pago e, em breve, o público poderá conferir a grade e realizar inscrições através do site da feira.

Com a expectativa de atrair cerca de 600 pessoas durante os três dias de feira, o sindicato promoverá workshops e palestras voltados para profissionais do setor, discutindo temas como tecnologia, direito do trabalho, logística e marketing.

Além disso, também terá um estúdio de podcast, que servirá como um canal para captar e compartilhar as melhores ideias e histórias de sucesso do setor varejista.

Os painéis abordarão tópicos de grande relevância para o varejo, como igualdade salarial, empreendedorismo e o impacto da inteligência artificial nos negócios.

Serviço

Super Mix 2024

Data: 2 a 4 de outubro de 2024

Horário: 14h às 21h

Local: Centro de Convenções de Pernambuco

Endereço: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda - PE

