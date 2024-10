Governança corporativa pode ajudar a enfrentar desafios do ecossistema de negócios brasileiro? Congresso IBGC aborda a questão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Como a governança corporativa pode ajudar a enfrentar desafios do ecossistema de negócios brasileiro? Esse será o eixo central do 25º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que será realizado em São Paulo (SP) amanhã e quarta-feira (8 e 9 de outubro), em formato híbrido, com atividades presenciais e possibilidade de participação on-line.

Este ano o evento terá como tema “Cultura de governança e os desafios do Brasil”, reunirá líderes, especialistas e acadêmicos para debater como práticas robustas de governança podem promover uma gestão empresarial mais transparente, ética e sustentável.

O Congresso do IBGC é um marco anual sobre o momento da governança corporativa no país. Particularmente para a edição deste ano, a programação foi idealizada a partir de trilhas temáticas relevantes como ética e governança; sustentabilidade ambiental e social; inovação e tecnologia; e Brasil estratégico.



Segundo a diretora-geral do IBGC, Valeria Café a edição 2024, debateremos o papel da governança corporativa associado a tópicos como mudanças climáticas, geopolítica e inteligência artificial. Tudo isso para elevar os negócios do país e posicioná-lo como um player internacional estratégico e competitivo”, comenta a executiva do IBGC.

“Teremos lideranças importantes como Claudia Sender, que integra o conselho de ação do B-20, comunidade empresarial no Brasil conectada ao G-20. Também contaremos com nomes internacionais como Evan Epstein, referência em governança corporativa e estudioso no tema”, acrescenta Valeria.



O diretor de Governança Corporativa e Administração de Investimentos da EOS, Federated Hermes Limited, que estará no painel será outro palestrante internacional será Jaime Gornsztejn “Stewardship: o papel e a importância dos investidores no aprimoramento da governança”.



Gustavo Loyola, diretor presidente da Tendências Consultoria, discutirá o tema de mapeamento de riscos geopolíticos. Joaquim Levy, diretor de Estratégia Econômica do Safra, também abordará um tema essencial: “A nova fronteira da sustentabilidade”.



Outra importante discussão para as empresas brasileiras será “Como posicionar e potencializar a Marca Brasil além das fronteiras do país?”. O painel contará com Liel Miranda, CEO da Alpargatas, além da já mencionada Claudia Sender, conselheira da Telefônica, Holcim, Embraer e Gerdau, todas elas companhias com presença internacional.



Ricardo Oberlander, líder do grupo curador do 25º Congresso IBGC, ressalta que uma das principais prioridades do evento foi que os painéis também representassem os valores emergentes da sociedade brasileira.



É o caso da palestrante Jandaraci Araujo, conselheira de administração e fiscal, que estará no painel “Governança climática: saindo da retórica para a prevenção de tragédias”, ao lado de Denise Hills, conselheira, pioneira dos ODS pela ONU em finanças sustentáveis, e membro do comitê consultivo do Chapter Zero Brazil (IBGC).

IBGE 2025 Congresso da institução fala sobre os desafios do ecossistema de negócios brasileiro - Fernando Castilho



Outra das prioridades no congresso foi a representatividade geográfica dos palestrantes, ampliando as discussões para fora do eixo Rio-São Paulo. Um exemplo é o painel “Amazônia como um horizonte socioambiental para a economia brasileira”, que terá Luiz Lessa, CEO do Banco da Amazônia, e Michele Lins Aracaty e Silva, economista, doutora em desenvolvimento regional e docente do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).



“Com isso, o objetivo do Congresso é gerar aprendizados, questionamentos e oportunidades de revisões de conceitos, mas, ao mesmo tempo, abrir a possibilidade de iniciar novas jornadas”, explica Ricardo.



Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização da sociedade civil, é referência nacional e uma das principais no mundo em governança corporativa.



Seu objetivo é gerar e disseminar conhecimento a respeito das melhores práticas em governança corporativa e influenciar os mais diversos agentes em sua adoção, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e, consequentemente, para uma sociedade melhor.

O colunisa viajou a convite do IBGC