Aneel adota bandeira amarela, em novembro com país batendo recorde consumo com bandeira vermelha

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira(25) que irá aplicar a bandeira amarela nas contas de luz em novembro. A decisão foi um alívio nas tarifas pagas pelos consumidores que, neste mês de outubro, fez o consumidor pagar bandeira vermelha 2.



Na conta do próximo mês isso quer dizer que os consumidores vão pagar R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos a partir da próxima sexta-feira (1º) quando até a próxima quinta-feira estão pagando R$ 7,877 cobrados na bandeira vermelha, patamar 2, a cada 100 quilowatts-hora usados.



Consumo em alta



O fato curioso nessa questão é que segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o consumo de energia no Brasil atingiu 71.429 megawatts médios em setembro, alta de 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado



O resultado foi puxado por temperaturas acima da média e menor volume de chuvas em boa parte do país, disse a CCEE em nota, pontuando que o cenário intensifica o uso de equipamentos como ar-condicionado e ventiladores.



Recorde setembro



Esse é o que preocupa o mercado. Porque em setembro, o consumidor brasileiro já pagou R$4,463 por cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. E ainda assim o consumo não caiu.



A CCEE esclarece que do consumo total, 42.970 MW médios foram fornecidos aos consumidores das distribuidoras locais no mercado regulado, com um avanço de 2,8% no comparativo anual enquanto no (onde os consumidores podem escolher seu fornecedor), utilizou 28.459 MW médios, alta de 3,8% no comparativo anual. Ou seja: subiu nos dois modais de pagamento.



Inflação de outubro



Outra coisa que vamos saber quando sair a inflação de outubro calculada pelo IBGE é que em setembro houve um crescimento de 7,6% no consumo de eletricidade na área de Saneamento. O que nos permite inferir que o consumo de eletricidade nas residências subiu também em setembro.



No interruptor isso quer dizer que o consumidor não se assustou com a bandeira 1 em setembro e pelo seu comportamento ao longo do ano, também não se assustou em outubro, o que vai impactar na inflação sim.



Geração de energia eólica no Nordeste. - Divulgação

Mais geração



A Aneel diz que apesar da melhora das condições de geração da energia no país, as previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ainda permanecem abaixo da média, indicando a necessidade de geração termelétrica complementar para atender os consumidores.



Também parece claro que a Aneel preferiu não esticar muito a corda mantendo a bandeira fase 2 que cobra R$7,877 por cada 100 quilowatts-hora usados. O Brasil consumiu 71.317 megawatts médios de energia no primeiro semestre de 2024, volume 6,8% maior na comparação com o mesmo período do ano passado.



Bandeiras alertam



O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para mostrar de forma direta aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil.



Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.



Não chega na conta



E também não ajuda reduzir a conta de energia. O dinheiro que é arrecadado vai para um fundo que serve para pagar os custos adicionais das distribuidoras com a compra de energia mais cara. Serve para que essa despesa das distribuidoras não impactam as tarifas na hora do reajuste anual.



A decisão da Aneel vem em função de uma outra registrada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) no boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) para a semana operativa entre os dias 26 de outubro e 1° de novembro que indicam a chegada do período tipicamente úmido com as estimativas de Energia Natural Afluente (ENA) para o final do próximo mês.



Nordeste chuvoso



E para isso vai ajudar o fato de o Nordeste, cujo índice pode chegar a 49,7% ao final de novembro, o que representaria crescimento se comparado com o final deste mês devido a previsão de chuvas. Já no Sudeste/Centro-Oeste os percentuais são positivos mesmo após um período de afluência muito abaixo da média.



De qualquer forma, a notícia da bandeira ajuda porque no começo da semana foram ampliados os limites de intercâmbio no subsistema Nordeste em direção ao Sudeste/Centro-Oeste e ao Norte, aumentando assim o aproveitamento da geração eólica e solar, o que reduz a necessidade de compra de energia térmica.



No sentido Nordeste-Sudeste/Centro-Oeste, o acréscimo será de cerca de 12% de 11.600 MW para 13.000 MW. E do Nordeste para o Norte subiu quase 30% , saindo de 4.800 MW para 6.200 MW.

Empresário Jao Carlos Paes Mendonça no debate com Djama Cintra Júnior. - Fernando Castilho

JCPM e a IA



Na conversa que teve, ontem em Caruaru, com jovens empresários e fundadores do Núcleo de Jovens Executivos (Neje), que está completando 30 anos, o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, os orientou a cuidar das pessoas desde o início das suas empresas. E disse que nem sempre o empresário precisa conhecer todos os aspectos das empresas. Mas precisa entender de gente porque só assim consegue fazer boas escolhas. E falou sobre seu contato com a Inteligência Artificial. Não me assusta. Eu recomendo que os jovens empresários precisam conhecer o mundo, mas que aprendam a usar a tecnologia a seu favor. Para saber o que pedir a IA.



Cliente abandona



O empresário precisa saber o que o quer da tecnologia para decidir, disse JCPM. Ele não pode se prender à tecnologia. Eu exijo isso. Eu quero que a tecnologia me dê respostas para eu decidir. Não que ela decida por mim. E finalizou: Dinheiro é para produzir. Ter tara por dinheiro é coisa do passado. O empresário precisa ter orgulho do faz e nunca perseguir o lucro de qualquer jeito porque o mercado, em algum momento, vai cobrar. E aí, o cliente pode lhe abandonar.

Mercado tem dificulades de contração de paceiros. - Divulgação

Contatar padeiros



O Grupo Mateus que inaugurou uma nova loja em Casa Forte e deve abrir uma outra em Boa Viagem está sendo o efeito de um problema que o mercado não consegue resolver: contratar padeiros. A empresa está recrutando profissionais para suas unidades, mas está difícil. Uma das mais antigas profissões da humanidade, a arte de fazer pão tem um déficit no Brasil de pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias de Panificação de 140 mil profissionais.



Anualmente, são consumidas 5,9 milhões toneladas de produtos panificados, distribuídos em mais de 70 mil padarias. Esse problema levou empresas como a Bunge a abrir vagas, mas o problema é que formar um profissional leva ao menos 10 meses. E a remuneração não atrai candidatos a padeiros jovens.



Vagas de sorveteiros



O Grupo Mateus não está sozinho. A indústria de sorvetes OGGI que reinaugurou a antiga planta da Zeca 's em Igarassu precisou de ajuda para compor o quadro de profissionais com experiência em produção industrial de sorvetes. Com ajuda de várias entidades ela foi buscar trabalhadores que além da Zeca 's tinham trabalhado na fábrica de sorvetes da Unilever, antiga Sorvane.



Milho para porco



Acredite. Tem agricultor que virou pecuarista plantando milho para fazer ração para criar porco de raça para ser abatido na planta da Masterboi, em Canhotinho. Tradicionalmente a região do Agreste plantava outras culturas de subsistência como feijão, mandioca e demais tubérculos. Mas a perspectiva da criação de porcos com compra garantida mudou o foco do produtor. O governo do estado passou a monitorar a situação para ver o impacto dessa mudança de produção focada apenas no milho.



Luz dos brasileiros



Dados da plataforma Meu Financiamento Solar, especializada em financiamento para projetos fotovoltaicos de geração própria no País, mostram crescimento de financiamentos para instalação de paineis solares em residências e empresas no Brasil depois que entrou na bandeira vermelha 2 neste mês de outubro com perspectiva de durar até dezembro. A geração fotovoltaica distribuída é hoje a principal alternativa buscada pelos consumidores brasileiros para se blindarem da escalada na conta de energia.



Junior Achievement Pernambuco, - Divulgação

Miniempresas



Nesta quarta-feira (31), a ONG Junior Achievement Pernambuco realiza a 21ª Formatura de Miniempresas, na Concha Acústica da UFPE reunindo 700 estudantes de escolas públicas de várias cidades do estado, que receberam lições de empreendedorismo durante o projeto Miniempresa com duração de cinco meses e ajuda jovens a criarem uma empresa do zero. Na formatura, serão premiadas as melhores ideias de negócios e as miniempresas que mais venderam O projeto da Junior Achievement tem parceria da Secretaria de Educação de Pernambuco e Sebrae.



Serasa fake



Vítima do aumento de golpes digitais que utilizam o seu nome para enganar consumidores, a Serasa lança um canal exclusivo para denúncias de fraudes voltadas especialmente para identificar sites e perfis que, prometendo milagres como “aumentar o score” ou “limpar o nome” em condições extraordinárias. Chama-se “Serasa Contra Fraudes”, onde o consumidor pode acompanhar orientações de segurança e denunciar fraudes.



Prefeitos eleitos



A Amupe vai reunir nos dias 11 e 12 de novembro, no Hotel Canarius de Gravatá, os prefeitos eleitos no seminário no Seminário Novos Gestores analisando os principais desafios da administração pública municipal, preparando-os para uma gestão eficiente e sustentável.



Rua Irmã Adélia



A Prefeitura da Cidade do Recife sancionou a Lei Municipal n° 19.318 que altera o nome da “Rua Bom Jesus da Lapa”, situada na Vila Santa Luzia, bairro da Torre, no Recife, para “Rua Irmã Adélia”. Proposta do vereador Felipe Alecrim, é uma homenagem à religiosa nascida em Pesqueiro-PE em 16 de dezembro de 1922 vinculado ao Instituto das Religiosas da Instrução Cristã.