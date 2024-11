Origem sindical do governo Lula o impede de lidar com motorista de aplicativo, saque aniversário e economia do trabalho digital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governo tem dificuldade de criar uma idéia de pertencimento do pacote de benefícios sociais que criou com BPC, Bolsa Família e Vale Gás

No começo dos trabalhos do Congresso este ano e quando o governo começou a desenhar o que achava ser um projeto interessante para os motoristas de aplicativos, representantes das plataformas circularam por dezenas de gabinetes convocados para reuniões que pudessem ajudar aos deputados escreverem um texto aceitável.



Eles foram, mas logo viram que claramente o governo acreditava que um projeto que desse algum direito aos motoristas eles aceitariam felizes e estariam próximos de serem uma nova base sindical de apoio. Os números apresentados mataram qualquer esperança de ter uma espécie de CUT de aplicativos.

Sem sindicatos

Os dados apresentados eram crueis com o PT, o Governo Lula e a ideia de sindicato. Os motoristas de aplicativos essencialmente rejeitam tudo isso e querem algum tipo de proteção social da Previdência sem que isso signifique vínculo empregatício.



De uma forma bem simples eles entendem que controlam nessa atividade os meios de produção e não vêm trabalhando num modelo de CLT.

`ropgrama Bolsa Familia. - Divulgação MDS

Meios de produção

Controlar os meios de produção, quer dizer, locar um carro, agregar-se numa plataforma, definir que horas rodam e quando fogem e sua renda. No caso de motos, ter presente a remuneração do capital investido no veículo é um seguro que pode lhe assegurar alguma renda num eventual acidente.



Os representantes das centrais sindicais ficaram chocados. E o tem está numa gaveta à espera de um parecer para ser analisado sem previsão de votação. Deputados que participam de negociações tentam uma proposta, sabendo que a categoria não tem representação que lhe dê segurança de uma posição.



Realidade analógica

O caso dos aplicativos é só mais um que mostra a distância do PT em relação à economia digital. Há meses o governo achou que poderia mudar o saque aniversário.



O governo também não evoluiu para entender uma série de novas ocupações que vão exigir novas abordagens em relação à seguridade social especialmente as que se ancoram na tecnologia e smartphones que estão londo do tradicional modelo de carteira assinada por um empregador e que a condição de Microempreendedor Individual não dá conta.

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho - Valter Campanato/Agência Brasil

Visão do governo

O ministro do trabalho, Luiz Matrinho escreveu um texto, mas já sabe que além dos bancos os trabalhadores do setor privado rejeitam a suspensão da possibilidade de um saque para pagar contas atrasadas.



Nenhum deles está preocupado com a ideia de que o FGTS é para financiar a casa própria. E nem querem o dinheiro para comprar material de construção para reformas nas casas onde moram.



Pacote de benefícios

O governo também tem um enorme dificuldade de criar uma ideia de um pacote de benefícios que criou ao longo do tempo nos governos petistas. BPC, Bolsa Família, Vale Gás e todos os demais benefícios são vistos como direitos legais definitivos e imexíveis e não se sentem devedores de nenhum deles ao presidente Lula embora votem nele.

Na verdade, todo o pacote de benefícios criados ao longo dos anos criaram um sentimento de pertencimento do beneficiário que agora quer mais vantagens.

Bagunça no CADúnico

Antes da pandemia em 2019, o valor médio do Bolsa Família era de R$ R$186,73 e custava R$2,67 bilhões. Bolsonaro elevou para R$600 e inundou o CADÚnico de pessoas que moravam na mesma casa mas se declararam sozinhas para receber um benefício dobrado.



Curiosamente, o mesmo governo que tem contato com 20,73 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família e paga um valor médio de R$ R$ 678,46 nunca foi capaz de agregar ao cartão novas funções para captura de dados de modo a ter uma banco de dados mais robustos sobre a quem paga os benefícios. O Bolsa Família agora custa R$20,73 bilhões.



Auxílio de R$ 600

Há dois anos o Ministério do Desenvolvimento Social está limpando os cadastros, mas o valor de R$600 ficou a ponto de Lula negociar um acordo para manter os R$600 que viraram a base e todos demais benefícios para pessoas em condição de vulnerabilidade.



Na verdade, ao longo dos anos o mesmo governo que pode controlar no Banco Central e na Receita Federal quem faz um depósito acima de R$ 5 mil não consegue ter dados melhores no SUS e no MEC que não sabe se os alunos frequentam mesmo às escolar no primeiro grau que é condição para manter o Bolsa Família. E muito menos se eles ao menos foram mesmo vacinados.

Canadá amplkia recebimento de estrangeiros com surso superior. - Divulgação

Vem pro Canadá



Os ganhos populacionais do Canadá bateram recordes depois que as restrições de viagens devido à pandemia não existem mais. O país chegou a uma população com cerca de 40 milhões de pessoas depois que o país ficou totalmente aberto para a imigração legalizada. Até 2025, o governo prevê receber mais de 1 milhão e 455 mil novos residentes permanentes com nível superior, mesmo sem exigência de fluência em inglês.



Receita Federal MEI



Entre setembro e outubro, a Receita Federal notificou 1.121.419 microempreendedores individuais (MEI) e 754.915 micro e pequenas empresas que possuíam dívidas com o Simples Nacional, sob o risco de serem excluídas deste regime de tributação a partir do próximo ano caso não regularizem seus débitos.



Pesquisa do Ceape Brasil (Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos) procurando entender como a Educação Financeira está presente entre os microempresários revelou que 69,7% afirmam que já tiveram problemas para honrar os compromissos do próprio negócio, o que também inclui pagar os fornecedores ou colaboradores. Nesse caso, as contas da família ficam em segundo plano segundo os 29,3% restantes.



Geração de energia eólica no Nordeste - Divulgação

Nordeste Solar



Dados da plataforma Meu Financiamento Solar,especializada em financiamento para projetos de energia solar no Brasil, estimam que a geração própria fotovoltaica já proporcionou aos estados do Nordeste a atração de mais de R$30 bilhões em investimentos acumulados. A região possui atualmente mais de 6,1 gigawatts (GW) de potência instalada em telhados e a tecnologia fotovoltaica está presente em 1791 municípios.



Usina Experience



Na terça-feira (5), das 13h às 18h, no auditório do Sebrae-PE tem a terceira edição do “Usina Experience”, um evento promovido pela Usina do Seguro que promete reunir empreendedores e profissionais em um encontro que tem foco na abordagem, crescimento de vendas e networking.



Gráficos



A Xerox e a Duplicopy & Eurostar confirmam participação no II Seminário da Indústria Gráfica - Graphium Show, promovido pelo Sebrae e Sindusgraf quinta (7) e sexta feiras )8) na sede da Fiepe, no Recife, sob o tema “Construindo o amanhã, explorando o futuro da indústria gráfica”. A entrada é gratuita.



Circular Hotspot



Arno Behrens (Banco Mundial), Ladeja Godina (ECESP & Circular Change) e Catherine Barth (Circular Norway) estarão no Brazilian Circular Hotspot, evento sobre Economia Circular criado na Holanda que terá a primeira edição brasileira nos dias 6, 7 e 8 de novembro, dentro da agenda de programação do REC'n Play, em Recife.O evento é coordenado pela Beatriz Luz, do Instituto Brasileiro de Economia Circular, uma das principais lideranças do país na transição circular.

Crescimento da inadimplêsncia nas pequenas e microempresa - Divulgação

Nome Limpo



A Recovery, empresa do Grupo Itaú é líder na compra e gestão de créditos inadimplentes no Brasil e responsável pela gestão de dívidas de mais de 31 milhões de brasileiros, sendo cerca da metade decorrente de dívidas em cartão de crédito promove o Mega Feirão do Nome Limpo Recoveryate o dia 30 com descontos de até 99% e parcelamentos de até 48 vezes, com valor mínimo de R$ 50,00 por parcela.



Athena Energia



A Athena Energia está expandindo sua atuação além de Pernambuco, entrando no mercado livre de energia com um foco especial em sustentabilidade. A empresa já conquistou clientes em São Paulo e na região Centro-Oeste do Brasil como a Truckvan, em São Paulo, e a Bertuol Fertilizantes, em Mato Grosso.



Em Pernambuco ela já atende a Coco do Vale, Frango Formoso, Shopping Boa Vista, Pan Cristal, The British Country Club, Itam e Biachini Supermercados. Ela atua no mercado livre de energia ao oferecer soluções personalizadas para diversos segmentos, incluindo indústrias, comércio, educação, alimentação e hospitalidade.



FenaSaúde Dentes



Levantamento da Federação Nacional Saúde Suplementar, com base nos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, revela um aumento de 35,5% na contratação de planos odontológicos entre junho de 2020 e junho de 2024, passando de 24,7 milhões para 33,4 milhões de clientes no Brasil onde 71% são usuários de planos coletivos empresariais.



Reforma e Concessões



Promovido pelo escritório Castro e Silva Galvão, acontece no dia 28 de novembro, no Recife Expo Center (REC), no bairro de Santa Rita, o Seminário Impactos da Reforma Tributária nas Concessões. O foco é o impacto da Reforma Tributária, cuja regulamentação encontra-se atualmente no Senado nas empresas que detêm contrato de concessão de serviços públicos em diversas áreas, como saneamento, infraestrutura e transportes.