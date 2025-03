Dia Estadual em Defesa da Escola Pública terá protestos e mobilizações em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sintepe (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco) realiza o Dia Estadual em Defesa da Escola Pública nesta quinta-feira (13), com protestos, debates e mobilizações nas escolas da rede estadual de Pernambuco. O ato integra a Campanha Salarial Educacional do sindicato para 2025.

Não haverá paralisação das aulas, mas o incentivo do Sindicato para que professores e demais trabalhadores em educação façam debates e mobilizações nas escolas da rede estadual.

Um protesto ocorre a partir das 10h na Praça do Rosário, no bairro de Várzea, Zona Oeste do Recife, pela paralisação na reforma da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Senador Novaes Filho, que funciona em um prédio alugado sem estrutura adequada para as atividades educacionais, segundo os professores. O prédio original da escola está interditado desde março de 2024.

“O Governo de Pernambuco recebeu entre 2022 e 2024 mais de R$ 2 bilhões de reais do Precatório do Fundef, que são os 40% destinados a ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino, conforme a Emenda Constitucional 114/2021 e a Lei Federal 14.325/2022. Essas verbas são obrigatoriamente e exclusivamente para gastos na educação. Portanto, não é possível que em Pernambuco a gente ainda tenha escolas onde o calor extremo praticamente impede o ensino e a aprendizagem ou escolas com o teto caindo”, analisa a presidenta do Sintepe, Ivete Caetano.

A Pauta de Reivindicações do Sintepe ao Governo possui 33 tópicos, entre eles a atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério, com reajuste de 6,27%; a exigência de um ambiente escolar e salas de aula com estruturas adequadas ao trabalho docente; o respeito à quantidade de alunos por metro quadrado; salas iluminadas, climatizadas, sobretudo devido ao calor extremo, sem ruídos de equipamentos.

