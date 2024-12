O poder da ESG: Como as empresas estão construindo um futuro melhor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presentes na Agenda 2030 da ONU, as práticas ESG têm se tornado cada vez mais presentes no mundo corporativo e nos debates sobre o futuro do planeta

A sigla ESG (environmental, social and governance, em inglês), que representa os critérios ambientais, sociais e de governança corporativa, tem se tornado cada vez mais relevante no cenário empresarial. Instituições que adotam práticas ESG demonstram um compromisso com a sustentabilidade e com a construção de um futuro mais justo e equitativo para todos.

As práticas estão, inclusive, relacionadas à Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). O plano de ação global, que reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, tem como objetivo erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade.

No Brasil, a pesquisa Panorama ESG de 2023 mostra que 59% das empresas que inovam em ESG estão em expansão, corroborando os resultados de um estudo da Roland Berger que aponta um desempenho 110% superior ao Ibovespa para as 10 empresas mais sustentáveis do país.

As práticas ESG também têm promovido transformações nos ambientes corporativos, fomentando a diversidade, a inclusão e a equidade. O estudo da Roland Berger mostra que a ESG é vista como fundamental pela maioria dos líderes empresariais no Brasil. De acordo com a pesquisa “Panorama da Sustentabilidade no Brasil”, 84% dos líderes e 58% dos demais funcionários consideram o tema central para os negócios.

Campo de atuação



Empresas que aderiram à ESG também estão ampliando seus negócios para novos territórios. A exemplo da Pernambuco Construtora (PEC), que adotou medidas especiais para o novo empreendimento em Maracaípe, no litoral sul pernambucano, comprometidas com o meio ambiente e com o desenvolvimento socioeconômico da região.

“Temos a responsabilidade de ser pioneiros na praia de Maracaípe e que a referência será o nosso empreendimento. Quando fomos fazer o planejamento, demos uma atenção especial à parte sustentável de Maracaípe, como a questão da estação de tratamento própria”, destaca Mariana Wanderley, diretora executiva da Pernambuco Construtora.

Leia Também Pernambuco Construtora lança empreendimento de alto padrão em Maracaípe

A diretora também garante ações como a coleta seletiva de lixo no empreendimento, além da geração de emprego durante a construção e depois. Outro projeto da PEC na região é o Canteiro Escola, que oferece aos colaboradores a oportunidade de alfabetização e desenvolvimento educacional.

> Saiba mais sobre as práticas de ESG da Pernambuco Construtora

A Pernambuco Construtora detém o selo da Casa Azul + Caixa, voltado para propostas de empreendimentos habitacionais que adotem soluções eficientes na concepção, execução, uso, ocupação e manutenção das edificações. Além disso, atende às normas ISO 9001 (Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Gestão do Meio Ambiente) e OHSAS 45001 (norma de segurança do trabalho e saúde ocupacional).

> Conheça o Maracaípe Beach Living, lançamento da Pernambuco Construtora

Entre as principais medidas sustentáveis adotadas pela PEC estão a reciclagem de concreto, a conversão desse material pré-fabricado em brita, a reutilização do concreto na pavimentação e de cerâmicas e da água da chuva, além do cultivo de 20.240 mudas para reflorestamento e compensação ambiental.