Com mais investimentos, Shopping Tacaruna expande mix em 2025

O Shopping Tacaruna está concluindo a primeira fase de um projeto de retrofit, trazendo um novo conceito ao empreendimento que exigirá investimentos na ordem de R$ 18 milhões e contemplou a reforma de diversas áreas, como a fachada e a Praça de Alimentação Olinda e Recife.



Ao longo de 2024, os espaços destinados aos lanches e refeições tiveram modificações, desde o mobiliário ao revestimento acústico, passando pela iluminação ao paisagismo.



A segunda fase será realizada em 2025, com investimento estimado em R$ 12 milhões, além de R$ 5 milhões que serão investidos em instalações comerciais.



Segundo a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda, serão contemplados com o retrofit toda a parte de teto - inclusive com troca de vidros com proteção térmica que proporcionará ainda mais eficiência energética - novo design de forro, projeto de iluminação com luminárias mais modernas e luzes mais aconchegantes e, por fim, intervenções nas escadas rolantes.

Melhoria na Praça de Aliemntação forma feitas em 2024 - Americo Nunes



O projeto arquitetônico do projeto de revitalização é assinado pelo experiente e premiado arquiteto Paulo Baruki, um criador de tendências no mercado de projetos de uso misto na América Latina.



Sandra Arruda lembrou que Baruki desenvolveu um estilo que une a beleza natural da paisagem, com a sofisticação do ambiente urbano. Sua capacidade inata para produzir uma mistura tão harmoniosa fez dele um visionário no campo da arquitetura e do design.



“Nosso objetivo é manter o Tacaruna moderno, pujante, arrojado e competitivo. Oferecendo cada vez mais conforto e agradabilidade aos clientes. Este retrofit vem trazendo muito verde madeira e luzes com cor mais quente para os ambientes internos do shopping, conceito alinhado com as melhores tendências em todo o mundo. A primeira fase, já concluída, foi aprovada por nossos clientes, que têm elogiado muito as intervenções já implementadas”, destaca a executiva.



Sandra Arruda lembrou que o Tacaruna - que vai completar 30 anos no começo de 2027 - tornou-se um empreendimento que contribuiu para consolidar o varejo moderno no Recife, e portanto conquistou um público que tem por ele um sentimento de pertencimento característico de quem se relaciona com um mall por vários anos.



Segundo a superintendente, isso ajudou o Tacaruna a ter uma personalidade própria no mercado, que ao longo de mais de 25 anos foi se solidificando e, naturalmente, exigindo que a empresa conhecesse melhor o perfil de seus clientes e pudesse atender às suas necessidades e aos novos clientes que cresceram no e com o shopping.



Instalado em uma área de 100 mil m², o Shopping Tacaruna conta com 304 operações, entre lojas âncoras, megalojas, lojas e quiosques dos mais variados segmentos do comércio, serviços (Detran, cartório, casa lotérica, bancos, clínicas médicas, entre outros), entretenimento e lazer.



Em 2024, o mall trouxe algumas novidades para os clientes, com a chegada de novas operações, diversificando ainda mais o mix oferecido. O destaque foram a Kinitos Festas, Restaurante Bode do Nô, Vila Trampolim, Óticas Carol, Abby’s, Mr. Kitsch, Hope (Lingerie), Via Sol, Cattan, Ferracine (calçados) e Homens de Terno. Para 2025, o Tacaruna se prepara para a chegada da Narciso, Zeiss (lentes de contato e ótica), Correios, entre outras novas operações.



No quesito gastronomia, são mais de 36 operações, distribuídas em duas praças de alimentação, quiosques e mais a Área Gourmet, com destaque para os restaurantes Bode do Nô, Outback Steakhouse e Tapa Express. O UCI Kinoplex Tacaruna oferece dez salas de cinema, sendo uma XPlus, com projeção 3D de última geração, tela gigante com definição 4k e som Dolby Atmos. Também há o Tacaruna Office, espaço gratuito para realização de encontros de trabalho e estudo, com wi-fi de alta qualidade. Por mês, circulam mais de 1,1 milhão de pessoas pelos corredores do Tacaruna.