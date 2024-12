Brasileiro esquece dívida de até R$ 100 no Serasa e SPC ignorando campanhas para limpar o nome

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empresas do chamado Non Perfoming Loan (NPL) que negociam créditos podres e cresceram no Brasil não conseguem atrair clientes de pequenas dívidas.

Em outubro de 2021, o primeiro do governo Jair Bolsonaro, o Brasil tinha 63,4 milhões de pessoas com o nome no Serasa que juntas deviam R$253,6 bilhões. Em outubro passado, após dezenas de feirões Limpa Nome, o número subiu para 73,1 milhões, que deviam 402,0 bilhões. O valor médio das dívidas subiu no período de R$4.000,60 para R$5.504,33.



Não foi por falta de ofertas de renegociação. Em 2021, o total de descontos oferecidos chegou a R$3,21 bilhões. Este ano, o valor subiu para R$10,51 bilhões e, ao menos, 2.095.439 fecharam acordos.



Dívida se serviços

Mas os números não baixam. Especialmente no bloco de pessoas que devem entre R$ 50 e R$ 100,00 cujos números simplesmente não baixam, mesmo com milhares de propostas de empresas (especialmente as de serviços como água, luz, telefone e Internet) que em outubro ofereceram 550 milhões de propostas para os devedores limparem o seu nome onde 74,51 foram destinadas a pessoas que deviam no máximo R$ 100,00.



É um comportamento que desafia lojistas, analistas e banqueiros que no Desenrola propuseram deixar de restringir um novo crédito pessoal se o devedor tivesse deixado de pagar até R$100,00. Afinal, se um devedor mantém seu nome no Serasa porque deve apenas um valor tão baixo, alguma coisa existe e não é apenas pela falta de dinheiro.



Desenrola Brasil

Mesmo comemorado pelo governo federal, o programa Desenrola Brasil não surtiu os efeitos esperados. Dados de abril da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da FecomercioSP, mostram estabilidade no fenômeno da inadimplência em lugar de queda.

Em julho de 2023, 24,1% das famílias na cidade de São Paulo estavam com alguma conta atrasada. Em abril último ficou em 22,6% indicando que os lares sem condições de pagar as dívidas, o número permaneceu praticamente o mesmo.



Non Perfoming

Também é preciso esclarecer que essas dívidas já não estão com os bancos e demais instituições e desde o começo do ano passaram a ser contabilizadas como créditos a receber de empresas que atuam no chamado NPL que é a sigla para Non Perfoming Loan tradução do inglês de quem se especializou em cobrar a dívida não paga de terceiros.



Elas estão identificadas nos birôs de cobrança como securitizadoras e em outubro ofereceram 41,59% das ofertas de renegociação aos clientes de milhares de empresas que lhe venderam as carteiras de créditos podres.



Lista Negra

Embora instituições como o Serasa ofereçam três de cada quatro ofertas para que um devedor saia da Lista Negra, o maior bloco de devedores está relacionado ao cartão de crédito para quem eles devem 27,86% dos créditos a receber.



Dívidas com empresas de serviços como água, luz, telefone e internet somam 21,68% dos débitos e as financeiras que não venderam seus créditos para seguradoras somam 17,65%.



O perfil desses devedores mostra a explosão da oferta de crédito via cartão de crédito sem maiores restrições. Um quarto dos devedores (24,62%) tem menos de 25 anos. E um em cada três tem até 40 anos.



Mais inadimplência

O número de devedores com inadimplência de até R$100 acabou levando o comércio a desconsiderar essa condição na hora de dar crédito, inclusive via cartão, o chamado private label. Isso acontece especialmente em lojas e pequenas redes de varejo do interior.

Elas simplesmente desconsideram a dívida e o nome do Serasa, especialmente se a dívida estiver relacionada ao setor de Utilities, o que acaba ajudando ao devedor não se livrar do antigo débito, mesmo que ele seja bombardeado por telefones e via internet.

Conta vencida

Entretanto, a manutenção de, ao menos, metade dos devedores com uma conta vencida há tanto tempo acaba prejudicando o próprio varejo que se tiver sua venda financiada por um cartão de crédito vinculada a um banco deixa de fechar o negócio.



Neste caso não é difícil, o lojista simplesmente pagar a conta para o devedor se ele fechar a compra de um valor maior. Uma espécie de cashback de negativados onde em lugar de receber parte do valor da compra o cliente tem o nome limpo no Serasa.



Uma solução que com o crescimento dos programas de "dinheiro de volta" das empresas, normalmente fica entre 1% e 5% do valor da compra e que pode ser uma solução para devolver ao mercado milhões de clientes fidelizados. Especialmente, aqueles que não fazem parte do universo de devedores de contas atrasadas com cartão de crédito cuja dívida sempre é superior a R$1.000,00.



Tecon Suape teve crescimento em 2024. - Divulgação

Contêiner em alta



As operações do Porto de Suape, entre janeiro e novembro tiveram expressiva elevação na movimentação de carga conteinerizada em 2024. O Tecon-Suape registrou aumento de 23,9% sobre o ano passado, totalizando 585.561 TEUs. Houve aumento no número de atracações que chegaram a 1.503, acréscimo de 9,2% sobre 2023. Suape já movimentou 22.91 milhões de toneladas, 4,4% a mais do que no ano passado.



Emprego, fui...



Em 2024, o Brasil atingiu um recorde histórico de demissões voluntárias com quase 8,5 milhões de trabalhadores optando por deixar seus empregos, segundo análise da LCA Consultores. O movimento foi impulsionado pela alta oferta de vagas no mercado e uma crescente competitividade entre empresas para atrair e reter talentos qualificados.



Geração Z não fica por muito tmepo no emprego. - Divulgação

Geração Z



O estudo revela que 51% dos homens estariam dispostos a aceitar um salário menor em troca de benefícios mais atrativos. Já entre as mulheres, 76% afirmaram considerar os benefícios oferecidos pela empresa como critério decisivo para aceitar a oferta de emprego. Por sua vez, a chamada geração Z, (jovens entre 24 e 28 anos) lidera as trocas frequentes de emprego com um ano ou menos em seus empregos. Além disso, 56% dos profissionais da Geração Z afirmam que preferem deixar o emprego se isso interfere em suas vidas pessoais.

Brain vencedora



A Brain, braço de inovação e tecnologia fundado pela Algar Telecom, ficou em primeiro lugar na premiação Startup Awards 2024 na categoria Corporate. A empresa com sede no Recife, Algar, vai concentrar seus investimentos em Inteligência Artificial para aplicação dentro e fora da companhia.



Cheiro do SBT



A Jequiti, empresa que faz parte do Grupo Silvio Santos, inaugurou sua primeira loja física, no Internacional Shopping Guarulhos, consolidando um marco em sua história. A nova loja faz parte de uma estratégia de expansão da marca, que planeja estar presente em mais de 20 mil pontos de venda até 2029. A Jequiti foi fundada em 2006 e está presente em todo o território brasileiro por meio das mais de 200 mil consultoras e consultores.

Mulheres já são 30% nos Conseçhos de Administração das Empresas. - Divulgação

Mulheres no conselho



O estudo do 30% Club Brazil, capítulo da campanha global que promove a equidade de gênero nos Conselhos de Administração das companhias, em parceria com a PwC Brasil, revela estabilidade (30% na inclusão de mulheres em assentos nos colegiados das empresas de capital aberto do índice IBrX100. Comparado a 2019, quando as mulheres representavam apenas 8,5% de conselheiras nas organizações listadas, houve um avanço, mas ainda é uma sub-representação.



Recovery Limpa Nome



A Recovery, empresa do Grupo Itaú que é líder na compra e gestão de créditos inadimplentes no Brasil, alcançou a marca de mais de 1.5 milhão de acordos de dívidas fechados no seu Mega Feirão do Nome Limpo. A ação foi direcionada a clientes com dívidas em bancos, financeiras, varejistas e em empresas de diferentes setores, onde a empresa é responsável pela gestão de dívidas de mais de 31 milhões de brasileiros, metade delas apenas em cartão de crédito.

Casa Própria



O Hub Nogueira Corretores lançou o programa “Meu Apê Hub Nogueira”, com o objetivo de facilitar o acesso à casa própria para seus colaboradores. A iniciativa oferece vantagens na aquisição de apartamentos dos programas Morar Bem Pernambuco e Minha Casa Minha Vida, incluindo o pagamento do sinal pelo Hub, isenção do ITBI e do registro imobiliário, além de um vale para produtos da linha branca.



Patteo Olinda



O Shopping Patteo Olinda fecha 2024 com 137 mil m2 de construção e mais de 51 mil m2 de área bruta locável (ABL). O centro de compras tem 220 operações distribuídas entre cinco pisos. Este ano ele recebeu mais de novas marcas relevantes do mercado com movimentação de um milhão de frequentadores mês.