Pernambuco recebe seu primeiro Data Center. Um Telecom anuncia sua nova empresa a Atlantic com base no Parqtel

A Um Telecom, uma empresa pernambucana especializada em infraestrutura de serviços digitais, incluindo Cloud, Segurança da Informação, Conectividade, Mobilidade (MVNO) e Serviços Gerenciados apresentou, nesta quarta-feira (15), sua nova unidade de negócios na área de data centers.



A empresa anunciou o início da obra do seu primeiro data center, batizado de “Recife 1’, localizado no Parque Tecnológico de Eletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco (Parqtel), no bairro da Várzea, no Recife.



A Atlantic Data Centers prevê um investimento total de R$300 milhões, o Recife 1 será desenvolvido em três fases, ocupando uma área de quase 14 mil metros quadrados.



A primeira etapa contará com capacidade para mais de 150 racks, uma potência de 1 MW dedicada a equipamentos de TI e recursos iniciais de R$50 milhões, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



As duas etapas seguintes adicionaram o equivalente a pelo menos mais 5x que a primeira fase, podendo chegar a 6 MW ou mais de carga de TI, tornando o empreendimento de alta escalabilidade e modularidade para crescer de acordo com a demanda.



O empreendimento será parcialmente alimentado por energia solar, com geração proveniente da usina fotovoltaica da Um Telecom, localizada em São Caetano, no Agreste pernambucano.



A usina ocupa uma área de 1 hectare e possui capacidade de geração de 120.000 kWh/mês, contribuindo para a redução de emissões de carbono e reforçando o alinhamento da Atlantic Data Centers com as melhores práticas ambientais.



A Atlantic Data Centers terá os executivos Daniel Gomes e Joselito Bergamaschine nas posições de presidente e vice-presidente, respectivamente.



O presidente da Rui Gomes, CEO da Um Telecom afirmou que o ecossistema digital, que terá certificação Tier III, reforça o compromisso da Um Telecom em transformar Pernambuco num hub de dados, contribuindo para a descentralização das infraestruturas críticas no País, consolidando o Brasil como fornecedor de serviços de data center para todo o mundo.”.



O nome e a logomarca da Atlantic Data Centers foram inteiramente desenvolvidos por ferramentas de inteligência artificial, considerando critérios estratégicos e de mercado. O nome remete ao Oceano Atlântico, que banha o litoral brasileiro, sendo ainda uma porta para o mundo.



O presidente da Atlantic Data Centers, Daniel Gomes afirmou que o Atlantic Data Centers nasce com a missão de impulsionar a transformação digital das empresas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Nordeste e do Brasil.



“Estamos construindo uma infraestrutura escalável, robusta e essencial para atender às demandas crescentes de digitalização. Recife, reconhecida como referência em tecnologia através do Porto Digital e suas empresas inovadoras, agora contará com o Recife 1, que potencializará ainda mais o desempenho dessas companhias, colocando Pernambuco no mapa global de data centers."



O objetivo é atender a essa demanda exponencial gerada pela digitalização da economia e pela adoção crescente de inteligência artificial nas organizações.

Para o Joselito Bergamaschine, o “Recife 1” será um pilar estratégico para atender empresas de tecnologia e nuvem, como big techs e outras, e também as grandes corporações de setores como saúde, indústria, finanças e games, assim como governos, pequenas e médias empresas em processo de expansão digital.



Ainda segundo Bergamaschine, “essa infraestrutura irá alavancar a competitividade dessas organizações, o data center também contribuirá para melhorar a qualidade dos serviços digitais oferecidos à população da região, além de formar mão de obra qualificada para atuar em um segmento alinhado ao futuro da tecnologia.".



O mercado que a Telecom mira tem um enorme potencial. O Brasil, no contexto global de data centers, ocupa uma posição privilegiada por sua matriz elétrica, com cerca de 92% de energia renovável, comparada a uma média global inferior a 50%.



O Nordeste, em particular, destaca-se como líder nacional na geração de energia eólica e solar, reforçando o alinhamento entre inovação tecnológica e sustentabilidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Electric Power Research Institute (EPRI) estima que o consumo de energia pelos data centers poderá crescer para até 9% da geração de eletricidade anual, em comparação aos 4% registrados em 2023.



A escolha do Parque teve análise de risco que inclui além da elevação do terreno numa cota de 27 metros acima do nível do mar, proximidade de apenas um quilômetro de estação da Chesf e concentração do mercado regional.



A instalação de empreendimentos tem a capacidade de demandar investimentos dos seus clientes, pois no fundo o que o empreendimento fornece é uma instalação adequada para a reunião dos servidores das empresas clientes. Assim, para cada R$1 aplicado numa Data Center o cliente em média precisa investir até R$10 para colocar seus servidores.



A Um Telecom foi fundada em 2010, a Um Telecom é referência em infraestrutura de serviços digitais, com portfólio diversificado que inclui Cloud, Segurança da Informação, Conectividade, Mobilidade (MVNO) e Serviços Gerenciados.



Ela atua em todos os estados do Nordeste e em mercados estratégicos como São Paulo e Rio de Janeiro, a empresa se destaca pela robustez de sua rede de fibra óptica com mais de 20 mil quilômetros e uma equipe especializada que oferece soluções customizadas para clientes corporativos, setor público e operadoras regionais.