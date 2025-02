Após 400 dias, a Petrobras reajusta preço do diesel na bomba em meio do debate da inflação dos alimentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A diretoria da Petrobras tem reunião marcada para esta quarta-feira (29), no mesmo dia em que o Copom se reúne pela primeira vez sobre a presidência de Gabriel Galípolo que também deve aprovar a elevação da taxa básica de juros em 1 ponto percentual.



São notícias ruins para o governo Lula que apesar de tudo vai dizer que esses reajuste são necessários numa completa mudança de discurso. Primeiro por que a presidente da Petrobras foi uma escolha com apoio e articulação de Lula com o ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira para levar a disciplinada



Magda e Galípolo



Depois por que Magda Chambriard np comando da estatal assim como Galípolo fotam um nome escolhidos (no caso por Fernando Haddad), também com apoio de Lula que passou quase metade do seu governo brigando com Roberto Campos Neto todas as vezes que ele anunciava um aumento da taxa de juros. Lula, Silveira e Haddad dirão que os reajustes são técnicos.



Sempre foram. Quem se dar ao trabalho de ler as atas dos gerentes da Petrobras recomendando os reajustes vai ver que não há espaço para nenhuma consideração técnica dada a sofisticação da análise e sua conclusão. Sempre foi assim desde que a companhia ampliou as normas de compleance depois da Lava Jato da qual foi a principal vítima.



Presidente da petrobras Magda Chambriard - Divulgação

Atas do Copom



Assim como são as notas e os comunicados do Copom desde que o real foi implantado e as reuniões passaram a ser feitas com base em informações macroeconômicas que ancoram as decisões, ainda que nos tempos de Dilma Rousseff elas tenham sido ignoradas.



Foram tempos de personagens como Alexandre Tombini, na mesma presidente do Banco Central a serviço do Governo e que nos levou à crise de 2015 e 2016. A decisão de fazer o cargo da diretoria do BC ser autônoma ajudou a devolver ainda mais credibilidade da instituição respeitada internacionalmente pelos seus quadros.



Óleo diesel



Mas os preços do diesel vendido pela Petrobras que chegaria nesta quinta-feira ao 400º dia de vigência se tornaram necessários. Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). a empresa carrega uma defasagem média de -14% no Óleo Diesel e de -6% para a Gasolina.



E mesmo com a estabilidade no câmbio e a ligeira redução nos preços de referência da gasolina e do óleo diesel no mercado internacional no fechamento do dia útil anterior existia nesta segunda-feira uma defasagem de R$0,30/L nos preços praticados pela Petrobras.

Balanço forte



A Petrobras deve divulgar em breve o seu balanço com uma informação que apresenta um resultado extraordinário. No ano passado, ela atingiu todas as metas de produção estabelecidas em seu Plano Estratégico 2024-2028, dentro do intervalo de ±4%. A produção total de óleo e gás natural alcançou 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).



A produção comercial de óleo e gás natural alcançou 2,4 milhões de boed e a produção de óleo foi de 2,2 milhões de barris por dia (bpd).

FPSO Marechal Duque de Caxias - Divulgação

Força do pré-Sal



A companhia estabeleceu novos recordes anuais de produção total própria e operada no pré-sal, com 2,2 milhões de boed e 3,2 milhões de boed, respectivamente. O volume de produção no pré-sal representa 81% da produção total da companhia.



Mesmo computando parcialmente as perdas decorrentes de paradas para manutenção e do declínio dos campos. Como produtora de petróleo, a empresa brasileira é um negócio de classe mundial.

Exuberância



O problema é que essa exuberância em termos de performance precisa ser vista na conta bancária dos investidores e mesmo com todo aquela discurso do pessoal da esquerda de que a Petrobras é uma empresa que deve estar a serviço do governo esquecendo que quando no Governo Dilma Rousseff ela fez isso explodiu a taxa de inflação que ajudou a criar as condições políticas do impeachment.



Magda Chambriard ao seguir o caminho de Gabriel Galípolo e fez uma visita de cortesia para mostrar os numero de performance de extração da Petrobras, para na saída dizer que a diretoria deve mesmo aprovar a proposta da gerência de preços no sentido de promove o novo reajuste depois de icônicos 400 dias.



Mais um ponto



E assim como aconteceu com Galípolo que lhe disse que não tinha como o Copom não aprovar mais 1% de reajuste, o presidente compreendeu. Se se confirmarem as especulações o impacto na bomba deve ficar entre R$0,18 e R$0,24 por litro de diesel.



Magda Chambriard, ao que se sabe, disse ao presidente que ao menos por enquanto a gasolina que não sobe há 205 dias vai ter seus preços mantidos. O que não quer dizer que os postos de combustíveis e distribuidoras não tenham feito suas correções.



Defasagem



Em 9 de julho quando a Petrobras elevou em R$0,20 por litro, para R$3,01, o preço da gasolina para as distribuidoras o preço nas bombas era de R$5,94 por litro.



Entretanto, a gasolina fechou 2024 a um preço médio de R$ 6,29 por litro, com uma alta de 9,39% no acumulado do ano de 2024, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), um levantamento que consolida o comportamento dos preços em 21 mil postos de abastecimento espalhados pelo País.



Declarações



Isso quer dizer que tanto na Petrobras como no Copom as notícias produzidas serão de aumento. O que será diferente serão as declarações de aceitação e até justificação dos integrantes do governo já que as centrais sindicais e entidades empresariais vão distribuir as tradicionais notas reclamando da Selic.



Mas parece claro que neste janeiro de 2025 a última coisa que o presidente Lula, e os ministros Fernando Haddad e Alexandre Silveira tem com se preocupar são os aumentos da Selic e do óleo diesel apesar do que eles representam para a economia.



Milho e café



O que assusta o governo é a perspectiva de confirmação de aumento dos preços dos alimentos em especial as commodities que são exportadas entre elas o milho e o café cujo sucesso do campo quer dizer ter que conviver com preços em dólar sem perspectivas de que se estabilize abaixo do R$ 6,00.



O que os reajustes do diesel e dos juros básicos ajuda a manter os níveis altos e que acabam batendo no IPCA medido pelo IBGE.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de Sanção do Novo Minha Casa, Minha Vida. - Ricardo Stuckert

E quem turbina a verba do MCMV para a Faixa 1?



O presidente Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira (28 ) com representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias onde pediu que as grandes construtoras que atuam no Minha Casa Minha Vida que participem mais de projetos do programa habitacional com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), destinado a financiar moradia a famílias mais vulneráveis, com renda familiar mensal de até R$ 2.600.



Tudo bem. Mas a questão é: quem vai ajudar a alocar recursos se o governo não enfrenta a questão do saque aniversário que, desde março de 2020 até agosto de 2024, foram sacados R$125,4 bilhões da modalidade que possui 35,5 milhões de adesões ativas?



Aí o pessoal da ABRAINC aproveitou e pediu liberação do recolhimento compulsório da poupança, mecanismo do Banco Central que retém parte dos depósitos para criar um colchão de liquidez que hoje é 20% sobre o que é depositado na caderneta de poupança. A reunião terminou com aquela foto para a posteridade sem muita perspectiva.

Beleza

A Campanha da Beleza e Bem-Estar do RioMar Recife terá início neste sábado, dia 1º de fevereiro, e segue até o dia 9 com oportunidades em produtos dos segmentos, além de serviços relacionados ao autocuidado.

Seguro para médico

A seguradora Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, ampliou o seu seguro de responsabilidade civil profissional com novas coberturas que oferecem uma proteção mais completa e direcionada para as demandas atuais de quem trabalha no ramo da saúde.



O novo serviço vem em função do aumento da judicialização na relação médico-paciente e a exposição cada vez maior de profissionais da saúde nas redes sociais tem gerado desafios que vão além da prática clínica. A seguradora aceita que médicos possam contratar o seguro sem a necessidade do Registro de Qualificação de Especialista (RQE), exigido para o reconhecimento das especialidades pelo conselho de classe.



Brasil assume liderança munidal na produção de etanol. - Divulgação

Líder no etanol



O Brasil se consolidou como o segundo maior produtor do mundo de etanol no ranking liderado pelos Estados Unidos. O volume gerado atingiu 36,83 bilhões de litros, 4,4% acima do registrado em 2023 segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia.



No último ano, o consumo de combustíveis no Brasil atingiu a marca de 59,3 bilhões de litros pela frota de veículos leves (ciclo Otto), com destaque para o aumento de 5,4 bilhões de litros no consumo de etanol hidratado no País.



Feira da Moda



Entre os dias 4, 5 e 6 de fevereiro de 2025, a cidade de Caruaru, em Pernambuco, recebe a 13ª edição da Feira da Moda Nordeste. O evento é reconhecido como um dos mais relevantes do setor de calçados e acessórios de moda da região, atraindo anualmente lojistas e representantes interessados em novas oportunidades de negócios. A expectativa é que a Feira reúna cerca de 300 marcas expositoras.



Cacau Show ampliou seu portfólio com o lançamento da linha Bless - Divulgação

Sem açúcar



A Cacau Show, rede brasileira de chocolates finos, ampliou seu portfólio com o lançamento da linha Bless, composta por 15 produtos zero adição de açúcares e zero lactose. A marca segue a tendência de alimentos com foco em bem-estar, trazendo ao mercado opções que aliam sabor inconfundível, qualidade e equilíbrio.

Caruaru no CRA

O caruaruense, Mychel Cosme de Almeida Paes Barreto assume nesta quarta-feira (29) o Conselho Regional de Administração (CRA-PE) ao lado de Jefferson Henrique Silva Araújo na vice-presidência, para o biênio 2025/2026. A cerimônia acontece às 18h, na Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), na Av. Caxangá. A solenidade marca a abertura oficial das comemorações pelos 60 anos da regulamentação da profissão de administrador no país.

Fiepe e Corecon

A Fiepe e o Conselho Regional de Economia de Pernambuco (Corecon-PE) realizam no próximo dia 12 de fevereiro o evento sobre “Perspectivas e Desafios para as economias brasileira e pernambucana em 2025".

O encontro contará com dois paineis, com a participação de renomados especialistas. Um com o economista e sócio-diretor da Ceplan Consultoria Econômica Jorge Jatobá. No segundo, o secretário executivo de Atração de Investimentos do Governo do Estado, Maurício Laranjeira, com abertura dos presidentes da Fiepe, Bruno Veloso e Poema Isis Andrade de Souza, presidente do Corecon-PE.

Ovos da JBS

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou nesta segunda-feira (27) a entrada no segmento de ovos. Adquiriu 50% do controle da Mantiqueira Brasil, a maior produtora de ovos da América do Sul. O controle da produtora de ovos será compartilhado com o fundador, Leandro Pinto. A Mantiqueira Brasil produz quatro bilhões de ovos por ano. É a maior do setor na América do Sul e décima do mundo. Possui unidades em 6 estados do Brasil e emprega 3 mil funcionários.



Opala da GM



A General Motors celebrou seu centenário no Brasil em 26 de janeiro de 2025, consolidando seu legado sólido e inabalável de inovação e traçando planos ambiciosos para expandir ainda mais sua presença no país. A GM é a fabricante de automóveis com maior tempo de operação contínua no país, enquanto a Chevrolet é a marca de veículos mais querida pelos brasileiros. Na década de 1960, abriu o primeiro centro de experimentação local para o desenvolvimento computacional de veículos, um marco tecnológico que ainda influencia a indústria local.



Mas o vídeo comemorativo tem um erro histórico. Apresenta o Opala com carro usado na construção de Brasília entre 1957 e 1960. O problema é que o Opala entrou no mercado em 1968.