Setor rodoviário cresce no Brasil: passageiros priorizam conforto e economia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O setor rodoviário é um dos principais meios de locomoção no Brasil. Neste sentido, esta via tem sido uma alternativa para quem procura viagens interestaduais pagando pouco.

Para se ter noção, o primeiro semestre de 2024 apresentou um aumento de 33% de números de passageiros no setor rodoviário interestadual. Os dados da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) mostram que viajar de ônibus tem sido uma opção cada vez mais atrativa para os consumidores, por motivos que dão desde a economia ao maior conforto.

Enquanto isso, empresas de transporte rodoviário utilizam de estratégias para atrair o público e manter o padrão de qualidade oferecido. Este é o caso da Expresso Guanabara, que foi eleita no ano passado a melhor empresa de transporte rodoviário pelo Prêmio Maiores e Melhores do Transporte 2024, na categoria 'Transporte Rodoviário de Passageiros'.

Qualidade de serviços

Expresso Guanabara oferece diversos serviços para diferentes perfis de consumidor - Divulgação

A Expresso Guanabara é reconhecida como referência no segmento, e já foi eleita três vezes a melhor empresa de transporte rodoviário do Brasil. Na prática, a empresa possui um papel importante em conectar passageiros, viagens e regiões, fomentando também a economia do país.

"A Guanabara se destaca como uma empresa inovadora, oferecendo um serviço de excelência com a frota mais moderna do país. Dispomos de veículos em diferentes categorias para atender a diversos perfis de passageiros, garantindo conforto, pontualidade, segurança e uma cobertura ampla nas cinco regiões do Brasil", destaca Rodrigo Mont'Alverne, gerente de marketing da Guanabara.

Para o consumidor, a frota da Guanabara disponibiliza de alguns diferenciais, que fazem toda a diferença na hora de uma viagem mais confortável.

Exemplo disso é a frota 100% climatizada, o programa de fidelização para os clientes e a variedade de serviços para atender diferentes perfis socioeconômicos.

Diferenciais

O aumento da procura por viagens interestaduais no setor rodoviário também influencia nos hábitos do consumidor. Os passageiros, por sua vez, procuram por passagens com maior antecedência, além de maior conforto e praticidade na hora de viajar.

Passageiros buscam cada vez mais por viagens confortáveis, mas sem abrir mão do preço justo - Divulgação

Para Mont'Alverne, este segmento surge como uma alternativa mais acessível ao transporte aéreo. "A Guanabara oferece um serviço de qualidade, com conforto, segurança e preços competitivos, proporcionando uma ampla rede de conexões", complementa.

Além do Leito Expresso disponível em algumas viagens, o passageiro também pode desfrutar de serviços como salas VIPs e programa de fidelidade.

Com o reconhecimento no fim de 2024, a Guanaraba agora visa expandir para novos mercados, mas sem abrir mão do padrão de excelência e qualidade nos serviços prestados. "Estamos em fase de implementação de novos serviços, como o serviço cama, ampliando a qualidade da viagem, e Wi-Fi via satélite nos veículos", lista Rodrigo.