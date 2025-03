Onde a indústria vive o amanhã. Centro de pesquisa do Senai em Suape desenvolve fábricas para produtos do futuro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Observatório da Indústria recebeu R$100 milhões, capta mais R$200 milhões no mais arrojado empreendimento voltado para inovação do Nordeste em Suape.

Drones Customizados para missões complexas em ambientes críticos, sistema de detecção de vazamentos para plataformas, utilizando modelos avançados de Inteligência Artificial (IA), criação de uma rota industrial para fábricas de fertilizantes organominerais com carbono negativo de bateria de lítio de baixa tensão para eletrificação de veículos ou o desenvolvimento de um sistema de armazenamento de energia e inteligência.



Temas de uma indústria que em alguns casos nem existe, ou que se tornaram necessários como a de guardar energia limpa para uso no horário de pico ou organização de uma cadeia industrial para produção de hidrogênio verde já são objeto de trabalho e implantação de plantas piloto num novíssimo centro de pesquisas que reúne empresas de várias cadeias produtivas que está sendo implantado em Suape



Esse projeto liderado pelo Senai Pernmabuco já mobiliza grandes recursos de empresas interessadas de centenas de pesquisadores reunidos presencial remotamente em suas companhias focados em várias cadeias produtivas avançadas e que vivem uma realidade que sequer chegou no chão de fábrica no Brasil.



Eles miram o que vai se tornar realidade pela necessidade produtos como hidrogênio verde, baterias de lítio para guardar energia limpa, sistema de gestão para sua entrada no Sistema Elétrico Nacional, produção de novos fertilizantes com uso da constelação de Satélites Ópticos e Radar e até mesmo a criação de uma plataforma de Geointeligência para recursos energéticos e infraestrutura para atender necessidades que hoje já são reais para a indústria no mercado global.



Centro de pesquisa avançadaoem Suape

Nos últimos dois anos, o Senai Pernambuco vem se envolvendo num dos mais ousados projetos de Pesquisa e Desenvolvimento para a indústria cujo objetivo é gerar conhecimento para prototipagem e produção de novos produtos a partir da validação de sua viabilidade em microplantas em escala que deem às empresas informações suficientes para decidirem se constroem, ou não suas novas unidades a partir do conhecimento testado em laboratório.



O projeto de Pernambuco está dentro de um conjunto de propostas que o Senai nacional criou com o nome de Inovação e Tecnologia que reúne 28 institutos de pesquisa em 12 estados mais o Distrito Federal onde cada um escolheu uma rota de pesquisa de acordo com sua vocação e necessidades detectadas pelo setor industrial.



Pernambuco abriga um desses centros focado em Tecnologias da Informação e Comunicação, junto com outros quatros no Nordeste onde o Rio Grande do Norte que se dedica a Energias Renováveis e a Bahia nas áreas de Conformação e União de Materiais, Automação da Produção, Logística e Sistemas Avançados de Saúde.



O projeto de Pernambuco elegeu seis trilhas que envolvem Produção de Energia, Armazenamento de Energia, Digitalização do Grid, Inteligência Artificial e Otimização, Recuperação e Eficiência Energética, Captura de Carbono e Combustíveis Sustentáveis onde pretende desenvolver conhecimento para aplicação em escala real.



Senai PE Inovação e Tecnologia constrção do sitio de pesquisas em Suape. - Divulgação

Estratégia para Descarbonização e Transição



Tudo isso a partir de desenvolvimento que chega ao nível de produzir em escala comercial novos itens que são entregues para as empresas participantes incluírem na sua matriz de comercialização. Eles foram abrigados num guarda-chuva com o nome de Estratégia para Descarbonização e Transição Energética da Indústria.



O projeto, portanto, vai muito além de gerar conhecimento como, por exemplo, um centro de pesquisa universitário que após a pesquisa precisa encontrar uma empresa interessada em fabricá-lo. Ele tenta se antecipar ao chão de fabrica ou…ao ciberespaço.



No TECHUB de Suape, segundo o Diretor de Inovação do Senai em Pernambuco, Oziel Silva uma empresa que participe do projeto e chegue a solução de mercado, por exemplo, já pode colocá-lo em prateleira de comercialização enquanto decide pela construção de uma nova planta industrial.



Nele, a tecnologia de norteia a maior parte dos trabalhos e a Power-to-X (P2X) que transforma energia elétrica em outros tipos de energia. O "X" do nome representa a variedade de formas de energia que podem ser convertidas. Atualmente o TECHUB tem uma equipe de 200 pessoas atuando nos projetos de pesquisa e inovação além de prestação de serviços tecnológicos.



Oziel Silva, Diretor de Inovação do Senai Pernambuco - Divulgação

Investimentos de ate R$ R$300 milhões



Mas essa é uma conversa que custa muito dinheiro. Apenas para desenvolver as sete trilhas escolhidas, o Senai Pernambuco já alocou com as empresas participantes R$100 milhões e está prospectando outros R$200 milhões. Nessas sete trilhas estão 14 companhias de grande porte e que entraram colocando dinheiro, suporte de suas equipes de pesquisa apostando em novos negócios.



Gente como a White Martins, Siemens, Volkswagen, PSA Goupe, FCA (Stellantis), ExxonMobil, Cemig e CTG Brasil. Além das pernambucanas Moura, Atiaia (Cornélio Brennand), Compesa e Suape que além de participar do projeto cedeu o terreno onde o centro de pesquisa está sendo construído ao lado de sua sede administrativa.







Linhas de ação do Parque Industrial de Tecnologia e Inovação em Suape. - Divulgação

O Parque Industrial de Tecnologia e Inovação, além das plantas habilitadasterá áreas de P & D, escritórios, áreas de novos negócios e escritório ligado a todas as participantes em conexão em tempo real.



Se tudo correr como planejado, o Observatório da Indústria do Senai Pernambuco (ao qual o centro está vinculado no sistema Fiepe) será inaugurado em junho, quando já terá atividades intensivas como a produção de hidrogênio verde cuja produção do eletrolisador que está sendo instalado no futuro centro de pesquisas.



TECHUB tem quatro eixos de ação



O modelo de gestão do TECHUB tem quatro eixos de ação. Um centro de competências estratégicas, um de plantas piloto, um de prestação de serviços de tecnologia e inovação e um dedicado ao ecossistema de inovação. Esses eixos já estão trabalhando em seis projetos de pesquisa que já reúnem 14 empresas.



O eixo de plantas piloto é que tem a função de ter a produção de lotes piloto, fazer a validação das tecnologias, fazer a digitalização de competências e definir as cadeias de fornecedores.



Um dos eixos é o Projeto de Digitalização da Cadeia Industrial para Produção de Hidrogênio no qual estão envolvidas as empresas Atiaia e Compesa, CTG Brasil e Siemens, Hytron, Moura e White Martins cuja trilha é a aplicação da tecnologia Power-to-X (P2X) que como se disse transforma energia elétrica em outros tipos de energia.

Ele já recebeu um eletrolisador e está definido que o H2V que for produzido na pesquisa será adquirido pela White Martins que já tem o produto na prateleira.



A segunda instalação é a dedicada ao Projeto Nacional de Bateria de Lítio de Baixa Tensão para Eletrificação de Veículos. Esse projeto vai do desenvolvimento estrutural do produto à Robotização e Automação do processo produtivo passando pela Linha de Produção Híbrida (12V e 48V) e estratégia de MÊS (Manufacturing Execution Systems. O projeto já reúne as empresas PSA, FCA Volkswagen Horse, Iochipe-Maxion e Moura.

Tecnicos do Senai PE apresentam o prfojeto ao ministro das Minas e Energia Alexandre Silveira. - Divulgação

Fábrica Piloto para Produção



O TECHUB também trabalha na construção de uma Fábrica Piloto para Produção Fertilizantes Organominerais com Carbono Negativo na rota de produção de CO2 e biocombustíveis que tem apoio de ao menos cinco ministérios.



Segundo Oziel Silva, esse projeto consiste na implantação de uma fábrica inteligente e automatizada para produção nacional de baterias de baixa tensão para os veículos híbridos.

Além de ser um passo para soberania nacional, permitirá o domínio tecnológico e produção de produtos de alto valor agregado para o Brasil. Ao invés de exportar lítio (commodities) e comprar baterias, temos capacidade de verticalizar nossa cadeia produtiva no Brasil.



O governo de Pernambuco está diretamente envolvido na instalação da Plataforma de Geointeligência para recursos energéticos e infraestrutura.

O objetivo segundo o secretário de Desenvolvimento Economico, Guilherme Cavalcanti é agregar dados em tempo real de quase uma centenas de banco do dados abertos de modo a ajudar em definição de cenários, sítios e geolocalização e facilitação de negociação de empreendimentos a partir de dados que vão de disponibilidade de insumos a população impactada. Nesse projeto, as aplicações podem se dar em vários setores, agro, elétrico, óleo e gás, cidades.



Esse projeto foi um dos primeiros em que a Secretaria de Desenvolvimento Economico e a Adepe se envolveram interessadas no que ele agrega como ferramenta de trabalho do governo como agente de captação de investimentos.

Ele deve ser usado por outras secretarias nas ações de planejamento para ajudar na definição por exemplo da microregiao onde o empreendimento será instalado.



Secretário de Dezenvolvimento Economico de Pernambuco, Guilherme Cavaçlcanti. - Divulgação

Inteligência para Serviços Ancilares



O TECHUB também abriga o projeto de Sistema de Armazenamento de Energia e Inteligência para Serviços Ancilares no qual a empresa chinesa CTG Brasil está diretamente envolvida.

Esse projeto visa chegar a um modelo de gestão da distribuição da energia produzida, armazenada e transmitida de várias fontes com uso de Sistema de Gestão de Energia (EMS) e Inteligência Artificial para obter melhores resultados na entrega dessa energia aos consumidores finais.



Finalmente, o TECHUB está trabalhando a pedido da ExxonMobil no desenvolvimento de um sistema de Visão Computacional para Detecção de Vazamento de Metano Offshore (CH?) cujo objetivo é desenvolver, demonstrar e validar um sistema de detecção de vazamentos de metano (CH?) para plataformas de petróleo.



Ele estpa utilizando fortemente modelos avançados de Iteligência Artificial (IA) embarcados que com auxilio de drone autônomo em missões de monitoramento contínuo. Preve o uso de drones autônomos com Visão Computacional para Detecção de Vazamento em geral, pode ser aplicado em diversas empresas do setor de óleo e gás.



Esse projeto acabou gerando a necessidade de desenvolver também aeronaves austomizadas para missões como drone elétrico de decolagem e pouso vertical e Imageamento que deverão ser usados em missões complexas em ambientes críticos.



O Observatório da Industria de Pernambuco também se envolveu em dois empreendimento de ponta para geração de informação de qualidade que objetiva instalação de uma infraestrutura para gestão de ativos que serve como fonte de captação de dados e sensoriamento com acesso a constelação de Satélites Ópticos e Radar.

E um outro foca na Infraestrutura para Geointeligência – Digital Twin de Cidades e Infraestruturas que trabalha com a fusão de dados espaciais e terrestres.