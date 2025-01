Empreendedoras pernambucanas apresentam startup de turismo inovador no Vale do Silício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As empreendedoras foram vencedoras na categoria "Smart Cities" no prestigiado Campus Mobile, promovido pelo Instituto Claro; confira

As cofundadoras do aplicativo Roteo, Myllena Almeida e Myrela Almeida, estão abrindo novas portas para o ecossistema de inovação pernambucano no exterior.

A startup, aplicativo de roteiros turísticos e rede social inovadora para encontrar passeios e eventos nas cidades, foi apresentada a gigantes como Google, Amazon e Plug and Play, durante uma imersão em São Francisco e Mountain View, no Vale do Silício.

"O Roteo surge como resposta às necessidades de personalização e colaboração que o turismo moderno exige. Queremos que as pessoas possam não apenas descobrir lugares incríveis, mas também compartilhar suas experiências de forma única", explicou Myllena Almeida.

"Nós queremos transformar a maneira como as pessoas interagem com as cidades. O Roteo é mais do que um simples aplicativo de turismo; é uma ferramenta de transformação social e urbana", complementou Myrela Almeida.

Premiadas

Vencedoras da categoria "Smart Cities" no prestigiado Campus Mobile, promovido pelo Instituto Claro, as empreendedoras foram ao Vale do Silício para explorar oportunidades de expansão e parceria.

Na Plug and Play, uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, Myllena e Myrela apresentaram o Roteo a uma banca de especialistas, incluindo executivos de destaque da Plug and Play e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

"A oportunidade de estar no Vale do Silício, de apresentar nosso projeto a líderes globais, é única. Saímos com muitos insights e, mais importante, com parcerias estratégicas que poderão ajudar a escalar o Roteo", destacou Myllena.

A agenda incluiu visitas estratégicas ao Google, onde as irmãs foram introduzidas ao ecossistema da empresa por uma equipe técnica de inovação, e à Amazon, onde aprenderam sobre as práticas de inovação da multinacional.

A viagem foi marcada pelo estabelecimento de contatos de alto nível, como com Maria Teresa, líder sênior de negócios da Genentech, e encontros com universidades renomadas, como Stanford e Berkeley.

"Estamos apenas no começo. O que vivemos aqui reforça nosso compromisso de expandir o Roteo internacionalmente e continuar inovando para melhorar a experiência de quem explora o mundo", concluiu Myrela.

Sobre o projeto

Com apoio de inteligência artificial, o Roteo oferece experiência personalizada e colaborativa para seus usuários e clientes de serviços, permitindo encontrar roteiros gratuitos, criar, pesquisar e compartilhar roteiros de forma simples.

A plataforma facilita a descoberta de atrações próximas por meio de geolocalização e inclui um chatbot integrado para dicas de viagem e gamificação, com pontos e passaporte virtual, incentivando uma experiência imersiva.

