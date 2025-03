Compesa chega à reta final da primeira parte da Transposição que ainda vai exigir muito investimento para oferecer água ao Agreste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No dia mundial da água, a Compesa comemora a marca de mais de 90% da primeira etapa das obras de captação e processamento das águas do Rio São Francisco que tem como meta levar água para 2,2 milhões de pessoas atendidas por um dos mais arrojados projetos de adutoras e canais do Brasil.



Em Pernambuco, o projeto atravessa quatro cidades pelo Eixo Norte da Transposição e já atende outras nove pelo Eixo Leste, que alimenta parte da Adutora do Agreste, a maior obra hídrica do país, através do Ramal do Agreste.



Primeira etapa



Apenas a primeira etapa da Adutora do Agreste é composta por três estações de bombeamento, uma estação de tratamento de água e 790 quilômetros de tubulações, dos quais 716 quilômetros já foram assentados nessa primeira etapa da obra, total de 91% de adutoras executadas.



E mesmo antes da conclusão total da primeira etapa da obra, já são cerca de 680 mil pessoas beneficiadas pelo empreendimento.



Estação Elevatória/Adutora do Agreste - Hans von Manteuffel

Investimento forte



Até agora o projeto consumiu R$1,48 bilhão. Numa segunda etapa vai precisar de pelo menos mais R$3 bilhões que o governo de Pernambuco ainda negocia com a União.



O caminho das águas da Transposição do Rio São Francisco em Pernambuco começa de fato no município de Floresta, distante 435 quilômetros do Recife com a captação d'água no Reservatório de Itaparica e percorre cerca de 13 quilômetros até o Reservatório Areias, passando por uma estação de bombeamento e um Aqueduto da BR-316.



Ramal do Agreste



Mas é a partir do Ramal do Agreste, em Ipojuca, que nasce o maior sistema adutor de água do Brasil e um dos maiores do mundo, chamado de Adutora do Agreste que quando estiver pronto poderá garantir água para consumo humano de 2,2 milhões de pernambucanos.



A história da passagem da água pelo estado tem momentos curiosos como um embate do governador Eduardo Campos que ao ver o projeto perguntou ao então ministro Ciro Gomes se o estado serviria apenas para a passagem da água obrigando a uma nova conversa.



Complexo de adutoras



Deu certo. O projeto da transposição virou um complexo que já tem quase uma década de obras e que no geral vai demandar uma compra de água bruta de 5,5 m 3 por segundo focada no consumo humano.



O presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento, Alex Campos, comemora a chegada da água do Velho Chico a cidades do Agreste com os avanços da primeira etapa da adutora, que caminha para a conclusão.



Estação Elevatória/Adutora do Agreste - João Paulo França

Integrar sistemas



Quando finalizada a obra será um exemplo de integração de sistemas de abastecimento, consolidando uma das mais importantes iniciativas de infraestrutura hídrica do país.



O projeto de Pernambuco é um dos mais complexos porque para receber as águas do Velho Chico será preciso percorrem pelo menos mais quatro aquedutos, cinco estações de bombeamento e uma dezena de reservatórios até desembocar no Reservatório Barro Branco em Sertânia até chegar no ponto que abastece o Ramal do Agreste



Espalhar água



O projeto vai se espalhando pela região do agreste que tem o menor nível de oferta d’água do nordeste criando situações curiosas.



Em abril do ano passado, quando foi iniciada a operação desta Estação Elevatória da Adutora do Agreste foi possível dar funcionalidade ao Ramal do Agreste, triplicando a oferta de água do Rio São Francisco de 200 para 600 litros por segundo para cinco cidades Caruaru, São Caetano e Brejo da Madre de Deus (nos distritos de Fazenda Nova, Barra do Farias e Mandaçaia), e também o distrito de Serra dos Ventos, em Belo Jardim centenas de quilômetros do Rio São Francisco.



Lavagem de jeans



As obras estão indo na direção de Bezerros; São Bento do Una, Caruaru a Santa Cruz do Capibaribe, passando por Toritama. Em São Bento vai ser um marco, pois a cidade é o quarto pólo de produção de ovos do Brasil mesmo com uma reserva quase nula de água para atividades com avicultura.

No caso de Toritama mais ainda porque a cidade é conhecida como a capital do jeans mesmo sem ter suprimento de água para uma das etapas mais importantes da produção de confecções que é a lavagem das peças.



Alex Campos está iniciando as negociações para a segunda fase da Adutora do Agreste que prevê a expansão do Sistema Adutor do Agreste para o atendimento de mais 45 municípios com as águas do Rio São Francisco.

Estação Elevatória/Adutora do Agreste - Hans von Manteuffel

Segunda etapa



Nesta etapa, serão implantados mais 670 quilômetros de adutora e 15 estações de bombeamento, com um investimento estimado em R$3 bilhões, que trará um benefício para mais um milhão de pessoas. Nela a vazão prevista é de mais 2.000 litros de água por segundo, ampliando a oferta hídrica da Adutora do Agreste para 4.000 litros por segundo.



Ele acredita que como o leilão de concessão da distribuição está previsto para acontecer ainda esse ano as empresas vão poder avançar na conclusão do sistema. Mesmo sabendo que ainda por muitos anos a questão da água será central para Pernambuco. Especialmente no Agreste.

Summit CBIC Norte-Nordeste - Divulgação

Pernambuco zero



Os deputados de Pernambuco ignoraram o Minha Casa Minha Vida na hora de escrever emendas ao OGU de 2025 aprovado na última quinta-feira (20). Existem no Brasil 50 bilhões de emendas parlamentares direcionadas. Apenas 250 milhões para o programa Minha Casa Minha Vida.

Pernambuco tem zero recurso. O estado de Sergipe tem R$115 milhões que serão usados para pagar a entrada do comprador, ou seja, aumentando a capacidade de compra da família e, consequentemente, permitindo que mais pessoas de renda mais baixa tenham acesso a casa própria.



Tecnologias do Serpro viabilizam programa do governo federal que já registrou mais de 10 milhões de simulações de empréstimos. - Divulgação

Suporte do Serpro



O Serpro que atuou no desenvolvimento e processamento de tecnologias que viabilizam comemorar o sucesso do Crédito do Trabalhador já está disponível para todos os trabalhadores de carteira assinada na Carteira do Trabalho Digital. O sistema foi feito em parceria com a Dataprev, Caixa, outros órgãos do governo e instituições financeiras para suportar o programa aos 68 milhões de trabalhadores cadastrados. A partir de 25 de abril, as instituições financeiras podem ofertar o crédito pelas suas plataformas.



Mais etanol



A possível elevação do percentual de etanol anidro na gasolina para 30% (E 30%), que já está sendo testada pela indústria automotiva, representa uma oportunidade significativa para o setor de biocombustíveis no Brasil. Segundo o relatório de fevereiro da BIOIND MT, representa 12 indústrias de bioenergia de Mato Grosso, caso essa mudança foi implementada no início da safra 2025/26, a demanda adicional por etanol anidro poderá alcançar 2,06 milhões de m³, um crescimento de 16,2% em relação ao volume projetado para 2024/25. O volume poderá atingir 14,76 milhões de m 3 em 2025/26.



Código M



Abertas as inscrições para a próxima edição do Código M no Recife, realizado pela Laboratória, em parceria com o Google.Org. Será no dia 16 de abril, no Cais do Sertão e oferece 250 vagas para mulheres interessadas na área de tecnologia.

Na primeira edição na capital pernambucana, mais de 200 mulheres participaram do evento, que teve palestras, painel com especialistas e muito networking, além de brindes e certificado de participação. Inscrições no site www.codigom.la/br



A unidade será instalada na ZPE de Parnaíba, consolidando o estado como referência em energia renovável. - Divulgação

Piauí para o mundo



O governador Rafael Fonteles anunciou ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, a assinatura da resolução que autoriza a instalação do maior projeto de hidrogênio e amônia verde do Brasil. O empreendimento, liderado pela empresa Solatio, terá investimento de R$27 bilhões. A unidade será instalada na ZPE de Parnaíba. A instalação do projeto agora depende da análise do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A unidade terá capacidade de geração de 3 GW por ano, com a produção sendo voltada principalmente para Europa e Ásia.



Selo ODS Educação



O Senac Pernambuco e a Faculdade Senac PE foram reconhecidos, no dia 20 de março, com o Selo ODS Educação, certificação nacional que destaca instituições de ensino comprometidas com o avanço da Agenda 2030 no país e reconhece o impacto transformador de iniciativas que alinham educação, inovação e sustentabilidade.



Mais uma chinesa



A GAC Motor, quinta maior fabricante de automóveis da China anunciou sua chegada ao Brasil. É a mais nova associada da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A empresa anunciou investimento de US$1 bilhão até 2030 no mercado nacional. O primeiro lote, com cerca de 300 unidades, já foi embarcado na China e deve chegar ao país em abril.

O início das vendas está previsto para o segundo trimestre de 2025. A rede de concessionárias da GAC no Brasil já conta com 20 grupos nomeados para a abertura de lojas nas principais capitais e grandes centros urbanos. Em 2023, a GAC Motor produziu 2,5 milhões de veículos no mundo (incluindo eletrificados e a combustão)

Fundo de Caiado



O Estado de Goiás não vem pagando as parcelas dos empréstimos que o estado tomou com aval da União, mas o governador Ronaldo Caiado anuncia, nesta quinta-feira (20), a criação do Fundo de Estabilização Econômica de Goiás, uma espécie de poupança para guardar recursos públicos estaduais, que poderão ser utilizados em momentos de crise econômica para resguardar despesas básicas.



A medida representa um avanço importante nas finanças do estado, que até 2018 (quando Goiás começou a atrasar seus pagamentos junto a STN) não contava com nenhum tipo de reserva e acumulava R$ 7,6 bilhões em dívidas imediatas com fornecedores, o que levou a um quadro de atrasos salariais e prejuízo na oferta de serviços à população. O novo fundo será equivalente a um percentual do Produto Interno Bruto (PIB) a ser regulamentado por lei complementar.