Viih Tube e Elizer confirmam a chegada do segundo filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os ex-participantes do Big Brother Brasil 21 e 22, Viih Tube e Eliezer anunciaram nesta segunda-feira (29), no Mais Você, a segunda gravidez do casal.

Segundo a influencer, o casal estava tentando engravidar desde 2023 e divulgou a conquista com a primeira filha, Lua, aparecendo no programa com a camiseta “promovida a irmã mais velha”. Logo após, Viih compartilhou nas redes sociais um vídeo de quando descobriu.

Assista abaixo: