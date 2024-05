Silvia Braz e Arezzo lançam coleção no Recife em homenagem ao Dia das Mães

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com muita elegância e carisma, a influencer de moda e luxo, Silvia Braz, veio ao Recife nesta terça-feira (30) para lançar sua coleção com a Arezzo em homenagem ao Dia das Mães. A influencer veio acompanhada do CEO da marca, Alexandre Birman, e da CEO do segmento de acessórios e calçados, Luciana Wodzik.

O evento de lançamento aconteceu no II Tavolo Ristoranti, reunindo 35 mulheres com personalidade e afinidade com a Arezzo, foi muito prestigiado. O menu completo foi chefiado por Kiko Selva.

A passagem pelo Recife faz parte de um road show para divulgar a coleção. Os CEOs e a influencer estiveram ontem em Fortaleza, hoje na capital pernambucana e quinta-feira estarão em Salvador.

A collab com Silvia veio para comemorar o Dia das Mães, ela que é mãe de três filhas: Maria Isabela, Maria Vitória e Maria Antônia. A influencer foi à fábrica da Arezzo, no Rio Grande do Sul, para opinar de perto e construir junto a coleção.

“Não tinha como ser mais especial, mais significativo. Foi uma coleção que pensei em todos os tipos de mulheres, mães ou não, de idades diferentes, estilos diferentes e tivemos muito êxito e as pessoas estão apaixonadas”, celebra Silvia Braz, com exclusividade para a coluna João Alberto, no Social1.