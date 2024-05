Bruno Mars anuncia shows no Brasil

Nesta quinta-feira (2), Bruno Mars anunciou em seu Instagram o seu "come back" ao Brasil. Serão quatro show no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília no mês de outubro deste ano. Esta será a quarta vez do artista no país. Bruno se apresentou no ano passado no festival "The Town".

Os ingressos começam a vender no dia 8 de maio, às 9h online e às 11h na bilheteria de São Paulo; e às 11h online e às 13h nas bilheterias do Rio e Brasília.

Confira as datas e locais do show:

4 de outubro, Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos.

8 de outubro, São Paulo - Estádio Morumbi.

9 de outubro, São Paulo - Estádio Morumbi.

17 de outubro, Brasília - Arena BRB Mané Garrincha.