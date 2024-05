Show de Madonna contará com distribuição de água

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O calor no Rio de Janeiro está grande e, por isso, a Companhia de água do estado do Rio de Janeiro (Cedae), afirmou que estará distribuindo copos de água e terá quatro pontos de hidratação na orla de Copacabana para o show de Madonna. O evento neste sábado (4) espera receber 1,5 milhão de pessoas.

Segundo a Cedae, cada ponto de hidratação terá 400m de distância entre um e outro. O público também pode levar sua própria garrafinha de água, só não pode estar em embalagem de vidro. Além disso, três caminhões-pipa vão estar reabastecendo os pontos de hidratação.