Novo álbum de Priscila Senna será lançado na véspera do Dia dos Namorados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A musa do brega pernambucano, Priscila Senna lança seu álbum "Priscila Senna na Rua" com seis faixas inéditas no dia 11 de junho, na véspera do Dia dos Namorados, comemorado dia 12 no Brasil. A gravação foi realizada em praça pública na cidade de Aracaju, em Sergipe. As músicas prometem tocar o coração e surpreender os ouvintes.

A musa já vem publicando em seu Instagram alguns takes por trás das gravações, com local lotado e cantando seu bom brega. Além do lançamento, Priscila vem se preparando para sua agenda lotada de shows para o São João, dando início a maratona neste domingo (2), com show no pátio do forró, em Caruaru.