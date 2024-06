Setor de casamentos retoma com grandes números, revela novas tendências e abre espaço para a criatividade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para fechar o mês de maio, o tradicional mês das noivas, vale a análise do grande boom dos eventos: o crescimento impressionante dos casamentos nos últimos dois anos. Aparentemente, mais casais estão desistindo da ideia de longas viagens para substituir a tradicional festa, afinal, após o hiato da pandemia do Coronavírus, ficou mais clara, na sociedade, a importância dos momentos comemorativos. Com a pausa nas grandes festas, esperava-se que o retorno acontecesse de forma gradual e se estabilizasse com os números antigos, mas, de acordo com os recentes dados, as festas de casamento e todo o setor de eventos sofreu um boom positivo.

Em 2023, o mercado de casamentos movimentou R$ 23 bilhões na economia e, neste ano, está previsto para ultrapassar os R$ 28 bilhões, de acordo com a pesquisa Casar.com, em parceria com a Assessoria VIP. Sem contar que, de 2023 em comparação a 2020, ano em que as atividades pausaram, o crescimento da movimentação no setor foi de 400%, mostram dados da Abrape. As recentes feiras em várias cidades do país confirmam o interesse do público, que move, consequentemente, um universo vasto dos fornecedores.

Minni Wedding

A situação evidencia uma mudança no comportamento do consumidor e no mercado. Agora, há mais casais que desejam investir na cerimônia, que, inclusive, ganhou novas tendências: é o caso do mini wedding, um casamento intimista, em áreas menores, que se popularizou bastante durante de 2021 a 2023.

Os casamentos da atualidade não acontecem apenas em igrejas ou grandes casas de festas. Com a flexibilidade, muitos restaurantes já aderiram, em sua cartela de serviço, a parte do buffet cerimonial e disponibilização do lugar para os eventos. No Recife, alguns se destacam, como o Famiglia Giuliano, Terraço Gouter e Nommade Bistrô, com propostas intimistas e igualmente refinadas.

Setores afetados

Buffets, distribuidoras, costureiros e costureiras, estilistas, decoradores, floriculturas e casas de festas foram alguns dos inúmeros setores afetados e que, agora, retomam o funcionamento com alta demanda. Com o passar do tempo e o retorno dos casamentos, o empreendedorismo também demonstrou criatividade. Mais setores surgiram neste momento, como a variação de buffet de produtos específicos, um deles é o carrinho de açaí no casamento, muito mais visto recentemente. Carrinhos com milk shakes são uma grande oportunidade de serviço que ganhou popularidade em vídeos na rede social TikTok.

A celebração

Manu Siqueira é jornalista e celebrante de casamentos desde 2021, à frente da Celebrante Happiness. Em entrevista, ela destaca os principais pontos que pôde observar enquanto atua diretamente no mercado. ‘’Em 2021, já estávamos vacinados, então as cerimônias eram conduzidas de forma mais segura. Tanto nesse ano quanto em 2022 fiz muitos mini weddings. Acredito eu que as pessoas ainda tinham certo receio de promover uma grande aglomeração. E tinha a questão econômica também. Em 2023 e 2024, acho que foi um tempo bom para as pessoas se recuperarem economicamente, já sem o fantasma da Covid rondado, e por isso mesmo, a motivação da celebração parecia ser bem mais importante e grandiosa’’ disse.

Sobre o retorno grandioso dos eventos, ela comenta a parte emocional que percebeu durante sua convivência com os noivos e os familiares: ‘’Eu acho que a pandemia foi péssima, horrível e traumatizante, mas acho que ela teve uma coisa boa: algumas pessoas conseguiram entender a brevidade da vida. Então, celebrar os bons encontros, celebrar o amor, o respeito, a amizade, parece que ficou mais urgente. Eu sinto isso. Parece que as pessoas estão mais dispostas a viver experiências fantásticas e inesquecíveis como é se casar’’.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celebrante Happiness- Manu Siqueira (@celebrantemanusiqueira)





Tendências

Estilista desde 2001, Cyntya Verçosa está presente assinando as maiores composições dos eventos sociais de Pernambuco. Segundo ela, quando se trata das noivas, uma nova modalidade vem ganhando espaço: o minimalismo. Vestidos lisos, com maior foco na estrutura, foram escolhas recentes de influenciadoras, como Mari Saad, que casou com um longo vestido reto e clean.

Entretanto, a profissional ressalta que, principalmente na região do Nordeste, ainda é muito forte as noivas tradicionais com renda. ‘’É normal que no pós pandemia as pessoas comecem a dar valor a menos exageros e começam a entender que o menos é mais. Vieram com tudo os vestidos lisos minimalistas. Porém ainda é muito forte as noivas tradicionais com renda.Aqui na nossa região ainda é um misto do minimalista e o tradicional ``. comenta.