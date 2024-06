Jantar à dois: restaurantes apostam em menus especiais para o Dia dos Namorados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Junho chega com um clima de romance com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado dia 12 de junho. Para a ocasião, é muito comum que os casais apaixonados celebrem com jantar especial. Diversos restaurantes já começaram a divulgar o menu celebrativo para a data já abriram reservas.

A coluna João Alberto separou roteiro com alguns restaurantes que estão com cardápio especial para o Dia dos Namorados.

Confira:

Oficina do Sabor

O menu criado pelo chef César Santos foi inspirado na música 'Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme’, de Reginaldo Rossi. O cardápio é composto por quatro saborosas etapas: Boas vindas, com três sugestões; três opções de entradas, quatro pratos principais para escolha do casal e uma sobremesa assinada por Adriana Arregui para fechar com chave de ouro. Além do jantar, cada casal também ganha uma cerâmica especial com referência a data. O valor é de R$408 por casal.

Beijupirá

Tanto na unidade Paiva quanto em Olinda, o Beijupirá terá três dias especiais para o dia dos namorados, começando no dia 12 até o dia 15, com um belíssimo jantar a luz de velas. O casal pode escolher consumir os pratos tradicionais do cardápio ou escolher o menu especia que conta com entrada de camarões, duas opções de prato principal: arroz cremoso com camarões, lagostas e polvo ou filé mignon grelhado com penne; e sobremesa de chocolate ou doce de leite. O menu custa R$380 por casal.

Arvo Restaurante

O ambiente agradável e arborizado do Arvo, encabeçado por Pedro Godoy, vai estar com menu à dois para os casais que forem jantar no dia 12. O menu é composto por couvert de atum, gremolata de tomate, pão pita, coalhada de goiaba, camarão e abóbora; duas opções de entrada; três de prato principal com atum, lagosta e camarão; e filé mignon; e uma opção de sobremesa. O valor é de R$350 por casal.

Chicama

O chef Biba Fernandes preparou três menus exclusivos Sol, Terra e Mar para o dia 12, com welcome drink, couvert, entrada, prato principal e sobremesa. Terá opções de Cebiche, uma das especialidades da casa, peixe, atum, filé, camarão, polvo e lula. Os valores variam de R$185 a R$215 por pessoa.

Quina do Futuro

Um dos restaurantes mais renomados de Recife também terá menu dos namorados com edamame no Couvert, mini entradas para compartilhar com yokubou, sunomono misto, poke de atum e tataki de salmão; um prato principal que tem as opções de sushi degustação, Ebi Ebi e Salmão Koi; além de sobremesa que pode ser um mini brûlée de matchá ou mini brigadeiro com morango e amêndoas. O menu completo custa R$249 por pessoa. No jantar do dia 12, apenas esse cardápio será servido no restaurante.

Sushi Yoshi

Do mesmo chef do Sumô, o menu de dia dos namorados do Sushi Yoshi será composto por Couvert, quatro mini entradas, um prato principal e uma sobremesa, esses dois últimos são três opções para escolher uma. O menu custa R$250 por pessoa.

Nez Bistrô

O Nez Bistrô, na Praça de Casa Forte, preparou dois dias de menu dos namorados. Nos dias 11 e 12, serão três entradas para o casal escolher, quatro opções de pratos principais com camarão, filé mignon, salmão ou pato; e duas opções de sobremesa de torta de maçã ou terrine de chocolate. O valor é de R$225 por pessoa.

CÁ-JÁ

Chefiado por Yuri Machado, o CÁ-JÁ terá menu romântico no dia 12 com novidade: duas opções de entrada, primeiro prato (arroz de caranguejo ou filé de peixe), segundo prato (confit de pato ou filé de sol), duas opções de sobremesa e taças de Chandon para acompanhar. O ambiente arborizado e aconchegante traz a pitada de romantismo para o menu. Os valores variam entre R$200 avulso e R$350 por casal.

Voar Restaurante

O Voar, em Boa Viagem, também do chef Pedro Godoy, está com reservas para o Jantar dos Namorados, com menu em 9 etapas harmonizado. Os pratos são autorais e ainda uma surpresa para os casais. Sem dúvidas uma experiência gastronômica. O menu custa R$650 por casal.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Voar Restaurante (@voarrestaurante)

Chiwake

Encabeçado pelo chef Biba Fernandes, o Chiwake, no Espinheiro, terá três menus para os casais no dia 12: Arequipa, com opções de costela e bife de chorizo; Cusco, com uma pegada mar e opções de peixe; e Puno, com camarões, lagosta e mexilhões. Os valores variam entre R$249 a R$275, por pessoa.

Moendo na Laje

Um dos restaurantes com a vista mais bonita do Recife Antigo está com menu especial assinado pelo chef Rapha Vasconcellos. O Moendo na Laje terá três opções de entrada, três opções de prato principal e duas de sobremesa.

Le Faux Nez

O Le Faux Nex, um café bar do mesmo dono do Nez Bistrô, também preparou um menu especial para o dia 12. Serão três opções de entrada; quatro opções de prato principais com camarões, filé mignon e salmão; além de duas sobremesas à escolha do casal. Os valores vão de R$198 a R$395, individual ou o casal.

Pobre Juan

O restaurante Pobre Juan também está com menu exclusivo para o dia dos namorados com, de entrada uma salada de figos, jamón e amêndoas; de principal um steak com mousseline tartufata ou salmão grelhado com risoto nero; e torta de chocolate com frutas vermelhas. Também terá a opção de harmonizar com vinho ou espumante. Os valores variam entre R$209 e R$619 (sendo esse último o valor para dois e com vinho).

Trattoria di Trevi

A chef Sueiny Gomes, à frente do Trattoria di Trevi, preparou um menu exclusivo de três etapas para a quarta-feira mais apaixonada do ano. Ainda não foi divulgado os pratos, mas a chef promete romantismo e sofisticação para celebrar a data nos dias 12 e 13.

Trattoria da Dani

A Trattoria da Dani, localizada em Casa Amarela, já tem um espaço que deixa qualquer momento romântico e, no dia dos namorados, a chef montou menu especial com duas opções de entrada, três de prato principal e duas sobremesas. O espaço produz massas artesanais e é um dos carros chefes dos pratos do menu. O menu custa R$320 por casal.

Castelus

Localizado no Instituto Ricardo Brennand, o Castelus tem um espaço sofisticado e elegante. Por isso, o chef Abdo Vila Nova preparou menu especial para fazer jus. Serão duas opções de entrada, cinco opções de prato principal, com cordeiro, coxa de pato, pescada, camarões e filé; e a sobremesa será uma degustação montada pelo chef. O jantar só acontecerá no dia 12. O valor é de R$140 por pessoa.

Olegária



Em um quintal no Poço da Panela, o Olegária cria um clima de romance nos pequenos detalhes do espaço. Para o dia dos apaixonados, eles montaram um menu com três opções de entradas, três de pratos principais com camarão, filé ou vegetariano) e duas sobremesas, para o casal escolher seus preferidos. O menu custa R$295 por casal.

Ponte Nova

O chef Joca Pontes preparou um menu para dar água na boca no Ponte Nova, nas Graças. O casal recebe um prato de boas vindas e pode escolher entre três entradas: tataki de atum, rosbife ou camarão; quatro pratos principais> salada, pescado, camarões ou filé mignon; e duas sobremesas, no valor de R$220 por pessoa.

Nommade Bistrot

No coração do Poço da Panela, o Nommade é um espaço romântico, que inclusive é palco de diversos noivados e casamentos, e, pela energia da data, também prepararam menu especial com uma entrada, dois pratos principais e duas sobremesas e, se o casal quiser, pode adicionar um vinho para acompanhar. Os valores variam entre R$350 e R$440 por casal.

Yokocho Izakaya

Na Torre, o restaurante que réplica os becos japoneses terá um menu de quatro etapas + uma taça de vinho e uma de espumante com comida asiática. A experiência custa R$380 por casal.

Oyster Bar e Empório Ostramar

O restaurante de frutos do mar e carnes na parrilla, especializado em ostras, o Oyster Bar e Empório Ostramar trouxe um cardápio recheado. São quatro opções de entrada, quatro de pratos principais com polvo, filé, vôngole ou atum; e três sobremesas. O menu custa R$350 por casal.



Ponto Cego

O cocktail bar, localizado no Pina, preparou menu à luz de velas com três opções de entrada, três de prato principal e três de sobremesa. O diferencial do local é que todos os pratos são acompanhados de um drink especial para harmonizar. Proposta interessante para quem gosta de alta coquetelaria. O valor é R$180 por pessoa.

Famiglia Giuliano

Um dos restaurantes mais tradicionais de Recife também vai estar com menu exclusivo para o dia 12 de junho. Os pratos ainda são uma surpresa para os casais e as reservas já estão abertas.

Vasto Restaurante

O Vasto, no Shopping Recife, também contará com pratos selecionados para os casais aproveitarem a noite. O local tem opções de carnes com cortes de raças britânicas, sushis especiais e frutos do mar.

Vetro Bistrot

Para o dia dos namorados, o Vetro preparou menu para o almoço com três opções de entrada, três de prato principal e duas de sobremesa. No jantar, são três opções de entrada, quatro de principal e duas sobremesas.

II Tavolo Ristoranti

O chef Kiko Selva está preparando um menu surpresa para os casais com criatividade e inspiração na música. As reservas já estão abertas.

Samadhi Gastronomia Conceito

O restaurante de culinária rústica e artesanal, o Samadhi terá dois menus com diversas opções de entrada, prato principal e sobremesa. Também serão dois dias de disponibilidade: dia 12 e 13 de junho.

Capi Gastrô

O Capi, restaurante nas Graças, também estará com duas opções de prato para o Dia dos Namorados: Piaba de Ouro, com peixes, camarões, polvo e lagosta, e Nhoque de Jerimum, como opção vegana.

*Todos os restaurantes funcionam mediante reserva prévia.