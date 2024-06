Exposição gratuita de J.Borges chega a Zona Norte do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mostra "J.Borges O Mestre da Xilogravura" está acontecendo até o dia 30 de junho, com entrada gratuita no Shopping Plaza Casa Forte. As 20 obras expostas tiveram a curadoria de Ângelo Filizola, trazendo temas do Nordeste.

A mostra também tem participação dos filhos do artista, Pablo Borges e Bacaro Borges. A exposição é dividida em: matrizes, xilogravuras, destaques, provas do autor, cortinas de cordel e quebra cabeças.

Quem é J.Borges?

Se você é pernambucano, com certeza conhece J.Borge ou pelo menos o seu estilo artístico. Um dos mais famosos xilógrafos de Pernambuco, nasceu em 1935, em Bezerros, no interior do estado. A sua história na arte começou com as xilogravuras contando histórias nos córdeis. Sua importância é tanta que hoje existe o Memorial J. Borges, em Bezerros, que funciona como ateliê, oficina e galeria do artista.