João Gomes e Henrique & Juliano iniciam os shows de São João

O segundo fim de semana de junho já está totalmente trajado para o São João. Ainda faltam 16 dias para a data oficial da celebração, mas já temos diversos polos, eventos e festas no clima junino espalhados pelo estado. Ontem, em Recife, diversos artistas que celebram o forró estiveram presentes no Arrasta Pé, entre eles dois pernambucanos: João Gomes e Zé Vaqueiro. Além de Flávio José, Xand Avião, Henrique & Juliano e Calcinha Preta.

Em entrevista para a coluna João Alberto, João Gomes celebra poder cantar nessa época do ano. "É uma honra viver esse sonho. Por mais que a gente ainda esteja no início da nossa carreira, ter esses ídolos por perto, ter essa rapaziada com esse carinho no coração, é uma honra", compartilha.

João está agora oficialmente morando em Recife, um dos motivos é para poder ficar mais perto da sua esposa Ary e do seu filho Jorge, primogênito do casal. "Hoje é mais fácil, com uma boa condição. Quando toco em Recife também é mais fácil ver minha família e tudo isso é motivo para agradecer", relata o artista.

Quando perguntado sobre sua aposta para o hit de São João, o cantor de Serrita afirma que "Coração de Vaqueiro", produzida ao lado da dupla Iguinho e Lulinha, é a queridinha dos fãs e seu palpite para viralizar.

Além de João Gomes, a dupla sertaneja Henrique & Juliano também conversou com exclusividade na noite com a coluna João Alberto e afirmaram que o São João é uma época corrida, mas que eles se organizam de forma mais tranquila. "Já tem um bom tempo que nos organizamos na carreira, reduzindo os nossos shows e a gente sabe que por mais que existam um milhão de festas, não temos como estar em todos os lugares", afirma Henrique. Para eles, o importante é entregar o melhor e deixar o público à vontade. Além disso, Henrique afirma ser "uma oportunidade única para nós pisar em um palco que já passaram grandes artistas, consagrados pela música".

A dupla decidiu fazer menos shows, realizando seis no Nordeste neste São João e torce para serem bem recebidos e que o público se divirta. "Por onde passar, vamos levar o melhor de Henrique & Juliano, o melhor da nossa música para todos", finaliza Henrique. O cantor também parabeniza os cantores nordestinos pelo esforço e dedicação durante todo o ano e mais ainda no período junino.

A apresentação da noite foi realizada pela nossa colega, Jurema Fox e o humorista Italo Sena.