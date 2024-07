Finais de semana com shows gratuitos na Temporada de Férias do RioMar

O mês de julho é sinônimo de férias para criançadas. Pensando nisso, o RioMar Recife trouxe uma programação de shows gratuitos para animar a criançada nos fins de semana desse mês. Os shows acontecem na Praça de Alimentação, às 16h.



Neste sábado, a atração será Bandalelê, enquanto Rodrigo Lima fará um show de mágica do domingo (7). No dia 14 de julho será a vez da banda Mini Rock celebrar o Dia Mundial do Rock com uma apresentação especial. No final de semana dos dias 20 e 21 de julho, o Circo da Trup traz atrações circenses para o palco, enquanto no domingo será a vez de Ilana Ventura encantar as crianças com músicas e contação de histórias. No último final de semana do mês, Circo da Trup volta a se apresentar no sábado, dia 27 de julho, enquanto a Bicharada fecha a programação no domingo, dia 28.

Confira a programação

06/07 – sábado – 16h – Bandalelê

07/07 – domingo – 16h – Rodrigo Lima

14/07 – domingo – 16h – Mini Rock

20/07 – sábado – 16h – Circo da Trup

21/07 – domingo – 16h - Ilana Ventura

27/07 – sábado – 16h – Circo da Trup

28/07 – domingo – 16h – Bicharada