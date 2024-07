Fim de semana tem programação gratuita de skate e arte no Recife Antigo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento do Banco do Brasil no fim de semana traz Bob Burnquist e outros grandes nomes do esporte para celebrar a cena local

O fim de semana vai ser de muito skate no Recife Antigo. Os skatistas do Squad Banco do Brasil vem a capital pernambucana neste sábado e domino, das 10h às 18h, para celebrar a cultura urbana. Bob Burnquist, Davison Fortunato, Daniela Vitória e Fernando Araújo, o “Skatista Cego”, estarão ao lado de atletas locais para apresentações e manobras especiais.

Além do encontro, também serão disponibilizadas aulas gratuitas de skate ministradas por profissionais qualificados da área, tanto para iniciantes quanto para pessoas com habilidades mais avançadas. O evento contará também com apresentações especiais dos skatistas do Squad BB, oficina de personalização dos skates e de tênis, feita por artistas locais e Batalha de Rima com MCs locais.

Bob Burnquist é um dos skatistas premiados que estarão presentes - Reprodução/Instagram

“É muito legal poder contribuir em um encontro como esse, que traz toda a essência do skate, que contempla esporte, cultura, arte e entretenimento para o público. Fico feliz também que pudemos trazer os instrutores para ajudar o pessoal que quer experimentar e aprender, arriscar uma manobra. Lógico que vale ressaltar que não precisa ter equipamento, pois será fornecido todo o necessário para que as pessoas pratiquem com segurança”, reforça Bob.

Uma das atrações será o "tricks for cash", uma disputa na qual os skatistas profissionais executam manobras e as melhores são premiadas. Outro destaque será o desafio "1 Minuto de Cego", uma iniciativa inovadora liderada pelo "Skatista Cego", convidando os demais skatistas e o público a testarem suas habilidades com venda nos olhos por um minuto.



Serviço



Skate no .BB

Local: Recife Antigo - Av. Rio Branco, 240

Data: 13 e 14 de julho

Horário: 10h às 18h