Último fim de semana das férias com programação para família

Para muitas crianças, este fim de semana será o último para aproveitar as férias antes do retorno das aulas escolares. Pensando nisso, a coluna João Alberto separou algumas programações que podem servir de roteiro para a família.

Mundo dos Dinossauros RioMar

Devido ao grande sucesso, a exposição Mundo dos Dinossauros RioMar foi prorrogada. A maior exposição de dinossauros da América Latina vai ficar em cartaz até o dia 25 de agosto, apresentando 40 réplicas dos animais em tamanho real, com sons e movimentos realistas. O acesso é gratuito, com inscrição através do App do RioMar Recife.

gexperience no Pina

Com um espaço de 350m², o circuito oferece mais de 15 atrações interativas, trazendo cenários e objetos originais dos estúdios da TV Globo, no RioMar Recife. A experiência, que mistura diversão e gamificação, estará disponível até 29 de agosto. No sábado funciona das 10h às 22h e domingo, das 12h às 21h. A compra de ingressos poderá ser feita pelo site ou na bilheteria física localizada na entrada do circuito.

Roller Dance RioMar

Com Carlos Cuscuz dos Patins, é uma das atrações da Temporada de Férias do RioMar Recife e atrai crianças e adultos. Devido ao sucesso de público, a atração teve seu funcionamento prorrogado até o dia 4 de agosto. Os ingressos podem ser adquiridos no local.

20º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

Com duração durante as quatro semanas de julho, o Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco chega ao fim neste sábado (27) e domingo (28). No sábado, o Teatro do Parque, às 16h30, terá o espetáculo “Vento Forte para Água e Sabão” e no Teatro Barreto Júnior, “Quatro Luas”. No domingo, terá “O Pequeno Príncipe” no Teatro do Parque e “Canções Cançonetas e Caçarolas” no Barreto Júnior.

Contação de Histórias Infantis no Recife Antigo

A Livraria Jaqueira do Recife Antigo estará neste sábado (27) com uma programação de contação de histórias infantis. Com o tema “Desperte a Leitura no Dia a Dia”, neste sábado o foco será os enredos da Marvel, das 16h às 17h, com entrada gratuita e para toda família.

Espetáculo das Princesas nos Aflitos

O Castelo Encantado é um espetáculo que conta as histórias das princesas com encontro especial entre Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida e Bela. Além de contar as histórias de cada princesa, elas precisarão encontrar outra princesa com um dom muito especial com ajuda da Fada Madrinha. O espetáculo é gratuito e acontece no Shopping Etc, mas precisa de cadastro no site do mall.

Viagem Imersiva ao Fundo do Mar em Jaboatão

O Shopping Guararapes está com a exposição "Oceano Vivo" até 11 de agosto. Na ação, o público poderá simular uma experiência subaquática única, que combina tecnologia com a magia do oceano. A estrutura, com 140 m², utiliza projetores para dar vida à biodiversidade marinha. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site.

Turma da Mônica em Camaragibe

Neste sábado, o Camará receberá o espetáculo da Turma da Mônica com uma aventura encantadora onde Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão enfrentam desafios, aprendem lições valiosas sobre amizade e trabalho em equipe. A apresentação será às 16h na praça de alimentação.

No Observatório da Sé em Olinda

Neste fim de semana, o Observatório Astronômico do Alto da Sé terá algumas programações gratuitas. Neste sábado (27), das 17h15min às 20h terá a observação de aglomerados estelares através de telescópio; além disso, todos os dias o local está aberto, das 16h às 17h, para observação do sol, também com uso de telescópio.

Cia Garrett Circus em Olinda

Neste sábado (27), O Patteo Olinda recebe a Cia Garrett Circus para apresentação de um show repleto de magia e diversão para a criançada. O espetáculo, gratuito, acontece no piso L2, às 16h.

Semana dos Manguezais no Espaço Ciência

Como parte do projeto “Ciência nas Férias”, o Espaço Ciência, em Olinda, preparou uma série de atividades educativas e interativas que estão acontecendo até o domingo (28) em comemoração também a Semana dos Manguezais. Os visitantes terão a oportunidade de participar de oficinas que exploram diversas facetas dos manguezais, incluindo atividades práticas de observação e análise do ecossistema, além de jogos interativos que destacam as espécies de mangue e simulam situações de emergência.

Figuinho em Garanhuns

O Festival de Inverno de Garanhuns está com programação gratuita infantil, o Figuinho, no Parque Ruber Van Der Linden. Além do passeio em meio a natureza que o parque proporciona, neste sábado (27) terá apresentação, às 15h, de Kika, a Cigarra Cantora; e no domingo (28), às 14h e 16h, shows de Mini Rock e Pernambucaninhus.

Teatro Infantil em Garanhuns

Também na programação do Festival de Inverno de Garanhuns, o Centro Cultural Sesc de Garanhuns terá neste sábado (27) o espetáculo Os Atrapalhados Sombras, às 11h. Os ingressos gratuitos são disponibilizados uma hora antes da apresentação, com entrega de dois ingressos por pessoa.