Flávio Andradde promete muito humor com apresentação no Teatro RioMar

O espetáculo acontecerá no dia 6 de setembro deste ano

No dia 6 de setembro, o Teatro RioMar Recife recebe o humorista Flávio Andradde com o stand-up ‘Jogando Conversa Fora’ misturando temas atuais e observações da rotina, onde ele faz o público gargalhar como se o espetáculo fosse uma grande piada entre amigos. O evento será às 20h.

Mais conhecido como ‘Tabacudo’, Flávio Andradde soma mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais e tem forte presença nas redes sociais. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do local ou no site uhuu.com.



O humorista, após o espetáculo no Recife, segue por turnê na Europa. Dia 14 em Milão; dia 16 em Porto, 17 em Lisboa; 19 em Dublin e 22 de setembro em Roma.