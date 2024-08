Naná Vasconcelos ganha homenagem em São Paulo com expografia Olindense

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pernambucano ilustra nova Ocupação do Itaú Cultural com cerca de 90 peças da sua obra e história de vida

Naná Vascolencos, grande artista, músico e percussionista de Pernambuco, completaria 80 anos este mês. Em homenagem, o Itaú Cultural, em São Paulo, está com a mostra 'Ocupação Naná Vasconcelos', que traz a essência da vida e obra desse multiartista brasileiro. A exposição é gratuita e acontece até o dia 27 de outubro.

Quem passar por lá vai conferir ampla seleção de fotos, vídeos, vestimentas, instrumentos e objetos originais – como uma das premiações recebidas por ele: o Grammy Latino, conquistado em 2011 pelo álbum Sinfonia e Batuques. A Casa Criatura, dos arquitetos Isac Filho e Juliana Rabello, em Olinda, foi convidada a assinar a expografia do projeto, com concepção e realização do Itaú Cultural, curadoria da gerência de Curadorias e Programação Artística, consultoria de Patrícia Vasconcelos, mulher de Naná, e pesquisa do jornalista Mateus Araújo.

Naná nasceu em Olinda, em 1944. O berimbau original de Naná Vasconcelos, construído pelo percussionista, em 1967, com uma corda de piano afinada em Fa em substituição à tradicional, está fincado no coração da Ocupação juntamente com um dos dois tapetes, onde ele colocava os seus instrumentos sobre os palcos que percorreu pelo Brasil e o mundo. O instrumento foi o único que o percussionista teve e o acompanhou até a sua morte, em 2016. Desde então, o objeto permaneceu fechado em um depósito da família, em Recife, e agora é exposto pela primeira vez.



“Passamos cerca de três meses analisando e estudando todos os detalhes para levar as informações com autenticidade ao público. Pegamos por volta de 90 elementos do acervo, a partir da separação da curadoria, para reinterpretar o local onde todo o material seria exposto. Fizemos uma verdadeira imersão sobre a obra e a vida do músico, com algumas escutas ativas, com destaque para a entrevista que realizamos com a viúva de Naná, Patrícia Vasconcelos. O ambiente é totalmente musical, as cores têm tons terrosos e os elementos são naturais com corda e madeira, por exemplo, sem abrir mão da elegância natural de Naná”, pontua o arquiteto Isac Filho.

Serviço: - Ocupação Itaú Cultural - Naná Vasconcelos

Quando: visitação até 27 de outubro

Onde: Itaú Cultural, na Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

Acesso:

Terça-feira a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h.

Entrada gratuita

Outras informações: itaucultural.org.br/ocupação