João Alberto: "Pernambuco tem uma dívida eterna com Silvio Santos"

O Brasil perdeu, neste sábado (17), uma das suas poucas unanimidades. Sílvio Santos, que deixou seu nome entre os maiores da televisão brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro e tinha o nome Senor Abravanel, que a mãe dele não gostava e passou a lhe chamar de Silvio.

Ele adotou o nome na carreira artística, acrescentando Santos, tornando-se uma legenda da comunicação brasileira.

Começou como camelô, depois de cumprir o serviço militar, vendendo seus produtos nas barcas que faziam o trecho Rio-Niteroi.

Logo seu talento foi reconhecido e começou uma brilhante carreira de comunicador. Sua estreia na televisão foi na TV Paulista, em 1961, no game “Vamos Brincar de Forca”, em que divulgava o “Baú da Felicidade”, que havia comprado de Manoel da Nóbrega.

Líder absoluto de audiência

Foi durante décadas líder absoluto de audiência nos domingos, em programas, sempre ao vivo, que chegaram a durar várias horas.

Criou vários quadros de sucesso como “A Porta da Esperança”, “Topa Tudo por Dinheiro, “Show de Calouros”, “Show do Milhão” e “Qual é a Música?”.

Interagia com a plateia, invariavelmente formada por mulheres, que iam em disputadas caravanas de todas regiões de São Paulo. Tinha como marca registrada o microfone preso no pescoço. Também comandou o reality show a “Casa dos Artistas, para fazer frente ao BBB.

Revelação de novos talentos

Lançou um número enorme de artistas e era uma figura muito querida por todos eles. Com uma característica marcante: a simplicidade, que nunca o abandonou, mesmo quando se tornou milionário.

Um dos seus maiores amigos foi José Jacenildo dos Santos, o Jassa, nascido em Serra de Cuité na Paraíba, seu cabelereiro durante muitos anos.

Toda semana ia, dirigindo seu carro (sempre um carrão) ao salão que se tornou famoso. Muita gente ia na esperança de encontrar Silvio Santos. Que atendia a todos, com a maior simpatia.

O legado familiar de Silvio Santos

Silvio Santos teve seis filhas. Duas com Maria Aparecida Vieira Abravanel, sua primeira esposa, entre os anos de 1962 e 1977, e quatro com sua até então atual esposa, Iris Abravanel.

O casal tinha o hábito de passar todos os anos uma temporada na casa que tinham em Orlando. Todas as filhas estão comandando a empresa, como executivas ou apresentadoras.

Nome marcado no Guinness Book

Em 1983, dois anos após o início da Rede SBT, Silvio Santos entrou para o “Guinness Book”, o livro dos recordes como apresentador do programa mais duradouro da televisão brasileira”.

Ganhou incontáveis prêmios na sua carreira. Sua história foi tema de vários livros, peças de teatro, séries em serviço online de streaming. Era torcedor do Fluminense no Rio e Corinthians em São Paulo

Vítima de um sequestro midiático

Foi vítima, em 2001, de um sequestro. Ficou refém de Fernando Dutra Pinto, um criminoso inexperiente, à época com 22 anos, que havia planejado e executado antes o sequestro da sua filha Patrícia Abravanel. Um fato que abalou o país.

O sequestrador foi encontrado pela polícia, depois, escondido num flat em Barueri, com os R$ 500 mil que havia recebido pelo resgate de Patrícia Abravaneo.

Reagiu, atirou contra os agentes e foi atingido. Depois disso, mesmo ferido, fugiu pela janela do décimo andar, escorregando pela parede externa do prédio, como se estivesse em um filme de ação.

Temendo ser morto, o sequestrador fugiu para a casa de Silvio para pedir ajuda e, por isso, exigiu a presença do governador Geraldo Alckmin.

O sequestrador morreu quatro meses depois, na prisão, após sofrer uma parada cardiorrespiratória provocada por uma infecção generalizada.

Silvio Santos flertou com a política

Sílvio Santos teve sempre envolvimento com a política e tornou-se conhecido por ser amigo de todos os presidentes da Republica e dos governadores de São Paulo, independente de partido.

E chegou a ser candidato a presidente da República, em 1989, pelo PFL. Sua campanha de durou apenas 23 dias e foi impugnada, poucos dias antes do pleito, pelo Superior Tribunal Eleitoral, quando liderava todas as pesquisas, à frente de Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola.

Dívida de Pernambuco com Silvio Santos

Pernambuco tem uma dívida enorme com Sílvio Santos. O primeiro “Teleton”, maratona anual que ele realiza para arrecadar cursos para instituições beneficentes foi em 1998.

Teve 28 horas de duração e presença de dezenas de artistas, como Roberto Carlos, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Sandy e Júnior, Jerry Adriani. Beto Barbosa, Renato Aragão e Xuxa.

Foram arrecadados R$ 14 milhões, uma fortuna na época. Recurso, por decisão de Sílvio Santos, foi usado para a construção da unidade da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente- do Recife.

Gustavo Krause foi um dos grandes incentivadores da entidade, conseguindo a doação terreno, onde foi instalada na Joana Bezerra.

Durante todos estes anos, a instituição vem prestando notável serviço a pessoas carentes de todo o estado. Durante muito tempo, tentei com vários deputados, o título de Cidadão Pernambucano para Sílvio Santos. Pelo que sei nunca foi aprovado.

Mensagem do SBT

Para terminar um registro para a bela mensagem do SBT, que há muitos anos tem como retransmissora a TV Jornal, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações.”