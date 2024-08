Joyce Alane conta com exclusividade sobre participação com Nando Reis no Festival Turá

O fim de semana promete muito entretenimento e música boa no Festival Turá, que já passou por São Paulo, agora chega para edição no Recife. Nesta sábado (24) e domingo (25), o palco contará com a passagem de 20 atrações.

O Turá tem uma proposta de valorizar 100% a música nacional, com o intuito de exaltar e divulgar a pluralidade da cultura brasileira. Com a mistura de atrações nacionais e locais, a pernambucana Joyce Alane fará apresentação especial ao lado do cantor Nando Reis, dono de hits como All Star, Por Onde Andei e Pra Você Guardei o Amor, no domingo (25).

Em entrevista exclusiva com a coluna João Alberto, Joyce afirmou que está em êxtase com a conquista. "Mal processei tudo o que foi o show que fiz no Teatro Guararapes recentemente, na abertura da minha turnê Tudo É Minha Culpa. Pra mim, é uma honra participar do show de Nando que é um artista inspiração com suas melodias e letras incríveis, eu sou apaixonada e não acreditei quando surgiu essa oportunidade", afirma.

A cantora reforça que o show será de Nando, mas que ela foi convidada a cantar grandes hits ao seu lado e está animada para o encontro. "O convite surgiu pra participação e logo após eu e Nando já estávamos trocando mensagem combinando tudo. Foi fácil escolher as músicas, sabia todas e me dava bem com elas. Eu e Nando não nos conhecemos pessoalmente, isso acontecerá no dia do show", diz Joyce. A cantora lançou seu primeiro álbum recentemente e está rodando algumas cidades com a sua turnê de estreia.

PROGRAMAÇÃO

No sábado (24), primeiro dia de Festival, a primeira bateria de samba de Olinda, as Sambadeiras, vão animar o público que está chegando. O primeiro show no Palco Banco do Braisl será o da cantora Maria Rita, que apresenta o espetáculo ‘Samba da Maria’, com sucessos de sua discografia e clássicos imortalizados nas vozes de cantoras como Beth Carvalho, Clara Nunes e Elis Regina. Logo após é a vez de Lenine e Marcos Suzano, com o show ‘30 anos Olho de Peixe’, celebrando as três décadas do álbum. Em seguida, Baco Exu do Blues sobe ao palco com raps de sucesso. Depois, a banda pernambucana Nação Zumbi, que festeja os 30 anos do Movimento Mangue com ‘Manguefonia’, show que contará com participações de Lia de Itamaracá, Jéssica Caitano, Siba, Cannibal (Devotos) e Fábio Trummer (Banda Eddie) se apresentam. Por fim, Joelma, a rainha do Calypso, encerra o primeiro dia do festival.

Já no domingo (25), além da apresentação de Nando Reis com Joyce Alane, terá Marina Sena; Lagum com a turnê “LAGUM AO VIVO”; um dos ícones da MPB, Lulu Santos; e o grupo Jota Quest com o show da turnê “JOTA25 - De Volta ao Novo”, que comemora os 25 anos da banda de pop rock. DJs e músicos recifenses vão compor a programação do festival entre os shows nacionais, com Allana Marques, Dandarona, Damata, La Ursa, Mestre Lua de Olinda, DJs Vibra, Makeda. Lala K e 440.

SERVIÇO:

Local: Classic Hall

Ingressos: os ingressos estão disponíveis no site ou nas bilheterias oficiais, no Shopping Recife e RioMar.

Classificação etária: De 10 a 14 anos acompanhado dos responsáveis legais. A partir de 15 anos desacompanhado. Vetada a entrada de menores de 10 anos.