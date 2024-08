Alexandre Pires retorna ao Recife com o Baile do Nêgo Véio 2

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Num misto de saudade e liberdade, Alexandre Pires retorna ao Recife neste sábado (24), com o seu projeto Baile do Nêgo Véio 2, que será a atração principal da Feijoada do Carva. Alexandre é um dos nomes mais consagrados do pagode e traz canções que marcaram os anos 90 com a segunda edição do Baile.

Em entrevista ao JC e para a coluna João Alberto, Alexandre conta um pouco sobre qual a sua expectativa para reencontrar o público recifense. "Minha expectativa é enorme! Recife sempre foi uma cidade que me acolheu com muito carinho e alegria. Poder trazer o Baile do Nego Veio 2 para essa terra tão especial é uma honra. O público pernambucano tem uma energia única e eu estou ansioso para retribuir todo esse carinho com um show cheio de hits e boas vibrações", relata animado.

"Vai ser uma noite de muita música, dança e emoção. Os shows dessa turnê tem sido simplesmente incríveis! Passam milhares de lembranças na minha cabeça enquanto estou cantando e vendo todo o público curtindo e se emocionando conosco. É uma troca de emoções que não tem preço", afirma o cantor.



REPERTÓRIO

Ao todo, serão mais de 3h de shows com os hits de Alexandre, como Cilada, Rindo a Toa, Temporal, Essa Tal Liberdade, Uma Brasileira, entre outros. Para ele, é difícil dizer qual música não pode faltar. "É difícil escolher uma só, porque o repertório do Baile do Nego Veio 2 é recheado de clássicos. Acredito que "Mineirinho" é uma daquelas músicas que o público sempre espera e canta junto com muita empolgação. Ela tem uma energia incrível e não pode faltar de jeito nenhum", relata com exclusividade para coluna.



Hits como Cilada, Rindo a Toa, Temporal, Essa Tal Liberdade, Uma Brasileira e Mineirinho são músicas confirmadas no show - Divulgação

SÓ PARA CONTRARIAR

Além do Baile do Nego Véio, Alexandre Pires também está rodando o Brasil com o ‘SPC Acústico 2 - O Último Encontro’ e fala sobre a possibilidade da vinda da turnê para o Recife. "É uma alegria imensa e uma emoção que não tem tamanho reencontrar meus parceiros do SPC no palco, após 10 anos. É como se estivéssemos revivendo os momentos mais incríveis da minha carreira. Fazia um tempão que não nos apresentávamos juntos. É um reencontro de milhões de lembranças, de histórias que marcaram as nossas vidas e também a vida de tantas pessoas que curtiram nossas músicas ao longo de todos esses anos. Reviver os sucessos do SPC tem sido uma experiência única tanto para nós, quanto para quem está na plateia. Nós já estivemos com o SPC em Recife e foi uma experiência maravilhosa. Nossa agenda de shows está lotada, mas seria lindo demais retornarmos em breve", finaliza o cantor.



A turnê é em homenagem ao grupo de pagode Só Pra Contrariar, criado em 1989 por Alexandre, que ficou como vocalista até meados dos anos 2000.