Marina Sena faz show animado no Recife e afirma planos de turnê autoral

Um dos grandes nomes nacionais, Marina Sena marcou presença no último domingo (25) no Festival Turá, no Recife, e conversou com o JC e a coluna João Alberto em entrevista exclusiva. O show da cantora foi o que abriu o segundo dia de festival e, reuniu diversos fãs da cantora, que cantavam todas as músicas, até criando conversas com a mineira durante a apresentação.

Entrevista

Na entrevista, Marina reforçou ser único esse "calor" recifense. "Eu tenho um carinho especial pelo público de Recife. Eles são muito atentos, gostam de acompanhar os artistas e se interessa muito por arte. É notório ver todas as movimentações culturais, é uma cidade que pulsa arte e muito trazido pelo povo recifense", afirma Marina Sena.

Até o final do ano, Marina tem 12 shows ao redor do Brasil, a grande maioria sendo em festivais. Perguntada sobre a possibilidade de fazer uma turnê própria pelo país, Marina respondeu que ela e sua equipe "estão construindo" esse cenário. "Estamos firmando nosso público e construindo uma história, porque as pessoas não só se interessam pelas músicas, mas também pela trajetória do artista. Tudo isso indica esse caminho e é o natural", confirma a cantora.

Além disso, seguindo o seu estilo, a artista reforça sua participações em festivais e seu carinho por esse modelo de evento. "Eu amo festival, é uma experiência específica. Eu posso separar melhor, fazer metade da turnê normal - solo, metade em festivais. Realmente gosto muito de festival, porque permite uma estrutura grande de palco e um público gigantesco e diverso", finaliza Marina.

Marina Sena lançou seu segundo álbum em 2023 - Julliana Brito/JC

Conheça Marina Sena

Marina nasceu em Taiobeiras, Minas Gerais, e tem 27 anos, completando 28 daqui a exatos 30 dias, no dia 26 de setembro. A artista iniciou a carreira como vocalista do grupo musical A Outra Banda da Lua e, depois apostou na carreira solo, em 2021. Sua primeira música foi "Me Toca", que abriu as portas do sei primeiro álbum, "De Primeira". O álbum tem a música "Por Supuesto", que foi seu primeiro hit que ganhou os corações dos brasileiros e viralizou nas redes sociais.

Em 2023, ela lançous seu segundo álbum, intitulado como "Vício Inerente", que conta com quatro singles: Tudo Pra Amar Você, Olho no Gato, Que Tal e Dano Sarrada. Na última quinta-feira (22), a cantora lançou, com Marcelo Tofani, a música "Solto (histórias de amor)"