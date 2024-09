Silva retorna ao Recife em novembro com a turnê Encantado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cantor fez show em fevereiro, com o seu conhecido Bloco do Silva

Após o sucesso do Bloco do Silva, o cantor volta ao Recife, agora com show do seu novo projeto, a turnê Encantado. A apresentação será no dia 3 de novembro, às 20h, no Teatro Guararapes, recheada de músicas inéditas.

A turnê 2024 tem, até o momento, 12 shows ao redor do Brasil, que já está acontecendo desde o dia 18 deste mês. O cantor promete novas datas e lugares em breve.

Silva descreve Encantado como uma experiência transformadora. “Encantado é um novo ‘muito prazer’. É a hora que dá pra entender que viver é algo muito mais que dormir e acordar; é reparar no instante que se sente uma paz profunda e ter a certeza que ela existe, mesmo que momentânea. Encantado é sobre estar aqui, no agora”, conta.

Em publicação no Instagram, ele reforça que o processo de criação do álbum exigiu muito dele. "Precisei focar na minha música, e sei que parece contraditório ouvir um músico falar assim, mas minha vida começou a trilhar caminhos que me deixavam de algum jeito distante dela. Ficou claro pra mim que isso é que faz minha vida ter sentido. produzir música, criar, compor, cantar. sem isso, pra mim, vira tudo uma repetição sem a alma comum das coisas. foram meses de trabalho, dezenas de noites perdidas, mas parece que ganhei a chave da felicidade. e é aqui que eu quero morar", reforça.

Os ingressos para o show já estão á venda.