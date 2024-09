Ana Carolina traz ao Recife turnê dedicada a Cássia Eller

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Será a última passagem pelo Recife com a turnê "Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você"

A turnê “Ana Canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”chega ao Recife dia 9 de novembro, com apresentação no Teatro Guararapes. Após encantar 350 mil pessoas em mais de 70 apresentações por 50 cidades, incluindo shows internacionais em Portugal, Ana Carolina trará sua última passagem pelo Recife com esta turnê - a primeira foi em 2022.

“Durante esses quase dois anos que tive a honra de rodar com essa turnê tão especial, pude viver esse sonho tão íntimo que era fazer um show com o repertório inestimável da Cássia Eller. O projeto com certeza mudou minha vida, me reaproximando da Cássia em tantas camadas pessoais e profissionais, mas ao mesmo tempo me fazendo reconectar com minha própria musicalidade”, diz Ana Carolina.

SERVIÇO - "Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você"

Dia 9 de novembro de 2024, às 21h

Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400