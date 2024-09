Mãe e filha, pernambucanas participam de campeonato feminino de surfe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (7) e domingo (8) está acontecendo o campeonato "Talento Feminino Onda 1", em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, evento que tem como objetivo mapear e estimar o potencial esportivo das jovens surfistas ao longo da costa brasileira. Este projeto faz parte do programa de desenvolvimento do surfe feminino da CBSurf, com o apoio do COB – Comitê Olímpico Brasileiro.

A recifense Manuela Duarte marca presença ao lado de sua filha surfista mirim, Mel Duarte, de apenas 7 anos. Manu também está acompanhando Nicole Silva, 12 anos, uma promissora atleta do surfe pernambucano, nativa de Maracaípe.

Manu destaca que essa experiência não é apenas uma oportunidade de desenvolver habilidades no surfe, mas também de fortalecer a confiança e o espírito esportivo. “Eu farei de tudo para que essas meninas alcancem seus sonhos e conquistem um lugar de destaque no surfe nacional e internacional”, afirma Manu Duarte.

DE MÃE PARA FILHA

Manu contou um pouco sobre a paixão pelo surf. "Quando adolescente eu surfava com bodyboard, meu sonho era surfar com prancha, mas eu terminei deixando tudo para trás quando casei e fui viver outros planos de adulta. Após minha separação e na retomada de buscar tudo que eu sempre gostei, uma delas foi voltar a surfar há dois anos", afirma. Ela reforça que foi um momento de reencontro com amigos da adolescência. "Todos os fins de semana estou no mar e Mel me acompanhava e dizia que queria surfar também, eu disse que quando ela fizesse 6 anos, ela iria entrar na escolinha e o amor pelo surf só aumentou. Ela se identificou de uma forma com o surf e todos me falam que ela tem um talento inexplicável", relatou Manu, mãe de Melissa, conhecida como Mel.



"É uma das coisas mais incríveis da minha vida. Eu fico no mar, o tempo todo agradecendo de estar na natureza e junto da minha filha. É mágico! Acordo todos os dias com a vontade de ter mais momentos assim e com ela. Desejo vê-la realizar seu sonho que é de ser uma surfista profissional", finaliza Manu.